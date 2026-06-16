ఫిపాలో ఒకేరోజు '3' డ్రాలు- ఇరాన్కు న్యూజిలాండ్ షాక్- స్టేడియంలో రాజకీయ ఉద్రిక్తతలు!
న్యూజిలాండ్తో 2-2తో డ్రా చేసుకున్న ఇరాన్, రెండుసార్లు వెనుకబడినా తిరిగి పోరాటం- ఈజిప్ట్తో 1-1తో డ్రా అయిన బెల్జియం- సౌదీ అరేబియాతో 1-1తో డ్రా అయిన ఉరుగ్వే
Published : June 16, 2026 at 10:20 AM IST
FIFA World Cup 2026 : ఫిఫా వరల్డ్కప్ 2026లో తొలి మ్యాచ్ల నుంచే అనూహ్య ఫలితాలు నమోదవుతున్నాయి. సోమవారం మూడు మ్యాచ్లు జరగ్గా, అన్నీ కూడా డ్రానే అయ్యాయి. అయితే ఈ మెగా టోర్నీకి ముందు రాజకీయ వివాదాలు, నిరసనలతో వార్తల్లో నిలిచిన ఇరాన్ జట్టు, మైదానంలోనూ తీవ్ర ఒత్తిడిని ఎదుర్కొంది. ప్రపంచకప్లో అట్టడుగు ర్యాంక్లో ఉన్న న్యూజిలాండ్తో ఇరాన్ 2-2తో డ్రా కావడంతో నాకౌట్ అవకాశాలకు తొలి మ్యాచ్లోనే ఎదురుదెబ్బ తగిలింది. మరోవైపు బెల్జియం, ఉరుగ్వే వంటి జట్లు కూడా తమ తొలి మ్యాచ్ల్లో విజయం సాధించలేకపోయాయి.
న్యూజిలాండ్తో ఇరాన్కు ఊహించని షాక్
లాస్ ఏంజెలెస్లో జరిగిన గ్రూప్-జి మ్యాచ్లో ఇరాన్ రెండుసార్లు వెనుకబడినా పోరాడి 2-2తో డ్రా చేసుకుంది. మ్యాచ్ ఏడో నిమిషంలోనే న్యూజిలాండ్ ఆధిక్యంలోకి వెళ్లింది. క్రిస్ వుడ్ ఇచ్చిన పాస్ను ఎలిజా జస్ట్ అద్భుతంగా గోల్గా మలిచాడు. ఆరంభ షాక్ నుంచి కోలుకున్న ఇరాన్ ఎటాక్ పెంచింది. స్టార్ ఫార్వర్డ్ మెహదీ తారెమీ చేసిన ప్రయత్నం పోస్టును తాకి బయటకు వెళ్లింది. చివరకు 32వ నిమిషంలో రామిన్ రెజాయియాన్ సమం చేశాడు.
అయితే ఆ తర్వాత మరోసారి ఎలిజా జస్ట్ గోల్ చేసి న్యూజిలాండ్కు ఆధిక్యం అందించాడు. ఇరాన్ ఓటమి దిశగా సాగుతున్న సమయంలో మహమ్మద్ మొహేబీ 64వ నిమిషంలో హెడ్డర్తో గోల్ చేసి స్కోరును 2-2గా మార్చాడు. చివరి అరగంటపాటు ఇరాన్ ఎటాక్స్ చేసినా విజయం అందుకోలేకపోయింది. దీంతో ప్రపంచకప్ నాకౌట్ దశకు తొలిసారి చేరాలన్న ఇరాన్ ఆశలకు తొలి మ్యాచ్లోనే గట్టి దెబ్బ తగిలింది.
స్టేడియం బయట నిరసనలు- లోపల రాజకీయ సందేశాలు
ఇరాన్ మ్యాచ్కు ముందు, తర్వాత రాజకీయ ఉద్రిక్తతలు చోటుచేసుకున్నాయి. ఇరాన్ ప్రభుత్వానికి వ్యతిరేకంగా వందలాది మంది నిరసనకారులు స్టేడియం వెలుపల ఆందోళనలు నిర్వహించారు. ఆ జట్టు ప్రజలకు ప్రాతినిధ్యం వహించడం లేదని వారు ఆరోపించారు. స్టేడియం లోపల కూడా అభిమానులు ఫిఫా నిబంధనలను ధిక్కరిస్తూ ఆందోళనలకు ముందు ఉపయోగించిన ఇరాన్ జెండాలను ప్రదర్శించారు. టీషర్టులు, బ్యానర్లు, జెండాల రూపంలో అవి కనిపించాయి. జాతీయ గీతం వినిపించినప్పుడు కొందరు అభిమానులు వెనుదిరిగి నిలబడగా, మరికొందరు నినాదాలు చేశారు. భద్రతా సిబ్బంది కొన్ని చోట్ల ఆంక్షలు విధించినప్పటికీ, మ్యాచ్ మొత్తం రాజకీయ సందేశాలు కనిపించాయి.
ఈజిప్ట్ Vs బెల్జియం
సియాటెల్లో జరిగిన మరో గ్రూప్-జి పోరులో బెల్జియం, ఈజిప్ట్ 1-1తో డ్రా అయ్యాయి. మొహమ్మద్ సలాహ్ పాస్ను అందుకున్న ఎమామ్ అషూర్ 19వ నిమిషంలో గోల్ చేసి ఈజిప్ట్కు ఆధిక్యం అందించాడు. దీంతో ప్రపంచకప్లో తొలి విజయంపై ఈజిప్ట్ ఆశలు చిగురించాయి. మ్యాచ్ అంతా బెల్జియం ఆధిపత్యం ప్రదర్శించినా అవకాశాలను గోల్స్గా మలచలేకపోయింది. 65వ నిమిషంలో రొమెలు లుకాకు మైదానంలోకి అడుగుపెట్టిన కేవలం 22 సెకన్లకే ప్రభావం చూపించాడు. థామస్ మునియర్ ఇచ్చిన క్రాస్ను అడ్డుకునే క్రమంలో ఈజిప్ట్ ఆటగాడు మహ్మద్ హానీ గోల్ చేయడంతో బెల్జియం సమం చేసింది. చివరి నిమిషాల్లో ఇరు జట్లు విజయం కోసం ప్రయత్నించినా స్కోరు మారలేదు. దీంతో ప్రపంచకప్లో తొలి విజయాన్ని అందుకోవాలన్న ఈజిప్ట్ కల మరోసారి నెరవేరలేదు.
సౌదీ అరేబియాతో ఉరుగ్వే డ్రా
మయామిలో జరిగిన గ్రూప్-హెచ్ మ్యాచ్లో ఉరుగ్వే 1-1తో సౌదీ అరేబియాతో డ్రా అయింది. మ్యాచ్ ప్రారంభం నుంచే ఉరుగ్వే బంతిపై ఆధిపత్యం ప్రదర్శించినా గోల్ చేయలేకపోయింది. 41వ నిమిషంలో అబ్దులెలాహ్ అల్ అమ్రీ గోల్తో సౌదీ అరేబియా ఆధిక్యంలోకి వెళ్లింది. రెండో అర్ధభాగంలో ఉరుగ్వే స్పీడ్ పెంచింది. ఫెడెరికో వాల్వెర్డే, ఫెడెరికో వినాస్ పలుమార్లు అవకాశాలు సృష్టించినా సౌదీ గోల్కీపర్ మహ్మద్ అల్ ఓవైస్ అద్భుత సేవ్లతో నిలిచాడు. అయితే 80వ నిమిషంలో వినాస్ హెడ్డర్ను అడ్డుకున్న గోల్కీపర్ నుంచి వచ్చిన రీబౌండ్ను మాక్సిమిలియానో అరౌజో గోల్గా మలిచి ఉరుగ్వేకు ఊరటనిచ్చాడు. మ్యాచ్ ముగిసే సరికి ఇరు జట్లు చెరో పాయింట్తో సరిపెట్టుకున్నాయి.
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