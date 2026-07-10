సెమీస్లోకి దూసుకెళ్లిన ఫ్రాన్స్- మొరాకోపై 2-0తో విజయం - 100 గోల్స్తో ఎంబాపె రికార్డు
ఫిఫా ప్రపంచకప్ 2026 నాకౌట్ దశలో ఫ్రాన్స్ విజయాల జోరు- క్వార్టర్ ఫైనల్ సమరంలో 2-0 గోల్స్ తేడాతో మొరాకోను చిత్తు చేసిన ఫ్రాన్స్
Published : July 10, 2026 at 6:59 AM IST
France vs Morocco : ఫిఫా వరల్డ్ కప్-2026 సీజన్లో ఫ్రాన్స్ జోరు ఏమాత్రం తగ్గడం లేదు. ఫ్రాన్స్ జట్టు మరోసారి తన విశ్వరూపాన్ని ప్రదర్శించింది. ఉత్కంఠభరితంగా సాగిన నాకౌట్ పోరులో2-0 గోల్స్ తేడాతో మొరాకోను మట్టికరిపించింది. ఈ గెలుపుతో సెమీఫైనల్ బెర్త్ను ఖరారు చేసుకుంది. ఫ్రాన్స్ స్టార్ స్ట్రైకర్ కిలియన్ ఎంబాపె అద్భుతమైన ఆట తీరును ప్రదర్శించాడు. ఈ ఘన విజయంతో ప్రపంచకప్ చరిత్రలో వరుసగా మూడోసారి (2018, 2022, 2026) సెమీఫైనల్కు చేరిన జట్టుగా ఫ్రాన్స్ సరికొత్త రికార్డు సృష్టించింది.
మ్యాచ్ ఆరంభం నుంచే ఫ్రాన్స్ మైదానంలో దూకుడును ప్రదర్శించింది. బంతిని ఎక్కువసేపు తమ ఆధీనంలో ఉంచుకుంటూ ఆటపై పట్టు సాధించింది. ఈ క్రమంలో గోల్ చేయడానికి 30వ నిమిషంలో ఫ్రాన్స్ ఆశించిన అవకాశం లభించింది. స్టార్ ప్లేయర్ ఎంబాపె మొరాకో డిఫెన్స్ను దాటుకుంటూ బాక్స్ లోపలికి దూసుకెళ్లగా, మొరాకో డిఫెండర్ నౌసైర్ మజ్రావోయి అతడిని కిందపడేశాడు. దీనితో రెఫరీ ఫ్రాన్స్కు పెనాల్టీని ప్రకటించారు. ఎంబాపె షాట్ కొట్టగా, మొరాకో గోల్కీపర్ యాసిన్ బోనో అద్భుతమైన డైవ్తో ఎంబాపె కొట్టిన బంతిని చాలా సులువుగా పట్టుకుని ఫ్రాన్స్ సంబరాలను అడ్డుకున్నాడు. ఫస్టాఫ్ ముగిసే సమయానికి ఇరు జట్ల స్కోరు 0-0తో సమంగా నిలిచాయి.
సెకండాఫ్లో ఫ్రాన్స్ విరవిహారం
సెకండాఫ్లో మొరాకో జట్టు వ్యూహాత్మకంగా పుంజుకోవడానికి ప్రయత్నించింది. కానీ, ఫ్రాన్స్ ఆ జట్టును నిలువరించింది. మ్యాచ్ 60వ నిమిషంలో ఫ్రాన్స్ స్టార్ ఆటగాడు ఎంబాపె, బాక్స్ పైభాగం నుంచి బంతిని నెట్ ఫార్ కార్నర్లోకి పంపాడు. గోల్కీపర్ బోనో ఎంత ప్రయత్నించినా ఆ బంతిని ఆపలేకపోయాడు. ఈ అద్భుతమైన గోల్తో ఫ్రాన్స్ 1-0 ఆధిక్యంలోకి దూసుకెళ్లింది. మొదటి గోల్ వచ్చిన ఉత్సాహంలో ఫ్రాన్స్ మరింత వేగంగా కదిలింది. మొరాకో జట్టు కోలుకునే లోపే ఉస్మాన్ డెంబెలే మ్యాచ్ మైలురాయిని మార్చేశాడు. డూయే అందించిన పాస్ను అందుకున్న డెంబెలే బంతిని నెట్ బాట పట్టించాడు. దీంతో ఫ్రాన్స్ ఆధిక్యం 2-0కు చేరింది.
రెండు గోల్స్ వెనుకబడిన మొరాకో మ్యాచ్లోకి తిరిగి రావడానికి తమ స్టార్ ఆటగాళ్లు సోఫియాన్ రహిమి, సోఫియాన్ అమ్రబాత్, జకారియా ఎల్ ఊహాదీలను సబ్స్టిట్యూట్లుగా రంగంలోకి దించింది. కానీ, ఫలితం లేకుండా పోయింది. మ్యాచ్ చివరి పది నిమిషాల్లో మొరాకో గోల్ కోసం సర్వశక్తులూ ఒడ్డింది. చివరి నిమిషాల్లో ఫ్రాన్స్ తరఫున సబ్స్టిట్యూట్గా వచ్చిన మాతెటా,బార్కోలా జోడి మూడో గోల్ కోసం గట్టి ప్రయత్నం చేసింది. కానీ, అది సాధ్యం కాలేదు. దీంతో 2-0తో ఫ్రాన్స్ విజయం సాధించింది.
ఎంబాపె సరికొత్త చరిత్ర
ఈ మ్యాచ్లో చేసిన గోల్తో కెప్టెన్ కిలియన్ ఎంబాపె అంతర్జాతీయ ఫుట్బాల్లో పలు మైలురాళ్లను అందుకున్నాడు. ఫ్రాన్స్ ఫుట్బాల్ చరిత్రలోనే అంతర్జాతీయ మ్యాచ్ల్లో నేరుగా 100 గోల్స్లో భాగస్వామ్యాన్ని పంచుకున్న మొదటి ఆటగాడిగా ఎంబాపె నిలిచాడు. ఇంటర్నేషనల్ కెరీర్లో ఫ్రాన్స్ తరఫున అతను ఇప్పటివరకు వ్యక్తిగతంగా 64 గోల్స్ చేయడమే చేశాడు. అలాగే, 36 గోల్స్ అసిస్ట్లు అందించాడు. దీంతో 100 గోల్స్ మైలురాయిని అందుకున్నాడు.
2018, 2022, 2026 ఎడిషన్లన్నింటిలో కలిపి ఎంబాపె ప్రపంచకప్లో తన మొత్తం గోల్స్ సంఖ్యను 20కి పెంచుకున్నాడు. వరల్డ్ కప్లో అత్యధిక గోల్స్ చేసిన లియోనెల్ మెస్సీ (21 గోల్స్) ఆల్-టైమ్ రికార్డుకు ఎంబాపె కేవలం ఒక్క గోల్ దూరంలో ఉన్నాడు. ప్రస్తుత 2026 ప్రపంచకప్లో ఎంబాపెకు ఇది 8వ గోల్. దీంతో మెస్సీతో కలిసి ఈ టోర్నీలో అత్యధిక గోల్స్ చేసిన ఆటగాడిగా 'గోల్డెన్ బూట్' రేసులో సంయుక్తంగా అగ్రస్థానంలో నిలిచాడు.
గాయంపై క్లారిటీ ఇచ్చిన కెప్టెన్
ఈ మ్యాచ్లో చివరి 15 నిమిషాలు మిగిలి ఉండగా ఎంబాపె స్థానంలో జీన్-ఫిలిప్ మాతెటా సబ్స్టిట్యూట్గా మైదానంలోకి వచ్చాడు. దీనితో ఎంబాపె గాయపడ్డాడనే వార్తలు గుప్పుమన్నాయి. మ్యాచ్ అనంతరం దీనిపై ఎంబాపె క్లారిటీ ఇచ్చాడు. అది చాలా చిన్న యాంకెల్ గాయం మాత్రమేనని, నేను పూర్తిగా బాగున్నానని చెప్పాడు. ఆ సమయంలో మ్యాచ్ను విజయవంతంగా ముగించడానికి నాకంటే మాతెటా అయితేనే బాగా సరిపోతాడని భావించి వ్యూహాత్మకంగా తీసుకున్న నిర్ణయం అదని చెప్పుకొచ్చాడు. తన ఫిట్నెస్ గురించి కంగారు పడాల్సిన అవసరం లేదన్నారు.
మెరుపు ఇన్నింగ్స్తో చెలరేగిన జైస్వాల్- హైదరాబాద్ టార్గెట్ ఎంతంటే?
ఎలిమినేటర్ మ్యాచ్లో కరీంనగర్ విక్టరీ- టోర్నీ నుంచి రంగారెడ్డి ఔట్