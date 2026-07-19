FIFA : ఎటాకింగ్ వర్సెస్ డిఫెన్స్ - ఫైనల్లో హోరాహోరీ ఖాయం- లైవ్ మ్యాచ్ ఎక్కడంటే?
ఫిఫా ప్రపంచ కప్ 2026 ఫైనల్ : అర్జెంటీనా వర్సెస్ స్పెయిన్ - అత్యుత్తమ జట్ల మధ్యే పోటీ- హెడ్ టు హెడ్ రికార్డ్స్ ఎలా ఉన్నాయంటే?
Published : July 19, 2026 at 3:51 PM IST
FIFA World Cup Final : 2026 ఫిఫా ప్రపంచ కప్ తుది దశకు చేరుకుంది. ఈ ప్రతిష్ఠాత్మకమైన టోర్నమెంట్లో ఇంకా ఒకే ఒక్క ఆట మిగిలి ఉంది. అదే ఫైనల్ సమరం. ఈ ఫిఫా టైటిల్ కోసం డిఫెండింగ్ ఛాంపియన్ అర్జెంటీనా- మాజీ ఛాంపియన్ స్పెయిన్ జట్లు తలపడనున్నాయి. రెండు కూడా బలమైన జట్లే కావడంతో రసవత్తర పోరు ఖాయంగా కనిపిస్తుంది. ఈ మ్యాచ్ జులై 20న (ఉదయం 12:30 గంటలకు) న్యూయార్క్లోని న్యూజెర్సీలో జరగనుంది. ఈ నేపథ్యంలో ఇరుజట్ల బలాబలాలు చూసేద్దామా?
ఎటాకింగ్ వర్సెస్ డిఫెన్స్- ఆ విషయంలో స్పెయిన్ మెరుగ్గా!
ఈసారి ఫైనల్ చేరిన ఈ రెండు జట్లు అత్యుత్తమమైనవే. గ్రూప్, క్వార్టర్స్, సెమీస్లో బలమైన ప్రత్యర్థులను ఓడించి టైటిల్ ఫైట్కు అర్హత సాధించాయి. ఇందులో అర్జెంటీనాను చూసుకుంటే ఎటాకింగ్ గేమ్లో, స్పెయిన్ డిఫెన్స్లో ఎవరికివారే సాటి. టోర్నీ అందరికంటే అత్యధిక గోల్స్ (19) చేసిన జట్టుగా అర్జెంటీనా పటిష్ఠంగా కనిపిస్తుంటే, మరోవైపు టోర్నమెంట్ మొత్తంలో కేవలం ఒకే ఒక్క గోల్ ఇచ్చి దుర్భేద్యమైన డిఫెన్స్తో స్పెయిన్ ప్రత్యర్థులకు ఛాలెంజ్ విసురుతోంది. ఆ ఒక్క గోల్ కూడా క్వార్టర్ ఫైనల్లో బెల్జియం సాధించింది. దీంతో పోటీ హోరాహోరీసాగా సాగడం కచ్చితంగా కనిపిస్తుంది.
అర్జెంటీనాకు మెస్సినే బలం!
డిఫెండింగ్ ఛాంప్ జట్టులో అందరి దృష్టి కెప్టెన్ లియోనల్ మెస్సిపైనే ఉంది. ఆ జట్టుకు కుడా అతడే అతిపెద్ద బలం. ఫిఫా చరిత్రలో అర్జెంటీనా ఫైనల్ ఆడడం ఇది ఏడోసారి కావడం విశేషం. ఈ టోర్నీలో 19సార్లు పాల్గొనగా అందులో ఏడుసార్లు పైనల్ చేరిన అర్జెంటీనా మూడుసార్లు (1978, 1986, 2022) ఛాంపియన్గా నిలిచింది. ఇక సెమీఫైనల్లో ఆ జట్టు ఇంగ్లాండ్ను 2-1 తేడాతో ఓడించి ఫైనల్కు చేరుకుంది.
A story is waiting to be written.#FIFAWorldCup— FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) July 19, 2026
డిఫెన్స్ బలంతో స్పెయిన్!
ఈ టోర్నీలో స్పెయిన్ అత్యంత ముఖ్యమైన బలం డిఫెన్స్ అనే చెప్పవచ్చు. ఆడిన ఏడు మ్యాచ్ల్లో ఒక్క గోల్ మాత్రమే ఇచ్చిందంటే ఆశ్చర్యం కలుగక మానదు. గోల్ కీపర్ ఉనై సైమన్ స్పెయిన్కు అతిపెద్ద బలం. అతడిని దాటుకొని బంతిని తమ గోల్ పోస్టులోకి పంపించడం ఎంతటి ప్రత్యర్థికైనా సవాల్తో కూడుకున్న పనే. అలా అని ఎటాకింగ్లో ఏం తక్కువ కాదు. ఈ వరల్డ్కప్లో 13 గోల్స్ సాధించి టైటిల్కు అన్ని విధాల అర్హత ఉందంటూ ఫైనల్కు దూసుకొచ్చింది. సెమీస్లో అత్యంత బలమైన ప్రత్యర్థి ఫ్రాన్స్ను 2-0 తేడాతో ఓడించి స్పెయిన్ అందరినీ ఆశ్చర్యపరిచింది. ఏ పెద్ద జట్టుకూ తాము భయపడబోమని ఇది నిరూపించింది. ఇక ఓవరాల్గా 17 సార్లు ప్రపంచ కప్లో పాల్గొన్న, స్పెయిన్ రెండుసార్లు ఫైనల్కు చేరుకుంది. 2010లో తొలి వరల్డ్కప్ టైటిల్ను ముద్దాడింది. ఇప్పుడు అర్జెంటీనా ఓడించి రెండోసారి ఆ టైటిల్ దక్కించుకునేందుకు బరిలో దిగుతోంది.
అర్జెంటీనా ముందు ఓ అరుదైన ఘనత సాధించే అవకాశం ఉంది. ఈ ఫైనల్లో నెగ్గి టైటిల్ సాధిస్తే, వరుసగా రెండుసార్లు ఫిఫా వరల్డ్కప్ నెగ్గిన రెండో జట్టుగా అర్జెంటీనా రికార్డుల్లోకెక్కుతుంది. ఇదివరకు బ్రెజిల్ మాత్రమే (1958, 1962) ఈ ఫీట్ సాధించింది. లేదంటే, స్పెయిన్ 16ఏళ్ల సుదీర్ఘ నిరీక్షణకు తెరదించుతూ 2010 ఫీట్ను రిపీట్ చేస్తుందా? అనేది చూడాలి!
The Final.#FIFAWorldCup pic.twitter.com/KJSsp49E39— FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) July 19, 2026
హెడ్ టు హెడ్ రికార్డు
ముఖాముఖి రికార్డుల పరంగా, ఈ రెండు జట్లు ఫీఫా ప్రపంచ కప్లో కేవలం ఒక్కసారే తలపడ్డాయి. 1966లో ఇంగ్లాండ్లో జరిగిన వరల్డ్కప్ గ్రూప్ దశలో అర్జెంటీనా- స్పెయిన్ తలపడ్డాయి. ఆ మ్యాచ్లో స్పెయిన్ను 2 - 1 తేడాతో అర్జెంటీనా ఓడించింది. ఓవరాల్గా ఈ రెండు దేశాలు 14 సార్లు తలపడ్డాయి. ఇరు జట్లు చెరో 6 మ్యాచ్ల్లో నెగ్గాయి. రెండు మ్యాచ్లు డ్రాగా ముగిశాయి.
మెస్సీ vs యమల్
ఈ ఫైనల్లో లియోనెల్ మెస్సీ - లామిన్ యమల్ మధ్య పోరు అందర్నీ ఆకర్షిస్తుంది. వీళ్లిద్దరి మధ్య పోటీ ఎలా ఉంటుందో అని ఫ్యాన్స్ ఆత్రుతగా ఎదురుచూస్తున్నారు. 39ఏళ్ల మెస్సి, 19 ఏళ్ల యమల్ పై అందరి దృష్టి ఉంది.
The Final awaits...#FIFAWorldCup pic.twitter.com/bv1c5GPsmC— FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) July 19, 2026
ఫైనల్ ఎక్కడ చూడాలి?
భారత్లో అర్జెంటీనా vs స్పెయిన్ ఫైనల్ మ్యాచ్ జీ (Zee) 'Unite8' స్పోర్ట్స్ నెట్వర్క్లో ప్రసారం అవుతుంది. అలాగే అభిమానులు DD స్పోర్ట్స్లో కూడా ఈ మ్యాచ్ను చూడవచ్చు. అయితే, మ్యాచ్ లైవ్ స్ట్రీమింగ్ మాత్రం ప్రత్యేకంగా Zee 5 యాప్, వెబ్సైట్లో మాత్రమే అందుబాటులో ఉంటుంది.
గోల్డెన్ బూట్ రేసు
గోల్డెన్ బూట్ రేస్లో ఫ్రాన్స్ సూపర్ స్టార్ కిలియన్ ఎంబాపే 10 గోల్స్తో టాప్లో ఉన్నాడు. మెస్సీ 8 గోల్స్తో రెండో స్థానంలో కొనసాగుతున్నాడు. ఈ రేసులో ఎంబాపేను అధిగమించాలంటే, మెస్సి ఫైనల్లో కనీసం రెండు గోల్స్ చేయాల్సి ఉంటుంది.
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