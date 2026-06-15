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ఫిఫా ప్రపంచకప్ 2026: కురాకోపై 7-1తో జర్మనీ గెలుపు- ఓడినా చరిత్ర సృష్టించిన కొత్త జట్టు

ఫిఫా ప్రపంచకప్ 2026 టోర్నీలో మాజీ ఛాంపియన్ జర్మనీ బోణీ- హూస్టన్ వేదికగా జరిగిన గ్రూప్ మ్యాచ్‌లో పసికూన కురాకోపై7-1 గోల్స్ తేడాతో జర్మనీ విజయం

FIFA WORLD CUP 2026 Germany vs Curacao
FIFA WORLD CUP 2026 Germany vs Curacao (AP)
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By ETV Bharat Telugu Team

Published : June 15, 2026 at 7:04 AM IST

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FIFA WORLD CUP 2026 Germany vs Curacao : అమెరికా, కెనడా, మెక్సికో దేశాల సంయుక్త ఆతిథ్యంలో ప్రతిష్టాత్మకంగా జరుగుతున్న 'ఫిఫా ప్రపంచకప్ 2026' టోర్నీలో మాజీ ఛాంపియన్ జర్మనీ అద్భుతమైన బోణీ కొట్టింది. హూస్టన్‌లోని ప్రసిద్ధ స్టేడియంలో జరిగిన గ్రూప్-ఈ తొలి పోరులో ప్రపంచకప్‌లో తొలిసారి ఆడుతున్న కురాకో జట్టును 7-1 గోల్స్ తేడాతో చిత్తు చేసింది. జర్మనీ స్టార్ ఫార్వర్డ్ కై హావర్ట్జ్ రెండు గోల్స్ సాధించి జట్టు విజయంలో కీలక పాత్ర పోషించాడు. అయితే, ఈ మ్యాచ్‌లో జర్మనీ భారీ విజయాన్ని అందుకున్నప్పటికీ, ప్రపంచకప్ తొలిసారి ఆడుతున్న చిన్న దేశం కురాకో సైతం ఒక చారిత్రక మైలురాయిని అందుకొని ఫుట్‌బాల్ అభిమానుల హృదయాలను గెలుచుకుంది.

21న నిమిషంలో మ్యాజిక్
మ్యాచ్ ప్రారంభమైన నిమిషం నుంచే జర్మనీ తనదైన శైలిలో దూకుడుగా ఆడింది. 6వ నిమిషంలోనే జర్మనీ మిడ్‌ఫీల్డర్ ఫెలిక్స్ పెనాల్టీ బాక్స్ వెలుపల నుంచి అతను కొట్టిన లో-ఎఫర్ట్ కర్లింగ్ షాట్, కురాకో గోల్‌కీపర్‌ను దాటుకుంటూ నేరుగా నెట్‌లోకి దూసుకెళ్లింది. దీంతో జర్మనీ మొదటి గోల్ సాధించింది. అలాగే, జర్మనీ తన ఆధిపత్యాన్ని ప్రదర్శిస్తున్న తురణంలో 21వ నిమిషంలో కురాకో జట్టు చరిత్ర సృష్టించింది. మొట్టమొదటి ప్రపంచకప్ మ్యాచ్ ఆడుతున్న ఆ జట్టు తరఫున లివానో కొమెనెంసియా అద్భుతమైన గోల్ సాధించాడు. జర్మనీ డిఫెండర్ల నుంచి అతను ఎడమకాలితో కొట్టిన క్లాసిక్ షాట్ గోల్‌గా మారింది. ఈ గోల్‌తో స్కోరు 1-1తో సమం కావడమే కాకుండా, ప్రపంచకప్ చరిత్రలో కురాకో దేశానికి ఇదే మొట్టమొదటి గోల్‌గా నమోదైంది. ఈ చారిత్రాత్మక క్షణంతో స్టేడియంలోని కురాకో అభిమానుల ఆనందానికి అవధులు లేకుండా పోయాయి.

కురాకో కొట్టిన గోల్ జర్మనీ జట్టుకు ఒక హెచ్చరికలా పనిచేసింది. వెంటనే జర్మనీ మరింత దూకుడు పెంచింది. వరుసగా ఆరు గోల్స్ చేసింది. నథానియల్ అందించిన కార్నర్ కిక్‌ను జర్మనీ డిఫెండర్ నికో స్క్లోటర్‌బెక్ బుల్లెట్‌లాంటి హెడర్ ద్వారా గోల్‌గా మలిచాడు. దీనితో జర్మనీ 2-1 ఆధిక్యాన్ని సాధించింది. ఫస్టాఫ్ ముగిసే సమయానికి 3-1తో ఆధిక్యంలో నిలిచింది.

సెకండ్ హాఫ్‌లో జర్మనీ వరుస గోల్స్
సెకండ్ హాఫ్‌లో జర్మనీ ఆటగాళ్లు గోల్స్ సునామీ సృష్టించారు. కురాకో రక్షణ శ్రేణిని పూర్తిగా ఛిన్నభిన్నం చేస్తూ వరుస గోల్స్ సాధించారు. సెకండ్ హాఫ్ ప్రారంభమైన కేవలం రెండు నిమిషాలకే యువ సంచలనం జమాల్ ముసియాలా సూపర్ గోల్‌ చేయడంతో ఆ దేశం 4-1 ఆధిక్యానికి చేరుకుంది. ఆ తర్వాత 68వ నిమిషంలో ఐదో గోల్, 78వ నిమిషంలో మరో గోల్, 88వ నిమిషంలో ఇంకో గోల్, ఇలా జర్మనీ 7-1తో విజయాన్ని అందుకుంది. ఈ మ్యాచ్‌లో ఆసక్తికరమైన విషయం ఏంటంటే, ఈ 7-1 స్కోరు ఫుట్‌బాల్ ప్రపంచానికి ఒక జ్ఞాపకాన్ని గుర్తుచేసింది. 2014 ప్రపంచకప్ సెమీఫైనల్‌లో ఆతిథ్య బ్రెజిల్ జట్టును జర్మనీ ఇదే 7-1 స్కోరుతో ఘోరంగా ఓడించింది. మళ్లీ ఇన్నేళ్లకు అదే స్కోరు పునరావృతం కావడం గమనార్హం.

వరల్డ్ కప్ చరిత్రలోనే రికార్డు
ఈ మ్యాచ్ ప్రపంచకప్ చరిత్రలోనే కోచ్‌ల వయస్సు పరంగా ఒక అరుదైన రికార్డును నమోదు చేసింది. మైదానంలో తలపడిన ఇరు జట్ల కోచ్‌ల మధ్య వయస్సు వ్యత్యాసం ఎక్కువగా ఉండటం గమనార్హం. కురాకో జట్టు కోచ్ అయిన డిక్ అద్వొకాట్ వయసు 78 ఏళ్లు. ప్రపంచకప్ చరిత్రలోనే అత్యంత వయసు పైబడిన కోచ్‌గా ఈయన రికార్డు సృష్టించారు. జర్మనీ కోచ్ జూలియన్ నాగెల్స్‌మన్ 38 ఏళ్లు. ఈ 2026 టోర్నీలోనే అత్యంత పిన్న వయస్కుడైన కోచ్‌గా నిలిచారు. వీరిద్దరి వయసు వ్యత్యాసం దాదాపు 40 ఏళ్లు.

ఈ మ్యాచ్‌ జర్మనీ దిగ్గజ గోల్‌కీపర్ మాన్యుయెల్ నోయర్ రీఎంట్రీ ఇవ్వడం అభిమానులను ఆనందంతో ముంచెత్తింది. అంతర్జాతీయ ఫుట్‌బాల్‌కు రిటైర్మెంట్ ప్రకటించిన నోయర్, దాదాపు రెండేళ్ల విరామం తర్వాత మళ్లీ జాతీయ జట్టులోకి వచ్చాడు. టోర్నమెంట్‌కు కేవలం నెల రోజుల ముందే అనూహ్యంగా జట్టులోకి ఎంపికయ్యాడు.

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