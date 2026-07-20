FIFA ప్రపంచకప్ విజేత స్పెయిన్- ఫైనల్లో అర్జెంటీనాపై విజయం- ట్రోఫీని అందజేసిన ట్రంప్
న్యూజెర్సీలోని మెట్లైఫ్ స్టేడియంలో ఉత్కంఠభరితంగా ఫైనల్ మ్యాచ్- 1-0 తేడాతో డిఫెండింగ్ ఛాంపియన్ అర్జెంటీనాను ఓడించిన స్పెయిన్- రెండోసారి ప్రపంచకప్ టైటిల్ను ముద్దాడిన స్పెయిన్
Published : July 20, 2026 at 6:39 AM IST
FIFA World Cup 2026 Final : ప్రపంచ ఫుట్బాల్ సమరంలో స్పెయిన్ విశ్వవిజేతగా నిలిచింది. అమెరికాలోని న్యూయార్క్ న్యూజెర్సీ స్టేడియం వేదికగా జరిగిన ఫిఫా ప్రపంచకప్ 2026 ఫైనల్ పోరులో స్పెయిన్ 1-0 గోల్ తేడాతో డిఫెండింగ్ ఛాంపియన్ అర్జెంటీనాను ఓడించింది. దిగ్గజ ఆటగాడు లియోనెల్ మెస్సీ నేతృత్వంలోని అర్జెంటీనా టైటిల్ కలను భగ్నం చేస్తూ చరిత్రలో రెండోసారి విశ్వవిజేతగా నిలిచింది. న్యూయార్క్- న్యూజెర్సీ స్టేడియంలో జరిగిన మ్యాచ్ అనంతరం, అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్, ఫిఫా ప్రెసిడెంట్ జియానీ ఇన్ఫాంటినో చేతుల మీదుగా స్పెయిన్ జట్టుకు జగజ్జేత ట్రోఫీని అందజేశారు. ఈ వేడుకలో కెనడా ప్రధాని మార్క్ కార్నీ, మెక్సికో అధ్యక్షురాలు క్లాడియా షెయిన్బామ్, స్పెయిన్ రాజు పాల్గొన్నారు.
ఆ మార్పే మ్యాచ్ స్వరూపాన్నే మార్చేసింది
ఫైనల్ మ్యాచ్ ఆద్యంతం తీవ్ర ఉత్కంఠ నడుమ సాగింది. నిర్ణీత 90 నిమిషాల సమయంలో ఇరు జట్లు గట్టి పోటీని ఇవ్వడంతో ఎలాంటి గోల్ నమోదవలేదు. దీంతో మ్యాచ్ ఫలితాన్ని తేల్చేందుకు అంపైర్లు ఎక్స్ట్రా టైమ్ను కేటాయించారు. అందరూ పెనాల్టీ షూటౌట్ వైపు మ్యాచ్ వెళ్తుందని భావిస్తున్న తరుణంలో, స్పెయిన్ వ్యూహాత్మక మార్పు మ్యాచ్ స్వరూపాన్నే మార్చివేసింది.మైదానంలోకి సబ్స్టిట్యూట్గా వచ్చిన ఫెర్రాన్ టోర్రెస్ 106వ నిమిషంలో సాధించిన గోల్ మ్యాచ్కే తలమానికగా నిలిచింది. అర్జెంటీనా డి ఫెండర్లను దాటుకుని వచ్చిన బంతిని టోర్రెస్ గోల్గా మలిచాడు. ఈ చారిత్రక గోల్తో ఫెర్రాన్ టోర్రెస్ పలు అరుదైన రికార్డులను తన పేరిట లిఖించుకున్నాడు. ఫిఫా ప్రపంచకప్ ఫైనల్ చరిత్రలో సబ్స్టిట్యూట్గా వచ్చి గోల్ కొట్టిన ఐదో ఆటగాడిగా ఆయన నిలిచాడు. 2014 ఫైనల్లో అర్జెంటీనాపైనే జర్మనీ ప్లేయర్ మారియో గోట్జే విన్నింగ్ గోల్ కొట్టిన తర్వాత మళ్లీ ఆ ఘనత సాధించింది టోర్రెసే కావడం విశేషం.
Spain 🤝 Mexico City #FIFAFanFestival #FIFAWorldCup pic.twitter.com/PxkGAyW6tC— FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) July 20, 2026
స్పెయిన్ స్వర్ణయుగం మళ్లీ షురూ
2010లో తొలిసారి టైటిల్ గెలిచిన స్పెయిన్, ఇప్పుడు మరోసారి జగజ్జేతగా నిలిచింది. అంతేకాకుండా, 2023లో స్పెయిన్ మహిళల జట్టు ప్రపంచకప్ గెలుచుకోగా, ఇప్పుడు పురుషుల జట్టు ఛాంపియన్గా నిలవడంతో ఒకే సమయంలో పురుషుల, మహిళల ప్రపంచకప్ టైటిళ్లను చేతిలో ఉంచుకున్న తొలి దేశంగా స్పెయిన్ సరికొత్త చరిత్ర సృష్టించింది. అలాగే, ఇప్పటికే యూఈఎఫ్ఏ యూరో 2024 టైటిల్ను స్పెయిన్ గెల్చుకుంది. ఇప్పుడు ప్రపంచకప్ను కూడా కైవసం చేసుకోవడం ద్వారా ప్రపంచ ఫుట్బాల్పై తన ఆధిపత్యాన్ని చాటింది. గతంలో 2008 నుంచి 2012 మధ్యకాలంలో వరుసగా రెండు యూరో కప్లు (2008, 2012), ఒక ప్రపంచకప్ (2010) గెలుచుకుని ప్రపంచ ఫుట్బాల్ను శాసించిన స్పెయిన్ స్వర్ణయుగం మళ్లీ మొదలైనట్లు కనిపిస్తోంది.
టోర్నీలో స్పెయిన్ విజయాల పరంపర
ప్రపంచకప్ టోర్నీలో స్పెయిన్ అద్భుతమైన ఆటతీరును చూపించింది. గ్రూప్ దశలో తొలి మ్యాచ్లో కేప్ వెర్డెపై (0-0) డ్రాతో నెమ్మదిగా ప్రారంభించినా, ఆ తర్వాత సౌదీ అరేబియాను (4-0), ఉరుగ్వేను (1-0) చిత్తు చేసి గ్రూప్ టాపర్గా నిలిచింది. రౌండ్ ఆఫ్ 32లో ఆస్ట్రియాపై 3-0తో ఘన విజయం సాధించింది. రౌండ్ ఆఫ్ 16లో పోర్చుగల్ను 1-0 తేడాతో ఓడించింది. క్వార్టర్ ఫైనల్లో బెల్జియంపై 2-1 తేడాతో విజయాన్ని నమోదు చేసుకుంది. సెమీ ఫైనల్లో మాజీ ఛాంపియన్ ఫ్రాన్స్ను 2-0తో మట్టికరిపించి ఫైనల్కు చేరింది. ఫైనల్లో ఎక్స్ట్రా టైమ్లో అర్జెంటీనాపై 1-0 విజయం సాధించి ప్రపంచకప్ ట్రోఫీని కైవసం చేసుకుంది. ఈ గణాంకాలను గమనించినట్లు అయితే, ఆడిన ఎనిమిది మ్యాచ్ల్లోనూ ఓటమి ఎరుగకుండా అజేయంగా నిలించింది. అలాగే, టోర్నీ మొత్తంలో ప్రత్యర్థులకు కేవలం ఒకే ఒక్క గోల్ మాత్రమే సమర్పించుకోవడం గమనార్హం.
Spain are #FIFAWorldCup Champions. 🏆 pic.twitter.com/mWLw5iis2C— FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) July 19, 2026
స్పానిష్ రాజకుటుంబం అభినందనలు
ఫిఫా ప్రపంచకప్ 2026 ఫైనల్ పోరులో విశ్వవిజేతగా నిలిచిన స్పెయిన్ ఫుట్బాల్ జట్టుపై సర్వత్రా ప్రశంసల వర్షం కురుస్తోంది. ఈ చారిత్రాత్మక విజయం సాధించిన జట్టును స్పానిష్ రాజకుటుంబం ప్రత్యేకంగా అభినందించింది. టోర్నమెంట్ పొడవునా ఆటగాళ్లు చూపిన అంకితభావాన్ని కొనియాడింది. ఎంతటి కష్టతరమైన సవాలునైనా ఒక జట్టుగా ఎదుర్కొన్నారని, దేశ ఘనతను ప్రపంచ శిఖరాగ్రాన నిలిపారని పేర్కొన్నారు. మేరకు స్పానిష్ రాజకుటుంబం ఎక్స్లో పోస్టు పెట్టింది. ఆటగాళ్లతో పాటు కోచింగ్ సిబ్బందికి, అభిమానులకు రాజకుటుంబం శుభాకాంక్షలు తెలిపింది.
ఫెర్రాన్ టోర్రెస్ భావోద్వేగం
చరిత్రాత్మక మ్యాచ్లో సబ్స్టిట్యూట్గా బరిలోకి దిగి 106వ నిమిషంలో స్పెయిన్కు విజయాన్ని అందించిన ఫెర్రాన్ టోర్రెస్ మ్యాచ్ అనంతరం భావోద్వేగానికి లోనయ్యాడు. 'ఈ గోల్ కేవలం నేను ఒక్కడినే కొట్టింది కాదు. ఇది 47 మిలియన్ల మంది స్పానిష్ ప్రజలు సాధించిన గోల్' అని వ్యాఖ్యానించాడు.
FIFA : ఫైనల్కు ముందు మెస్సి ఎమోషనల్ పోస్టు - రిటైర్మెంట్పై హింట్ ఇస్తున్నాడా?
ఫిఫా ఫీవర్ - ఫైనల్ మ్యాచ్ కోసం విద్యాసంస్థలకు సెలవు- నిమిషం కూడా కరెంట్ పోకుండా ఏర్పాట్లు!