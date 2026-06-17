ఫిఫా వరల్డ్ కప్ 2026 : మ్యాచ్లకు డ్రోన్ టెన్షన్- అమెరికాలో హై అలర్ట్
అమెరికాలో జరుగుతున్న 78 వరల్డ్ కప్ మ్యాచ్లకు కౌంటర్ డ్రోన్ భద్రత- యూఎఫ్సీ 250 ఈవెంట్పై దాడి కుట్ర నేపథ్యంలో అప్రమత్తం- అన్ని మ్యాచ్ వేదికలతో పాటు ఫ్యాన్ ఫెస్టివల్స్కు డ్రోన్ ప్రొటెక్షన్
Published : June 17, 2026 at 10:00 AM IST
FIFA World Cup 2026 Drone Systems: ప్రపంచ వ్యాప్తంగా ఫుట్బాల్ అభిమానులు ఎంతో ఆసక్తిగా ఎదురుచూసిన 2026 ఫిఫా వరల్డ్ కప్ మ్యాచ్లు అమెరికా వేదికగా ప్రస్తుతం అట్టహాసంగా జరుగుతున్నాయి. ఇక ఈ మెగా టోర్నమెంట్కు ఎలాంటి ముప్పు వాటిల్లకుండా ముందు జాగ్రత్తగా అమెరికా ప్రభుత్వం కట్టుదిట్టమైన భద్రతా చర్యలు చేపట్టింది. ఏమాత్రం అనుమానం ఉన్నా కూడా అనుమానాస్పద వ్యక్తులను వదలడం లేదు. పూర్తి స్థాయిలో తనికీలు నిర్వహిస్తున్నారు. అందులో భాగంగానే అమెరికాలో జరిగే ప్రతి మ్యాచ్కూ అధునాతన కౌంటర్ డ్రోన్ టెక్నాలజీని ఏర్పాటు చేశారు.
ఆ దాడి కుట్రతోనే హై అలర్ట్
ఇటీవల వైట్హౌస్ దగ్గర జరిగిన ఒక ఈవెంట్పై డ్రోన్ దాడి కుట్ర జరిగినట్లు భద్రతా దళాలు గుర్తించాయి. ఈ నేపథ్యంలోనే ఫిఫా వరల్డ్ కప్ మ్యాచ్లను కూడా కొందరు టార్గెట్ చేసే అవకాశం ఉందని ఇంటెలిజెన్స్ వర్గాలు హెచ్చరించాయి. దీంతో వైట్హౌస్ వరల్డ్ కప్ టాస్క్ఫోర్స్ చీఫ్ ఆండ్రూ గియులియాని నేతృత్వంలో ఈ కౌంటర్ డ్రోన్ సిస్టమ్స్ను రక్షణ రంగంలోకి దించారు. డ్రోన్స్ గ్రౌండ్ దరిదాపులో కూడా రాకుండా కట్టుదిట్టమైన వలయాన్ని సృష్టించారు.
ఫ్యాన్ ఫెస్టివల్స్కు కూడా గట్టి ప్రొటెక్షన్
అమెరికాలో జరిగే మొత్తం 78 మ్యాచ్లతో పాటు ప్రతి నగరంలో నిర్వహించే ఫ్యాన్ ఫెస్టివల్స్కు కూడా ఈ భద్రత కల్పిస్తున్నట్లు ఆండ్రూ స్పష్టం చేశారు. అమెరికా, కెనడా, మెక్సికో దేశాలు సంయుక్తంగా ఆతిథ్యం ఇస్తున్న ఈ మెగా టోర్నీ జులై 19 వరకు జరగనుంది. ఎక్కడా ఎలాంటి అవాంఛనీయ సంఘటనలు జరగకుండా టోర్నమెంట్ అంతటా ఈ నిఘా వ్యవస్థ పనిచేస్తుందని అధికారులు తెలిపారు.
తొలి మ్యాచ్లోనే పరాగ్వేను చిత్తు చేసిన యూఎస్ఏ
ఇక ఆట విషయానికి వస్తే ఇటీవల ఆడిన తొలి మ్యాచ్లోనే ఆతిథ్య అమెరికా జట్టు పరాగ్వేపై 4-1 తేడాతో అద్భుత విజయం సాధించింది. స్టార్ ప్లేయర్లు ఫోలారిన్ బలోగున్, క్రిస్టియన్ తమ ఆటతీరుతో మైదానంలో అదరగొట్టారు. ప్రత్యర్థులకు ఏమాత్రం ఛాన్స్ ఇవ్వలేదు. దీంతో అమెరికా జట్టు టోర్నీ ప్రారంభంలోనే గ్రూప్ స్టేజ్లో తిరుగులేని పట్టు సాధించింది.
బలోగున్ పులిసిక్ అద్భుత ఆటతీరు
మ్యాచ్ మొదలైన 7వ నిమిషంలోనే పులిసిక్ ఇచ్చిన పాస్తో పరాగ్వే డిఫెన్స్ కన్ఫ్యూజ్ అయి సెల్ఫ్ గోల్ సమర్పించుకుంది. ఆ తర్వాత 31వ నిమిషంలో బలోగున్ మరో గోల్ చేయడంతో అమెరికా ఆధిక్యం పెరిగింది. మ్యాచ్ ఆఖరి నిమిషాల్లో స్టాపేజ్ టైమ్లో బలోగున్ తన రెండో గోల్ చేసి జట్టుకు తిరుగులేని విజయాన్ని అందించాడు.
మధ్యలో పరాగ్వే ఒక గోల్ చేసినా అమెరికా డిఫెన్స్ను దాటి ముందుకు రాలేకపోయింది. అటు అమెరికా కోచ్ మారిసియో ముందుజాగ్రత్తగా పులిసిక్కు హాఫ్ టైమ్లో రెస్ట్ ఇచ్చాడు. ఆఖరి నిమిషంలో జియో రేనా లాంగ్ డిస్టెన్స్ నుండి కళ్లుచెదిరే గోల్ చేయడంతో అమెరికా ఘనవిజయం సొంతం చేసుకుంది. ఈసారి అమెరికా టాప్లో దూసుకుపోతోంది. మరి ఈ దూకుడు ఎంతవరకు కొనసాగుతుందో చూడాలి.
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