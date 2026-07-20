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టోర్నీ మొత్తం విమర్శలు, ఫైనల్​లో విన్నింగ్ గోల్- ఫిఫా వరల్డ్ కప్ హీరో టోరెస్‌- ఇంతకీ ఎవరతడు?

ఫిఫా వరల్డ్ కప్ 2026 ఫైనల్ మ్యాచ్‌లో అర్జెంటీనాపై స్పెయిన్ విజయం- ఎక్స్‌ట్రా టైమ్ 106వ నిమిషంలో ఫెరాన్‌ టోరెస్‌ అద్భుతమైన గోల్- ఈ టోర్నీ అంతటా తీవ్ర విమర్శలు ఎదుర్కొన్న టోర్రెస్

FIFA World Cup 2026 Ferran Torres
FIFA World Cup 2026 Ferran Torres (AP)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : July 20, 2026 at 12:01 PM IST

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FIFA World Cup 2026 Ferran Torres : ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఉన్న కోట్లాది మంది ఫుట్‌బాల్ క్రీడాభిమానులకు ఫిఫా వరల్డ్ కప్ 2026 ఫైనల్ మ్యాచ్ మంచి కిక్ ఇచ్చింది. వరుసగా రెండోసారి విశ్వవిజేతగా నిలవాలని కలలు కన్న లియోనెల్ మెస్సి నేతృత్వంలోని అర్జెంటీనా జట్టుకు స్పెయిన్ ఆటగాళ్లు కోలుకోలేని షాక్ ఇచ్చారు. ఆట ఆరంభం నుంచి బంతిని తమ కంట్రోల్‌లో పెట్టుకుని అర్జెంటీనా డిఫెన్స్‌పై స్పెయిన్ నిరంతర దాడులు చేస్తూనే ఉంది. కానీ 90 నిమిషాల ఆట ముగిసే సమయానికి ఇరు జట్లూ ఒక్క గోల్ కూడా చేయలేకపోవడంతో టెన్షన్ ఊహించని స్థాయికి చేరుకుంది. సరిగ్గా ఈ సమయంలోనే సబ్‌స్టిట్యూట్‌గా గ్రౌండ్‌లోకి అడుగుపెట్టిన ఒక యువ ఆటగాడు మ్యాచ్ స్వరూపాన్నే పూర్తిగా మార్చేశాడు. ఎవరూ ఊహించని విధంగా అసలు సిసలైన హీరోగా మారి స్పెయిన్ జట్టుకు చిరస్మరణీయమైన వరల్డ్ కప్ టైటిల్‌ను అందించాడు. ఆ సంచలన విజయం వెనుక అసలు వివరాల్లోకి వెళితే

ఎక్స్‌ట్రా టైమ్‌లో ఎవరూ ఊహించని గోల్
మ్యాచ్ నిర్ణీత సమయం డ్రాగా ముగియడంతో రిజల్ట్ కోసం ఎక్స్‌ట్రా టైమ్ కేటాయించారు. ఎక్స్‌ట్రా టైమ్ ఫస్ట్ హాఫ్‌లో కూడా గోల్ రాలేదు. ఇక సెకండాఫ్ మొదలైన కేవలం 37 సెకన్ల వ్యవధిలోనే అంటే 106వ నిమిషంలో స్పెయిన్ ఆటగాడు ఫెరాన్‌ టోరెస్‌ ఒక అద్భుతమైన గోల్ కొట్టి చరిత్ర సృష్టించాడు. పెడ్రో పోర్రో కొట్టిన ఒక డీప్ క్రాస్‌ను నికో విలియమ్స్ చాలా తెలివిగా పెనాల్టీ ఏరియా వైపు హెడర్ చేశాడు. సరిగ్గా అదే టైమ్‌కు బంతి గమనాన్ని అంచనా వేస్తూ పరుగెత్తుకొచ్చిన ఫెరాన్‌ టోరెస్‌ ఎడమ కాలితో బంతిని బలంగా గోల్ పోస్ట్ పైభాగంలోకి తన్నాడు. అప్పటివరకు స్పెయిన్ కొట్టిన ఎన్నో డేంజరస్ షాట్లను అడ్డుకుంటూ వచ్చిన అర్జెంటీనా స్టార్ కీపర్ ఎమిలియానో మార్టినెజ్ ఈ దెబ్బకు పూర్తిగా చేతులెత్తేయాల్సి వచ్చింది.

ఆధిపత్యం చూపించిన స్పెయిన్- అర్జెంటీనాకు రెడ్ కార్డ్
ఈ ఫైనల్ మ్యాచ్‌లో స్పెయిన్ పూర్తి స్థాయి ఆధిపత్యాన్ని చూపించింది. అర్జెంటీనా ఆటగాళ్లు కనీసం ఒక్క షాట్ కూడా గోల్ పోస్ట్ వైపు కొట్టలేకపోగా స్పెయిన్ మాత్రం ఏకంగా 15 షాట్లతో ప్రత్యర్థిని వణికించింది. అలాగే స్పెయిన్‌కు 9 కార్నర్లు రాగా అర్జెంటీనాకు కేవలం ఒక్క కార్నర్ మాత్రమే దక్కింది. ఇంతటి ఒత్తిడిలోనూ నిలబడిన అర్జెంటీనాకు సెకండాఫ్ స్టాపేజ్ టైమ్‌లో కోలుకోలేని ఎదురుదెబ్బ తగిలింది. స్పెయిన్ ఆటగాడు పౌ కుబార్సీని కావాలని ఫౌల్ చేసినందుకు అర్జెంటీనా ప్లేయర్ ఎంజో ఫెర్నాండెజ్‌కు రిఫరీ రెండో ఎల్లో కార్డ్ ఇచ్చి గ్రౌండ్ నుంచి బయటకు పంపేశాడు. దీనివల్ల పది మంది ఆటగాళ్లతోనే ఎక్స్‌ట్రా టైమ్ ఆడాల్సి రావడం అర్జెంటీనా అవకాశాలను దెబ్బతీసింది.

ట్రోలింగ్ నుంచి ప్లేయర్ ఆఫ్ ద మ్యాచ్ స్థాయికి
ఈ ఫైనల్ మ్యాచ్‌కు ముందు ఫెరాన్‌ టోరెస్‌ ప్రయాణం అంత సాఫీగా ఏమీ సాగలేదు. ఈ టోర్నీ అంతటా అతడు చాలా విమర్శలను ఎదుర్కొన్నాడు. వచ్చిన మంచి అవకాశాలను వృథా చేస్తున్నాడని సోషల్ మీడియాలో అతడిపై ట్రోలింగ్ జరిగింది. ముఖ్యంగా సౌదీ అరేబియాతో జరిగిన మ్యాచ్‌లో అతను చేసిన ఒక గోల్‌ను వార్ రివ్యూ ద్వారా క్యాన్సిల్ చేయడంతో అతనిపై మరింత ఒత్తిడి పెరిగింది. అయితే ఎవరైతే తనను ట్రోల్ చేశారో వారందరికీ ఫైనల్ మ్యాచ్‌లో గోల్ కొట్టి సరైన సమాధానం ఇచ్చాడు. మ్యాచ్ తర్వాత ప్లేయర్ ఆఫ్ ద మ్యాచ్ అవార్డు అందుకున్న టోర్రెస్ డెస్టినీ గురించి మాట్లాడుతూ అర్హత ఉన్నవారికి దేవుడు ఎప్పుడూ న్యాయం చేస్తాడని అన్నాడు.

ప్రస్తుతం బార్సిలోనా క్లబ్ తరఫున ఆడుతున్న 26 ఏళ్ల ఫెరాన్‌ టోరెస్‌ గత సీజన్‌లో 49 మ్యాచ్‌లు ఆడి 21 గోల్స్ నమోదు చేశాడు. ఆ క్లబ్ డొమెస్టిక్ ట్రెబుల్ గెలవడంలో కీలక పాత్ర పోషించినా కూడా అతనిపై ఎప్పుడూ ఏదో ఒక విమర్శ వస్తూనే ఉండేది. రాబర్ట్ లెవాండోవ్‌స్కీ క్లబ్ నుంచి వెళ్లిపోయిన తర్వాత కూడా ఫెరాన్‌ టోరెస్​ను మెయిన్ స్ట్రైకర్‌గా చూడకుండా బార్సిలోనా వేరే ఆటగాళ్ల కోసం వెతకడం అతడి కెరీర్‌పై ప్రెషర్ పెంచింది. కానీ ఇప్పుడు ఈ వరల్డ్ కప్ విన్నింగ్ గోల్ తో తన సత్తా ఏంటో ప్రపంచానికి చాటిచెప్పాడు. టోర్రెస్ కొట్టిన ఈ సింగిల్ గోల్ వల్ల స్పెయిన్ దేశం ఒకే సమయంలో పురుషుల, మహిళల వరల్డ్ కప్ టైటిల్స్ సొంతం చేసుకున్న ఏకైక దేశంగా సరికొత్త రికార్డు క్రియేట్ చేసింది.

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