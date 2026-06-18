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ఉత్కంఠభరిత మ్యాచ్​లో ఘానా విజయం- 8ఏళ్ల తర్వాత కొలంబియా గ్రాండ్ రీ ఎంట్రీ

ఫిఫా వరల్డ్​కప్ 2026 - పనామాపై నెగ్గిన ఘానా- మరో మ్యాచ్​లో ఉజ్బెకిస్థాన్​పై కొలంబియా విక్టరీ

Ghana Players (Right)- Colombia Players (Left)
Ghana Players (Right)- Colombia Players (Left) (Source : AP News)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : June 18, 2026 at 11:25 AM IST

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FIFA World Cup 2026 : 2026 ఫిఫా వరల్డ్​కప్​లో ఘనా బోణీ కొట్టింది. తాజాగా టొరంటో స్టేడియం వేదికగా పనామాతో జరిగిన మ్యాచ్​లో 1-0 తేడాతో ఘానా జట్టు విజయం సాధించింది. హోరాహోరీగా సాగిన ఈ పోరులో కాలేబ్ యిరెంకి చివరి నిమిషంలో గోల్ కొట్టడంతో ఘనా జట్టుకు విజయం ఖరారైంది.

వాస్తవానికి మ్యాచ్ ఆరంభంలోనే పనామా జట్టుకు గోల్ సాధించే అవకాశం వచ్చింది. ఆ జట్టు ఆటగాడు అమీర్ మురిల్లో కొట్టిన షాట్​తో బంతి క్రాస్, ఏరియాలో ఉన్న సెసిలియో వాటర్‌మన్‌కు చేరింది. కానీ ఆ గోల్​ను ప్రత్యర్థి జట్టు ఘానా గోల్​ కీపర్ లారెన్స్ అటి జిగీ ఆ బంతిని సమర్థంగా అడ్డుకున్నాడు. దీంతో పనామా తొలి గోల్ నమోదు చేసే ఛాన్స్ కోల్పోయింది. ఆ తర్వాత కూడా పనామాకు మరో అవకాశం లభించింది. అటి జిగీ సరిగ్గా పంచ్ చేయని బంతి జియోవనీ రామోస్ కాళ్ల వద్దకు చేరగా, డిఫెండర్‌కు సమయం దొరికినా అతను కొట్టిన షాట్ గోల్ పోస్ట్‌పైనుంచి వెళ్ళిపోయింది. దీంతో ఫస్టాఫ్​లోనే రెండుసార్లు పనామాకు ఛాన్స్ మిస్ అయ్యింది.

ఇక సెకండ్ హాఫ్​లో ఘనాకు కూడా గోల్ అవకాశం మిస్సైంది. క్రిస్టియన్ మార్టినెజ్ కూడా గోల్ చేసేందుకు దగ్గరగా వచ్చాడు. కానీ అది సక్సెస్​ఫుల్ కాలేదు. నెం.6 ఆటగాడు ఏరియాలో దొరికిన బంతిని అందుకుని షాట్ కొట్టాడు. కానీ అది సైడ్ నెట్ల్​లోకి వెళ్లింది. ఇలా మ్యాచ్ ఆద్యంతం హోరోహోరీగా సాగింది. చివరిదాకా ఏ జట్టు కూడా ఒక్క గోల్ నమోదు చేయలేదు. దీంతో మ్యాచ్ డ్రాగా ముగుస్తుందని అంతా అనుకునేలోపే కాలేబ్ మార్ఫో యిరెంకీ అద్భుతమే చేశాడు. సునాయాసంగా గోల్ సాధించి ఘానాను విజేతగా నిలబెట్టాడు. యిరెంకీకి ఇది అంతర్జాతీయ కెరీర్​లో తొలిగోల్ కావడం విశేషం.

ఉజ్బెకిస్థాన్​పై కొలంబియా విక్టరీ- 8ఏళ్ల తర్వాత గ్రాండ్ రీ ఎంట్రీ
మరోవైపు గ్రూప్ కేలో జరిగిన మ్యాచ్​తో కొలంబియా ఫిఫాలోకి గ్రాండ్​ రీ ఎంట్రీ ఇచ్చింది. తాజాగా ఉజ్బెకిస్థాన్​ను ఢీ కొట్టిన కొలంబియా 3-1 తేడాతో నెగ్గింది. దీంతో 8ఏళ్ల తర్వాత ఫిఫాలో ఆడుతున్న కొలంబియా గ్రాండ్​ విక్టరీతో రీ ఎంట్రీ ఇచ్చినట్లైంది. ఆ జట్టు లూయిస్ డియాజ్ స్ఫూర్తిదాయక ప్రదర్శనతో తొలిసారిగా ప్రపంచ కప్‌లో ఆడుతున్న ఉజ్బెకిస్థాన్‌కు తొలి మ్యాచ్​లోనే ఓటమి తప్పలేదు.

మొదటి అర్ధభాగంలో డేనియల్ మునోజ్ చేసిన గోల్​తో కొలంబియా ఖాతా తెరిచింది. అటు ఫస్టాఫ్​లో ఉజ్బెకిస్థాన్‌కు గోల్ దక్కలేదు. దీంతో ఫస్టాఫ్​ను 1-0తో ముగిసింది. ఆ తర్వాత రెండో అర్ధభాగంలో ఉజ్బెకిస్థాన్ ఆటగాడు ఉగ్లీ ఫైజుల్లావ్ 60వ నిమిషంలో అద్భుతమైన గోల్​తో స్కోర్లు సమం అయ్యాయి. ఇది ఉజ్బెకిస్థాన్ జట్టుకు ఫిఫాలోతొలి గోల్. దీంతో ఆ జట్టు అభిమానులకు ఇదొక చిరస్మరణీయ క్షణంగా నిలిచింది.

అయితే ఆ తర్వాత ఐదు నిమిషాల్లోనే డియాజ్ గోల్ సాధించడంతో మళ్లీ కొలంబియా లీడ్​లోకి వెళ్లింది. అయినా ఉజ్బెకిస్థాన్ పట్టు వదలకుండా పోరాడింది. ఇక ఇంజ్యూరీ టైమ్ చివరి నిమిషాల్లో, కుచో హెర్నాండెజ్ కుడి వింగ్‌లో బంతిని సబ్స్టిట్యూట్ కాంపాజ్‌కు క్రాస్ చేయగా అతను హెడర్‌తో గోల్​లోకి పంపించాడు. దీంతో కొలంబియా ఖాతాలో మూడు పాయింట్లు చేరాయి.

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UZBEKISTAN VS COLOMBIA
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