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FIFA : ఎటాకింగ్ వర్సెస్ డిఫెన్స్ - ఫైనల్​లో హోరాహోరీ ఖాయం- లైవ్ మ్యాచ్​ ఎక్కడంటే?

ఫిఫా ప్రపంచ కప్ 2026 ఫైనల్ : అర్జెంటీనా వర్సెస్ స్పెయిన్‌ - అత్యుత్తమ జట్ల మధ్యే పోటీ- హెడ్ టు హెడ్ రికార్డ్స్ ఎలా ఉన్నాయంటే?

FIFA World Cup 2026
FIFA World Cup 2026 (Source : IANS)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : July 19, 2026 at 3:51 PM IST

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FIFA World Cup Final : 2026 ఫిఫా ప్రపంచ కప్ తుది దశకు చేరుకుంది. ఈ ప్రతిష్ఠాత్మకమైన టోర్నమెంట్​లో ఇంకా ఒకే ఒక్క ఆట మిగిలి ఉంది. అదే ఫైనల్ సమరం. ఈ ఫిఫా టైటిల్​ కోసం డిఫెండింగ్ ఛాంపియన్ అర్జెంటీనా- మాజీ ఛాంపియన్ స్పెయిన్‌ జట్లు తలపడనున్నాయి. రెండు కూడా బలమైన జట్లే కావడంతో రసవత్తర పోరు ఖాయంగా కనిపిస్తుంది. ఈ మ్యాచ్ జులై 20న (ఉదయం 12:30 గంటలకు) న్యూయార్క్‌లోని న్యూజెర్సీలో జరగనుంది. ఈ నేపథ్యంలో ఇరుజట్ల బలాబలాలు చూసేద్దామా?

ఎటాకింగ్ వర్సెస్ డిఫెన్స్- ఆ విషయంలో స్పెయిన్​ మెరుగ్గా!​
ఈసారి ఫైనల్ చేరిన ఈ రెండు జట్లు అత్యుత్తమమైనవే. గ్రూప్, క్వార్టర్స్, సెమీస్​లో బలమైన ప్రత్యర్థులను ఓడించి టైటిల్ ఫైట్​కు అర్హత సాధించాయి. ఇందులో అర్జెంటీనాను చూసుకుంటే ఎటాకింగ్​ గేమ్​లో, స్పెయిన్ డిఫెన్స్​లో ఎవరికివారే సాటి. టోర్నీ అందరికంటే అత్యధిక గోల్స్ (19) చేసిన జట్టుగా అర్జెంటీనా పటిష్ఠంగా కనిపిస్తుంటే, మరోవైపు టోర్నమెంట్ మొత్తంలో కేవలం ఒకే ఒక్క గోల్ ఇచ్చి దుర్భేద్యమైన డిఫెన్స్​తో స్పెయిన్ ప్రత్యర్థులకు ఛాలెంజ్ విసురుతోంది. ఆ ఒక్క గోల్​ కూడా క్వార్టర్ ఫైనల్​లో బెల్జియం సాధించింది. దీంతో పోటీ హోరాహోరీసాగా సాగడం కచ్చితంగా కనిపిస్తుంది.

అర్జెంటీనాకు మెస్సినే బలం!
డిఫెండింగ్ ఛాంప్ జట్టులో అందరి దృష్టి కెప్టెన్ లియోనల్ మెస్సిపైనే ఉంది. ఆ జట్టుకు కుడా అతడే అతిపెద్ద బలం. ఫిఫా చరిత్రలో అర్జెంటీనా ఫైనల్​ ఆడడం ఇది ఏడోసారి కావడం విశేషం. ఈ టోర్నీలో 19సార్లు పాల్గొనగా అందులో ఏడుసార్లు పైనల్​ చేరిన అర్జెంటీనా మూడుసార్లు (1978, 1986, 2022) ఛాంపియన్‌గా నిలిచింది. ఇక సెమీఫైనల్​లో ఆ జట్టు ఇంగ్లాండ్​ను 2-1 తేడాతో ఓడించి ఫైనల్​కు చేరుకుంది.

డిఫెన్స్​ బలంతో స్పెయిన్!
ఈ టోర్నీలో స్పెయిన్ అత్యంత ముఖ్యమైన బలం డిఫెన్స్ అనే చెప్పవచ్చు. ఆడిన ఏడు మ్యాచ్​ల్లో ఒక్క గోల్ మాత్రమే ఇచ్చిందంటే ఆశ్చర్యం కలుగక మానదు. గోల్ కీపర్ ఉనై సైమన్ స్పెయిన్​కు అతిపెద్ద బలం. అతడిని దాటుకొని బంతిని తమ గోల్ పోస్టులోకి పంపించడం ఎంతటి ప్రత్యర్థికైనా సవాల్​తో కూడుకున్న పనే. అలా అని ఎటాకింగ్​లో ఏం తక్కువ కాదు. ఈ వరల్డ్​కప్​లో 13 గోల్స్ సాధించి టైటిల్​కు అన్ని విధాల అర్హత ఉందంటూ ఫైనల్​కు దూసుకొచ్చింది. సెమీస్​లో అత్యంత బలమైన ప్రత్యర్థి ఫ్రాన్స్‌ను 2-0 తేడాతో ఓడించి స్పెయిన్ అందరినీ ఆశ్చర్యపరిచింది. ఏ పెద్ద జట్టుకూ తాము భయపడబోమని ఇది నిరూపించింది. ఇక ఓవరాల్​గా 17 సార్లు ప్రపంచ కప్‌లో పాల్గొన్న, స్పెయిన్ రెండుసార్లు ఫైనల్‌కు చేరుకుంది. 2010లో తొలి వరల్డ్​కప్ టైటిల్​ను ముద్దాడింది. ఇప్పుడు అర్జెంటీనా ఓడించి రెండోసారి ఆ టైటిల్ దక్కించుకునేందుకు బరిలో దిగుతోంది.

అర్జెంటీనా ముందు ఓ అరుదైన ఘనత సాధించే అవకాశం ఉంది. ఈ ఫైనల్​లో నెగ్గి టైటిల్ సాధిస్తే, వరుసగా రెండుసార్లు ఫిఫా వరల్డ్​కప్ నెగ్గిన రెండో జట్టుగా అర్జెంటీనా రికార్డుల్లోకెక్కుతుంది. ఇదివరకు బ్రెజిల్​ మాత్రమే (1958, 1962) ఈ ఫీట్ సాధించింది. లేదంటే, స్పెయిన్ 16ఏళ్ల సుదీర్ఘ నిరీక్షణకు తెరదించుతూ 2010 ఫీట్​ను రిపీట్ చేస్తుందా? అనేది చూడాలి!

హెడ్ టు హెడ్ రికార్డు
ముఖాముఖి రికార్డుల పరంగా, ఈ రెండు జట్లు ఫీఫా ప్రపంచ కప్‌లో కేవలం ఒక్కసారే తలపడ్డాయి. 1966లో ఇంగ్లాండ్‌లో జరిగిన వరల్డ్​కప్​ గ్రూప్ దశలో అర్జెంటీనా- స్పెయిన్ తలపడ్డాయి. ఆ మ్యాచ్‌లో స్పెయిన్‌ను 2 - 1 తేడాతో అర్జెంటీనా ఓడించింది. ఓవరాల్​గా ఈ రెండు దేశాలు 14 సార్లు తలపడ్డాయి. ఇరు జట్లు చెరో 6 మ్యాచ్‌ల్లో నెగ్గాయి. రెండు మ్యాచ్‌లు డ్రాగా ముగిశాయి.

మెస్సీ vs యమల్
ఈ ఫైనల్​లో లియోనెల్ మెస్సీ - లామిన్ యమల్ మధ్య పోరు అందర్నీ ఆకర్షిస్తుంది. వీళ్లిద్దరి మధ్య పోటీ ఎలా ఉంటుందో అని ఫ్యాన్స్ ఆత్రుతగా ఎదురుచూస్తున్నారు. 39ఏళ్ల మెస్సి, 19 ఏళ్ల యమల్​ పై అందరి దృష్టి ఉంది.

ఫైనల్ ఎక్కడ చూడాలి?
భారత్​లో అర్జెంటీనా vs స్పెయిన్ ఫైనల్ మ్యాచ్ జీ (Zee) 'Unite8' స్పోర్ట్స్ నెట్‌వర్క్‌లో ప్రసారం అవుతుంది. అలాగే అభిమానులు DD స్పోర్ట్స్‌లో కూడా ఈ మ్యాచ్​ను చూడవచ్చు. అయితే, మ్యాచ్ లైవ్ స్ట్రీమింగ్ మాత్రం ప్రత్యేకంగా Zee 5 యాప్, వెబ్‌సైట్‌లో మాత్రమే అందుబాటులో ఉంటుంది.

గోల్డెన్ బూట్ రేసు
గోల్డెన్ బూట్​ రేస్​లో ఫ్రాన్స్ సూపర్ స్టార్ కిలియన్ ఎంబాపే 10 గోల్స్​తో టాప్​లో ఉన్నాడు. మెస్సీ 8 గోల్స్​తో రెండో స్థానంలో కొనసాగుతున్నాడు. ఈ రేసులో ఎంబాపేను అధిగమించాలంటే, మెస్సి ఫైనల్‌లో కనీసం రెండు గోల్స్ చేయాల్సి ఉంటుంది.

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