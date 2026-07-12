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ఫిఫా ప్రపంచకప్ 2026 : సెమీఫైనల్లోకి దూసుకెళ్లిన ఇంగ్లాండ్- నార్వే ఓటమి

ఫిఫా వరల్డ్ కప్ క్వార్టర్ ఫైనల్‌లో నార్వేపై ఇంగ్లాంగ్ విజయం- రెండు గోల్స్‌తో అదరగొట్టిన ఇంగ్లాండ్ స్టార్ మిడ్‌ఫీల్డర్ బెల్లింగ్‌హామ్

England Norway WCup Soccer
England's Harry Kane, Jude Bellingham (AP)
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By ETV Bharat Telugu Team

Published : July 12, 2026 at 7:29 AM IST

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FIFA World Cup 2026 England vs Norway : ఫిఫా ప్రపంచకప్ 2026లో ఇంగ్లాండ్ సెమీఫైనల్లోకి దూసుకెళ్లింది. శనివారం రాత్రి జరిగిన క్వార్టర్ ఫైనల్ పోరులో ఇంగ్లాండ్ స్టార్ మిడ్‌ఫీల్డర్ జూడ్ బెల్లింగ్‌హామ్ అద్భుతమైన డబుల్ గోల్స్‌తో చెలరేగడంతో నార్వే జట్టుపై 2-1 తేడాతో ఘన విజయం సాధించింది. ఈ గెలుపుతో సెమీస్‌లో బెర్త్‌ను ఖరారు చేసుకుంది. కోచ్ థామస్ టుచెల్ నేతృత్వంలోని ఇంగ్లాండ్ జట్టు, మ్యాచ్ ఆరంభంలో ఒక గోల్ వెనుకబడినప్పటికీ ఏమాత్రం ఆత్మవిశ్వాసం కోల్పోకుండా, ఎక్స్‌ట్రా టైమ్‌లో అద్భుతంగా పుంజుకుంది.

మ్యాచ్ ప్రారంభం నుంచే నార్వే జట్టు ఇంగ్లాండ్‌పై తీవ్రమైన ఒత్తిడిని పెంచింది. నార్వే స్టార్ స్ట్రైకర్ ఎర్లింగ్ హాలాండ్ మ్యాచ్ ఆరంభంలోనే ఇంగ్లాండ్ గోల్‌కీపర్ జోర్డాన్ పిక్‌ఫోర్డ్‌ను తన పవర్‌ఫుల్ హెడ్డర్‌తో పరీక్షించాడు. ఇంగ్లాండ్ డిఫెన్స్‌ను ఇబ్బంది పెడుతూ నార్వే ఆటగాళ్లు వరుస అటాక్స్ చేశారు. ఈ క్రమంలోనే మ్యాచ్ 36వ నిమిషంలో నార్వే ఆటగాడు ఆండ్రియాస్ షెల్డెరుప్ లభించిన అవకాశాన్ని అద్భుతంగా మలుచుకుంటూ బంతిని గోల్ పోస్ట్‌లోకి పంపాడు. దీంతో నార్వే 1-0 ఆధిక్యంలోకి దూసుకెళ్లి ఇంగ్లాండ్ క్యాంప్‌లో ఆందోళన రేకెత్తించింది. ఈ ఆనందం నార్వేకు ఎక్కువ సేపు నిలవలేదు. ఫస్టాఫ్ ముగియడానికి కొన్ని నిమిషాల ముందు ఇంగ్లాండ్ పుంజుకుంది. రియల్ మాడ్రిడ్ స్టార్ జూడ్ బెల్లింగ్‌హామ్ మైదానం మధ్య నుంచి బంతిని మెరుపు వేగంతో ముందుకు తీసుకెళ్లి గోల్ సాధించాడు. దీంతో స్కోరు 1-1తో సమమైంది.

సెకండాఫ్‌లో తీవ్రమైన పోరు
సెకండాఫ్‌లో ఇరు జట్లు గోల్ కోసం తీవ్రంగా శ్రమించాయి. మ్యాచ్ 60వ నిమిషానికి ముందు నార్వే ఆటగాడు తోర్బ్‌జోర్న్ హెగ్గెమ్ బంతిని గోల్ పోస్ట్‌లోకి పంపి నార్వేను మళ్లీ ఆధిక్యంలోకి తెచ్చినట్లు సంబరాలు చేసుకున్నాడు. కానీ, ఇంగ్లాండ్ ఆటగాళ్ల అభ్యర్థన మేరకు రెఫరీ రివ్యూ కోరారు. ఈ రివ్యూలో, గోల్ చేసే క్రమంలో నార్వే స్టార్ హాలాండ్, ఇంగ్లాండ్ ఆటగాడు ఇలియట్ ఆండర్సన్‌పై ఫౌల్ చేసినట్లు స్పష్టమైంది. దీంతో ఆ గోల్‌ను రెఫరీ రద్దు చేశారు. ఈ క్రమంలో నిర్ణీత 90 నిమిషాల సమయం ముగిసేసరికి ఇరు జట్లు 1-1తో సమంగా నిలవడంతో మ్యాచ్ ఫలితం కోసం ఎక్స్‌ట్రా టైమ్ కేటాయించారు.

ఎక్స్‌ట్రా టైమ్‌లోలో ఇంగ్లాండ్ విజయం
ఎక్స్‌ట్రా టైమ్‌లో సబ్‌స్టిట్యూట్‌గా వచ్చిన ఇంగ్లాండ్ ప్లేయర్ మోర్గాన్ రోజర్స్ బాక్స్ వెలుపల నుంచి ఒక పవర్‌ఫుల్ షాట్ కొట్టాడు. నార్వే కీపర్ నైలాండ్ ఆ బంతిని సరిగ్గా నియంత్రించలేక చేతుల నుంచి జార్చాడు. అక్కడే సిద్ధంగా ఉన్న బెల్లింగ్‌హామ్ ఏమాత్రం ఆలస్యం చేయకుండా ఆ బంతిని అతి సమీపం నుంచి గోల్ పోస్ట్‌లోకి పంపి ఇంగ్లాండ్‌కు 2-1తో తిరుగులేని విజయాన్ని అందించాడు. దీంతో ఇంగ్లాండ్ సెమీస్‌లోకి దూసుకెళ్లింది. మ్యాచ్‌లో రెండు కీలక గోల్స్ చేసి జట్టును సెమీస్‌కు చేర్చిన జూడ్ బెల్లింగ్‌హామ్‌కు 'ప్లేయర్ ఆఫ్ ది మ్యాచ్' అవార్డు దక్కింది.

నమోదైన రికార్డులు ఇవే
ఈ ప్రపంచకప్‌లో బెల్లింగ్‌హామ్, కెప్టెన్ హ్యారీ కేన్ చెరో 6 గోల్స్ సాధించారు. ఫిఫా ప్రపంచకప్ చరిత్రలో ఒకే ఎడిషన్‌లో కనీసం ఐదు లేదా అంతకంటే ఎక్కువ గోల్స్ చేసిన ఇద్దరు ఇంగ్లాండ్ ఆటగాళ్లు వీరే. ఇంగ్లాండ్ నమ్మకమైన గోల్‌కీపర్ జోర్డాన్ పిక్‌ఫోర్డ్ ఈ మ్యాచ్‌తో తన 18వ ప్రపంచకప్ మ్యాచ్ ఆడాడు. దీనితో ఇంగ్లాండ్ తరఫున వరల్డ్ కప్‌లో అత్యధిక మ్యాచ్‌లు ఆడిన గోల్‌కీపర్‌గా పీటర్ షిల్టన్ (17 మ్యాచ్‌లు) పేరిట ఉన్న రికార్డును చెరిపేశాడు.ఈ ఓటమితో నార్వే జట్టు ప్రపంచకప్ ప్రస్థానం ముగిసింది. ఫిఫా ప్రపంచకప్ చరిత్రలోనే నార్వే క్వార్టర్ ఫైనల్‌కు చేరుకోవడం ఇదే తొలిసారి. ఇంతకుముందు 1938, 1998లలో రౌండ్ ఆఫ్ 16కి చేరడమే ఆ జట్టు అత్యుత్తమ ప్రదర్శనగా ఉంది.

ఇక ఇంగ్లాండ్ జట్టు జులై 15న అట్లాంటా స్టేడియంలో జరగబోయే హై-వోల్టేజ్ సెమీఫైనల్ మ్యాచ్‌లో తలపడనుంది. డిఫెండింగ్ ఛాంపియన్ అర్జెంటీనా లేదా స్విట్జర్లాండ్ జట్లలో క్వార్టర్ ఫైనల్ విజేతగా నిలిచిన జట్టుతో ఇంగ్లాండ్ ఫైనల్ బెర్త్ కోసం పోటీ పడనుంది.

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