చెమటోడ్చిన ఫ్రాన్స్- పరాగ్వేపై 1-0తో విజయం- క్వార్టర్ ఫైనల్స్కు ఎంబాపె సేన
ఫిఫా ప్రపంచకప్ 2026 రౌండ్ ఆఫ్ 16 మ్యాచ్లో పరాగ్వేపై ఫ్రాన్స్ విజయం- గట్టి పోటీ ఇచ్చిన పరాగ్వే జట్టు - క్వార్టర్ ఫైనల్స్కు చేసిన ఎంబాపె జట్టు - మొరాకోతో తదుపరి పోరు
Published : July 5, 2026 at 7:16 AM IST
FIFA World Cup 2026 : ఫిఫా ప్రపంచకప్ 2026 నాకౌట్ పోరు రసవత్తరంగా సాగుతోంది. పెన్సిల్వేనియాలోని 'లింకన్ ఫైనాన్షియల్ ఫీల్డ్' మైదానం వేదికగా జరిగిన మ్యాచ్లో పరాగ్వేపై 1-0 తేడాతో ఫ్రాన్స్ విజయం సాధించింది. ఫ్రాన్స్ స్టార్ స్ట్రైకర్, కెప్టెన్ కిలియన్ ఎంబాపె సెకండాఫ్లో లభించిన పెనాల్టీని గోల్గా మలిచి జట్టును క్వార్టర్ ఫైనల్స్కు చేర్చాడు. టోర్నమెంట్ అంతటా దూకుడుగా ఆడిన ఫ్రాన్స్ జట్టుకు, ఈ మ్యాచ్లో మాత్రం పరాగ్వే డిఫెండర్లు ఊహించని సవాలును విసిరారు. ఈ మ్యాచ్లో గెలవడానికి ఫ్రాన్స్ జట్టు చమటోడ్చాల్సి వచ్చింది. క్వార్టర్ ఫైనల్లో మొరాకోతో ఫ్రాన్స్ తలపడనుంది.
గ్రూప్ స్టేజ్ మ్యాచ్లలో ప్రత్యర్థులపై సులువుగా విజయాలు సాధిస్తూ దూసుకొచ్చిన డిడియర్ నేతృత్వంలోని ఫ్రాన్స్ జట్టుకు, నాకౌట్ దశలో పరాగ్వే గట్టి పోటీని ఇచ్చింది. గత మ్యచ్లో ఫుట్బాల్ దిగ్గజం జర్మనీని ఓడించి సంచలనం సృష్టించిన పరాగ్వే, అదే ఉత్సాహంతో ఫ్రాన్స్ను సైతం కట్టడి చేయడానికి పక్కా వ్యూహంతో బరిలోకి దిగింది.
మ్యాచ్ ప్రారంభమైన నిమిషం నుంచే ఫ్రాన్స్ జట్టు బంతిని తమ ఆధీనంలో ఉంచుకుని అటాకింగ్ గేమ్ ఆడింది. ప్రారంభ నిమిషాల్లో ఫ్రాన్స్ ఏకంగా 80 శాతానికి పైగా బాల్ను తమ వద్దే ఉంచుకుంది. అంటే ఎంత ధాటికి ఆడిందో అర్థం చేసుకోవచ్చు. ముఖ్యంగా పరాగ్వే యువ సంచలనం జూలియో ఎన్సిసో మైదానమంతటా చురుగ్గా కదులుతూ ఫ్రాన్స్ ఆధిపత్యాన్ని అడ్డుకోవడంలో కీలక పాత్ర పోషించాడు. ఫలితంగా, తొలి 45 నిమిషాల ఆటలో ఫ్రాన్స్ గోల్ కోసం కేవలం ఐదు ప్రయత్నాలు మాత్రమే చేసింది. అందులో ఒక్కటి కూడా ఫలించలేదు.
మైదానంలో ఉద్రిక్తత- చారిత్రాత్మక రికార్డు
మ్యాచ్ తీవ్రత పెరిగేకొద్దీ ఆటగాళ్ల మధ్య భావోద్వేగాలు కూడా పెరిగాయి. ఫస్టాఫ్ మధ్యలో ఫ్రాన్స్ స్టార్ కిలియన్ ఎంబాప్పెను పరాగ్వే మిడ్ఫీల్డర్ ఆండ్రెస్ క్యూబాస్ కఠినంగా అడ్డుకోవడంతో ఫౌల్ అయ్యింది. ఈ క్రమంలో ఎంబాపె కోపంతో స్పందించగా, ఇరు జట్ల ఆటగాళ్లు ఒకరినొకరు నెట్టుకుంటూ మైదానంలో పెద్ద ఎత్తున ఘర్షణకు దిగారు. రెఫరీ వెంటనే జోక్యం చేసుకుని ఆటగాళ్లను శాంతింపజేయాల్సి వచ్చింది.
'ఎంబాపె అద్భుతమే చేశాడు'
సెకండాఫ్లో ఆట స్వరూపం పూర్తిగా మారిపోయింది. ఫ్రాన్స్ జట్టు మరింత పట్టుదలతో మైదానంలోకి అడుగుపెట్టింది. మిడ్ఫీల్డర్ మను కోనే లాంగ్-రేంజ్ నుంచి కొట్టిన ఒక శక్తివంతమైన షాట్ను పరాగ్వే గోల్కీపర్ ఓర్లాండో గిల్ గాల్లోకి ఎగిరి అద్భుతంగా అడ్డుకున్నాడు. ఈ క్రమంలో ఫ్రాన్స్ కోచ్ 66వ నిమిషంలో వ్యూహాత్మకంగా డెసిరే డౌను మైదానంలోకి పంపాడు. పారిస్ సెయింట్-జర్మన్ ఫార్వర్డ్ అయిన డౌ మైదానంలోకి వచ్చిన వెంటనే మ్యాచ్ స్వరూపాన్ని మార్చేశాడు. మెరుపు వేగంతో కదులుతూ ముగ్గురు పరాగ్వే డిఫెండర్లను దాటుకుని పెనాల్టీ బాక్స్లోకి దూసుకెళ్తున్న డౌను పరాగ్వే ఆటగాడు డియాగో గోమెజ్ కింద పడేశాడు. దీనితో రెఫరీ ఏమాత్రం ఆలస్యం చేయకుండా ఫ్రాన్స్కు పెనాల్టీ కిక్ ఇచ్చాడు.
పెనాల్టీ లభించిన తర్వాత పరాగ్వే ఆటగాళ్లు మైండ్ గేమ్స్ ఆడుతూ, కిక్ తీసుకోవడాన్ని ఆలస్యం చేయడానికి ప్రయత్నించారు. అయినప్పటికీ, దిగ్గజ ఆటగాడు ఎంబాపె ఏమాత్రం ఒత్తిడికి లోనవకుండా, బంతిని అత్యంత చాకచక్యంగా గోల్ పోస్ట్ కింది మూలలోకి పంపి ఫ్రాన్స్కు 1-0 ఆధిక్యాన్ని అందించాడు.
చివరి నిమిషాల్లో పరాగ్వే పోరాటం
గోల్ సమం చేసి మ్యాచ్ను ఎక్స్ట్రా టైమ్కు తీసుకెళ్లాలని పరాగ్వే జట్టు చివరి 20 నిమిషాల్లో తీవ్రంగా పోరాడింది. కానీ, ఫ్రాన్స్ డిఫెండర్లు, మిడ్ఫీల్డర్లు సమన్వయంతో ఆడుతూ పరాగ్వే ప్రయత్నాలను భగ్నం చేశారు. మ్యాచ్ ముగియడానికి కొన్ని క్షణాల ముందు, ఇంజ్యూరీ టైమ్లో ఎంబాపె వ్యక్తిగతంగా రెండో గోల్ సాధించే సువర్ణావకాశాన్ని అందుకున్నాడు. అయితే పరాగ్వే గోల్కీపర్ ఓర్లాండో గిల్ వరుసగా రెండు అద్భుతమైన సేవ్లు చేసి ఫ్రాన్స్ ఆధిక్యం పెరగకుండా అడ్డుకున్నాడు. చివరకు ఫ్రాన్స్ 1-0తో విజయం సాధించి క్వార్టర్ ఫైనల్ బెర్త్ను ఖరారు చేసుకుంది.
భారత్కు షాక్- రెండో టీ20లో ఇంగ్లాండ్ విజయం
విక్టరీ నెం '6'- కరీంనగర్ను చిత్తు చేసిన హైదరాబాద్ ఈ ఛాంపియన్స్