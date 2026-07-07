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కప్పు కల నెరవేరకుండానే లెజెండ్ నిష్క్రమణ- కన్నీటితో ప్రపంచకప్‌కు రొనాల్డో వీడ్కోలు- పోర్చుగల్‌పై స్పెయిన్ గెలుపు

నిర్ణయాత్మక పోరులో పోర్చుగల్‌పై స్పెయిన్ గెలుపు- మ్యాచ్ చివరలో గోల్ కొట్టి స్పెయిన్‌ను క్వార్టర్ ఫైనల్లోకి తీసుకెళ్లిన మికేల్ మెరినో- ముగిసిన క్రిస్టియానో రొనాల్డో వరల్డ్ కప్ ప్రస్థానం

FIFA World Cup Ronaldo
Portugal's Cristiano Ronaldo (AP)
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By ETV Bharat Telugu Team

Published : July 7, 2026 at 6:55 AM IST

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FIFA World Cup Ronaldo : ఫుట్‌బాల్ ప్రపంచ‌కప్‌లో ఒక శకం ముగిసింది. వరల్డ్‌కప్ కల నెరవేరకుండానే యోధుడు నిష్క్రమించాడు. తన దేశానికి తొలి వరల్డ్ కప్ అందించాలన్న పోర్చుగల్ ఫుట్‌బాల్ లెజెండ్ క్రిస్టియానో రొనాల్డో ప్రపంచకప్ కల కలగానే మిగిలిపోయింది. తన కెరీర్‌లో చివరి ప్రపంచకప్‌కు కన్నీటితో వీడ్కోలు పలికాడు.

డల్లాస్ వేదికగా జరిగిన ఫిఫా వరల్డ్ కప్ 2026 రౌండ్-16 నాకౌట్ మ్యాచ్‌లో స్పెయిన్ 1-0 తేడాతో పోర్చుగల్‌ను ఓడించి క్వార్టర్ ఫైనల్లోకి దూసుకెళ్లింది. మ్యాచ్ ముగిసే సరిగ్గా కొన్ని సెకన్ల ముందు అంటే 91వ నిమిషంలోస్పెయిన్ సబ్‌స్టిట్యూట్ ప్లేయర్ మికేల్ మెరినో కొట్టిన సంచలన గోల్ పోర్చుగల్‌ ఆశలను అడియాసలు చేసింది. టోర్నీ నుంచి నిష్క్రమించేలా చేసింది. ఈ ఓటమితో ఆరు ప్రపంచకప్ ఎడిషన్ల పాటు సాగిన రొనాల్డో సుదీర్ఘ ప్రస్థానానికి తెరపడింది. సోమవారం జరిగిన ప్రెస్ మీట్‌లో ఇదే తన చివరి వరల్డ్ కప్ అని రొనాల్డో ప్రకటించారు.

ప్రారంభం నుంచే హోరాహోరీ పోటీ
మ్యాచ్ ప్రారంభమైన నిమిషం నుంచే ఇరు జట్ల మధ్య తీవ్రమైన పోటీ కనిపించింది. స్పెయిన్ యువ సంచలనం లామిన్ యమల్ పోర్చుగల్ ఆటగాడు జోవా నెవెస్‌ను కింద పడేయడంతో పోర్చుగల్ మేనేజర్ రాబర్టో మార్టినెజ్ తీవ్ర ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు. దీంతో మ్యాచ్ ఆరంభంలోనే ఇరు జట్ల మధ్య మైండ్ గేమ్ మొదలైంది. నాలుగో నిమిషంలోనే స్పెయిన్ ఫార్వర్డ్ ఆటగాడు మికేల్ ఓయర్జబాల్ గోల్ చేయడానికి మొదటి ప్రయత్నం చేశాడు. కానీ పోర్చుగల్ గోల్ కీపర్ డియోగో కోస్టా అప్రమత్తంగా ఉండి ఆ బంతిని అడ్డుకున్నాడు.

పోర్చుగల్ బ్యాడ్‌లక్
హైడ్రేషన్ బ్రేక్ తర్వాత స్పెయిన్ జట్టు మ్యాచ్‌పై పట్టు సాధించేలా కనిపించినా, రొనాల్డో తన అక్రోబాటిక్ (గాల్లోకి లేచి కొట్టే) నైపుణ్యంతో స్పెయిన్ గుండెల్లో రైళ్లు పరిగెత్తించాడు. పెడ్రో నెటో రైట్ వింగ్ నుంచి పంపిన అద్భుతమైన క్రాస్‌ను జోవా ఫెలిక్స్ అడ్డుకుని రొనాల్డో వైపు మళ్లించాడు. రొనాల్డో గాల్లోనే బంతిని హుక్ చేస్తూ గోల్ వైపు కొట్టాడు, కానీ ఈసారి కూడా కీపర్ ఉనై సిమోన్ మళ్లీ అడ్డుకున్నాడు. ఫస్టాఫ్ ముగిసే సమయానికి ఇరు జట్లు 0-0తో సమంగా నిలిచాయి. ఫస్టాఫ్‌లో స్పెయిన్ 55 శాతం బాల్‌ను తన ఆధీనంలోనే ఉంచుకుంది. స్పెయిన్ 8 షాట్లు కొట్టగా, పోర్చుగల్ 5 షాట్లు మాత్రమే కొట్టింది.

సెకండాఫ్‌లో స్పెయిన్ ఆటగాడు డాని ఓల్మో ఫౌల్ చేయడంతో పోర్చుగల్‌కు ఫ్రీ కిక్ లభించింది. అయితే బ్రూనో ఫెర్నాండెజ్ కొట్టిన షాట్ నేరుగా కీపర్ సిమోన్ చేతుల్లోకి వెళ్ళింది. 59వ నిమిషంలో రొనాల్డోకు మరో సువర్ణావకాశం లభించింది. జోవా ఫెలిక్స్ డిఫెండర్లను దాటుకుంటూ బంతిని బ్యాక్ పోస్ట్ వైపు చిప్ చేశాడు. రొనాల్డో అక్కడ షాట్ కొట్టడానికి ప్రయత్నించాడు, కానీ బంతి అతని కాలికి సరిగ్గా కనెక్ట్ కాకపోవడంతో వైడ్‌గా వెళ్లిపోయింది.ఇంజ్యూరీ టైమ్ ప్రారంభమైన కొన్ని సెకన్లలోనే స్పెయిన్ మైండ్ గేమ్ ఆడింది. స్పెయిన్ మేనేజర్ వ్యూహాత్మకంగా మైదానంలోకి పంపిన సబ్‌స్టిట్యూట్ ఆటగాళ్లు అద్భుతం చేశారు. స్పెయిన్ ఆటగాడు ఫాబియన్ రూయిజ్ బంతిని సబ్‌స్టిట్యూట్ ఆటగాడు ఫెర్రాన్ టోరెస్ వైపు పంపాడు. టోరెస్ చాలా తెలివిగా బంతిని బాక్స్‌లో ఉన్న మరో సబ్‌స్టిట్యూట్ మికేల్ మెరినోకు పాస్ చేశాడు. మెరినో ఎలాంటి తప్పు చేయకుండా, బంతిని గోల్ పోస్ట్‌లోకి పంపాడు. ఈ గోల్‌తో స్పెయిన్ 1-0 ఆధిక్యంలోకి దూసుకెళ్లడమే కాకుండా పోర్చుగల్ ఆశలపై నీళ్లు చల్లింది.

కన్నీళ్లతో మైదానాన్ని వీడిన లెజెండ్
రెఫరీ మ్యాచ్ ముగింపు విజిల్ వేయగానే స్పెయిన్ ఆటగాళ్లు పోర్చుగల్ ఆటగాళ్లు మైదానంలోనే కుప్పకూలిపోయారు. తన కెరీర్‌లో ఆఖరి ప్రపంచకప్ ఆడుతున్న 41 ఏళ్ల క్రిస్టియానో రొనాల్డో కన్నీళ్లతో మైదానాన్ని వీడటం ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఉన్న కోట్లాది మంది ఫుట్‌బాల్ అభిమానులను తీవ్రంగా కలిచివేసింది. అంతర్జాతీయ ఫుట్‌బాల్‌లోనే అత్యధిక గోల్స్ చేసిన రొనాల్డోకు, తన దేశానికి ప్రపంచకప్ అందించాలనే కల ఈ ఓటమితో శాశ్వతంగా ముగిసిపోయింది.

క్రిస్టియానో రొనాల్డో ప్రపంచకప్ ప్రస్థానం
2006లో రొనాల్డో ప్రపంచకప్ అరంగేట్రం చేశాడు. అప్పటి నుంచి వరల్డ్ కప్‌లలో రొనాల్డో తనదైన మార్క్‌ను కనబరుస్తూ వస్తున్నాడు. రొనాల్డో తన సుదీర్ఘ కెరీర్‌లో మొత్తం 27 ప్రపంచకప్ మ్యాచ్‌లు ఆడి 11 గోల్స్ నమోదు చేశాడు. అతని కెరీర్‌కు తగినట్లుగానే, ప్రపంచకప్ చరిత్రలో అతను చేసిన ఏకైక నాకౌట్-స్టేజ్ గోల్ క్రొయేషియాపై నమోదైంది. ఆ గోల్ ద్వారానే రౌండ్ ఆఫ్ 32లో క్రొయేషియాను ఓడించి పోర్చుగల్ నాకౌట్ ఆశలను రొనాల్డో సజీవంగా ఉంచగలిగాడు. 21 ఏళ్ల వయసులో రొనాల్డో తన మొదటి ప్రపంచకప్ ఆడాడు. ఆ ఏడాది పోర్చుగల్ సెమీఫైనల్స్ వరకు దూసుకెళ్లింది. ఇదే రొనాల్డో కెరీర్‌లో అత్యుత్తమ ప్రపంచకప్ రన్. ఆ టోర్నీ క్వార్టర్ ఫైనల్లో ఇంగ్లాండ్‌తో జరిగిన పెనాల్టీ షూటౌట్‌లో రొనాల్డో అత్యంత ఒత్తిడి మధ్య విజయవంతమైన గోల్ కొట్టి పోర్చుగల్‌ను గెలిపించాడు. ఆ క్షణం పోర్చుగల్ ఫుట్‌బాల్ చరిత్రలో నిలిచిపోయింది. అయితే, ఆ తర్వాత అంతకంటే పెద్ద విజయాలను అందుకోలేకపోయాడు.

2026 ఎడిషన్‌లో 5 మ్యాచ్‌లలో 3 గోల్స్ చేసి రొనాల్డో వ్యక్తిగతంగా మెరుగైన ప్రదర్శనే చేశాడు. రౌండ్ ఆఫ్ 32లో క్రొయేషియాపై పోర్చుగల్ 2-1తో గెలిచిన మ్యాచ్‌లో రొనాల్డో తన కెరీర్‌లోనే మొట్టమొదటి ప్రపంచకప్ నాకౌట్ గోల్ సాధించాడు. దీని ద్వారా 41 సంవత్సరాల 147 రోజు వయసులో గోల్ చేసి, ప్రపంచకప్ నాకౌట్ చరిత్రలోనే ‘అత్యంత వృద్ధ గోల్‌స్కోరర్’గా రికార్డు సృష్టించాడు. అలాగే ఆరు విభిన్న ప్రపంచకప్ టోర్నీలలో గోల్స్ చేసిన ప్రపంచంలోనే ఏకైక ఆటగాడిగా నిలిచాడు.

ఒంటరి పోరాటమే- ఆ వెలితి మాత్రం ఎప్పటికీ
ఫుట్‌బాల్ క్రీడలో దాదాపు అన్ని రకాల క్లబ్, వ్యక్తిగత ట్రోఫీలను గెలిచిన క్రిస్టియానో రొనాల్డోకు ప్రపంచకప్ ట్రోఫీని ముద్దాడలేకపోయాడనే అసంతృప్తి ఎప్పటికీ ఉంటుంది. ఆ వెలితితోనే అతను ప్రపంచ‌కప్‌కు వీడ్కోలు పలికాడు. రొనాల్డో అంతర్జాతీయ కెరీర్‌లో చాలా కాలం పాటు పోర్చుగల్ జట్టు భారాన్ని తన భుజాలపైనే మోశాడు. అన్నీ తానై నడిపించాడు. అయితే, ఇటీవల కాలంలో పోర్చుగల్ జట్టులోకి కొత్త తరం ప్రతిభావంతులైన ఆటగాళ్లు రావడం కాస్త ఊరటనిచ్చే విషయం.

మెస్సి వర్సెస్ రొనాల్డో
అర్జెంటీనా స్టార్ లియోనెల్ మెస్సి- పొర్చుగల్ లెజెండ్ రొనాల్డో ఇద్దరూ సమకాలిన ఫుట్‌బాల్ యవనికపై ఒక శకాన్ని శాసించారు. అయితే, ప్రపంచకప్‌లో వీరద్దరూ తలపడితే చూడాలని అభిమానులు ఎంతో ఆసక్తిగా ఎదురుచూస్తున్నారు. కానీ, అది ఒక్కసారి కూడా జరగకుండానే రొనాల్డో వరల్డ్ కప్ ప్రస్థానం ముగిసింది. దీంతో ఈ ఇద్దరి పోరును వరల్డ్ కప్ ఇక చూడలేమని చెప్పాలి. అంతేకాదు, ఈ ఇద్దరిని పోలుస్తూ చర్చ కూడా నడిచింది. నిజానికి ఈ టోర్నీలో మెస్సి, రొనాల్డో ముఖాముఖి తలపడే అవకాశం ఒకటి వచ్చింది. ఒకవేళ గ్రూప్ స్టేజ్‌లో పోర్చుగల్ కొలంబియా కంటే ముందంజలో ఉండి గ్రూప్ టాపర్‌గా నిలిచి ఉంటే, నాకౌట్లలో ఇరు జట్లు గెలుస్తూ వస్తే క్వార్టర్ ఫైనల్లో అర్జెంటీనా-పోర్చుగల్ తలపడేవి. ఉజ్బెకిస్తాన్‌పై విజయం తర్వాత రొనాల్డో కూడా దీనిపై స్పందించాడు. అలా జరిగితే చాలా అద్భుతంగా ఉంటుందని అని పేర్కొన్నాడు. లియోనెల్ మెస్సి 2014లో అర్జెంటీనాను ఫైనల్స్ వరకు నడిపించగా, 2022లో ఏకంగా ప్రపంచకప్ ట్రోఫీని గెలిపించి తన కల నెరవేర్చుకున్నాడు. కానీ, రొనాల్డో ప్రయాణం మాత్రం అది నెరవేరకుండానే నిరాశతోనే ముగిసింది.

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