ఉత్కంఠభరిత మ్యాచ్లో ఘానా విజయం- 8ఏళ్ల తర్వాత కొలంబియా గ్రాండ్ రీ ఎంట్రీ
ఫిఫా వరల్డ్కప్ 2026 - పనామాపై నెగ్గిన ఘానా- మరో మ్యాచ్లో ఉజ్బెకిస్థాన్పై కొలంబియా విక్టరీ
Published : June 18, 2026 at 11:25 AM IST
FIFA World Cup 2026 : 2026 ఫిఫా వరల్డ్కప్లో ఘనా బోణీ కొట్టింది. తాజాగా టొరంటో స్టేడియం వేదికగా పనామాతో జరిగిన మ్యాచ్లో 1-0 తేడాతో ఘానా జట్టు విజయం సాధించింది. హోరాహోరీగా సాగిన ఈ పోరులో కాలేబ్ యిరెంకి చివరి నిమిషంలో గోల్ కొట్టడంతో ఘనా జట్టుకు విజయం ఖరారైంది.
వాస్తవానికి మ్యాచ్ ఆరంభంలోనే పనామా జట్టుకు గోల్ సాధించే అవకాశం వచ్చింది. ఆ జట్టు ఆటగాడు అమీర్ మురిల్లో కొట్టిన షాట్తో బంతి క్రాస్, ఏరియాలో ఉన్న సెసిలియో వాటర్మన్కు చేరింది. కానీ ఆ గోల్ను ప్రత్యర్థి జట్టు ఘానా గోల్ కీపర్ లారెన్స్ అటి జిగీ ఆ బంతిని సమర్థంగా అడ్డుకున్నాడు. దీంతో పనామా తొలి గోల్ నమోదు చేసే ఛాన్స్ కోల్పోయింది. ఆ తర్వాత కూడా పనామాకు మరో అవకాశం లభించింది. అటి జిగీ సరిగ్గా పంచ్ చేయని బంతి జియోవనీ రామోస్ కాళ్ల వద్దకు చేరగా, డిఫెండర్కు సమయం దొరికినా అతను కొట్టిన షాట్ గోల్ పోస్ట్పైనుంచి వెళ్ళిపోయింది. దీంతో ఫస్టాఫ్లోనే రెండుసార్లు పనామాకు ఛాన్స్ మిస్ అయ్యింది.
ఇక సెకండ్ హాఫ్లో ఘనాకు కూడా గోల్ అవకాశం మిస్సైంది. క్రిస్టియన్ మార్టినెజ్ కూడా గోల్ చేసేందుకు దగ్గరగా వచ్చాడు. కానీ అది సక్సెస్ఫుల్ కాలేదు. నెం.6 ఆటగాడు ఏరియాలో దొరికిన బంతిని అందుకుని షాట్ కొట్టాడు. కానీ అది సైడ్ నెట్ల్లోకి వెళ్లింది. ఇలా మ్యాచ్ ఆద్యంతం హోరోహోరీగా సాగింది. చివరిదాకా ఏ జట్టు కూడా ఒక్క గోల్ నమోదు చేయలేదు. దీంతో మ్యాచ్ డ్రాగా ముగుస్తుందని అంతా అనుకునేలోపే కాలేబ్ మార్ఫో యిరెంకీ అద్భుతమే చేశాడు. సునాయాసంగా గోల్ సాధించి ఘానాను విజేతగా నిలబెట్టాడు. యిరెంకీకి ఇది అంతర్జాతీయ కెరీర్లో తొలిగోల్ కావడం విశేషం.
Ghana fans gather at CN Tower to give a very warm welcome ahead of their team’s @FIFAWorldCup opener 🙌 pic.twitter.com/sbqbGwJFOY— FIFA (@FIFAcom) June 17, 2026
ఉజ్బెకిస్థాన్పై కొలంబియా విక్టరీ- 8ఏళ్ల తర్వాత గ్రాండ్ రీ ఎంట్రీ
మరోవైపు గ్రూప్ కేలో జరిగిన మ్యాచ్తో కొలంబియా ఫిఫాలోకి గ్రాండ్ రీ ఎంట్రీ ఇచ్చింది. తాజాగా ఉజ్బెకిస్థాన్ను ఢీ కొట్టిన కొలంబియా 3-1 తేడాతో నెగ్గింది. దీంతో 8ఏళ్ల తర్వాత ఫిఫాలో ఆడుతున్న కొలంబియా గ్రాండ్ విక్టరీతో రీ ఎంట్రీ ఇచ్చినట్లైంది. ఆ జట్టు లూయిస్ డియాజ్ స్ఫూర్తిదాయక ప్రదర్శనతో తొలిసారిగా ప్రపంచ కప్లో ఆడుతున్న ఉజ్బెకిస్థాన్కు తొలి మ్యాచ్లోనే ఓటమి తప్పలేదు.
మొదటి అర్ధభాగంలో డేనియల్ మునోజ్ చేసిన గోల్తో కొలంబియా ఖాతా తెరిచింది. అటు ఫస్టాఫ్లో ఉజ్బెకిస్థాన్కు గోల్ దక్కలేదు. దీంతో ఫస్టాఫ్ను 1-0తో ముగిసింది. ఆ తర్వాత రెండో అర్ధభాగంలో ఉజ్బెకిస్థాన్ ఆటగాడు ఉగ్లీ ఫైజుల్లావ్ 60వ నిమిషంలో అద్భుతమైన గోల్తో స్కోర్లు సమం అయ్యాయి. ఇది ఉజ్బెకిస్థాన్ జట్టుకు ఫిఫాలోతొలి గోల్. దీంతో ఆ జట్టు అభిమానులకు ఇదొక చిరస్మరణీయ క్షణంగా నిలిచింది.
అయితే ఆ తర్వాత ఐదు నిమిషాల్లోనే డియాజ్ గోల్ సాధించడంతో మళ్లీ కొలంబియా లీడ్లోకి వెళ్లింది. అయినా ఉజ్బెకిస్థాన్ పట్టు వదలకుండా పోరాడింది. ఇక ఇంజ్యూరీ టైమ్ చివరి నిమిషాల్లో, కుచో హెర్నాండెజ్ కుడి వింగ్లో బంతిని సబ్స్టిట్యూట్ కాంపాజ్కు క్రాస్ చేయగా అతను హెడర్తో గోల్లోకి పంపించాడు. దీంతో కొలంబియా ఖాతాలో మూడు పాయింట్లు చేరాయి.
You voted Luis Díaz @MichelobUltra Superior Player of the Match! ⚽— FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) June 18, 2026
#FIFAWorldCup #SuperiorPOTM pic.twitter.com/AJV8PMGIAn