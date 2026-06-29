కెనడా రికార్డు- యూస్టాకియో మెరుపు గోల్తో రౌండ్ ఆఫ్ 16కు అర్హత
సౌతాఫ్రికాతో జరిగిన ఉత్కంఠ పోరులో కెనడా రికార్డు విజయం- తొలిసారి 'రౌండ్ ఆఫ్ 16'లోకి దూసుకెళ్లిన కెనడా- ప్రేక్షకుల హాజరులో ఫిఫా ప్రపంచకప్ 2026 సరికొత్త రికార్డు
Published : June 29, 2026 at 6:53 AM IST
FIFA World Cup 2026 Canada : ఫిఫా ప్రపంచకప్ 2026 నాకౌట్ పోరులో కెనడా చరిత్ర సృష్టించింది. ఆదివారం జరిగిన ఉత్కంఠభరితమైన మ్యాచ్లో కెనడా 1-0 గోల్స్ తేడాతో సౌతాఫ్రికాను ఓడించి, ప్రపంచకప్లో మొట్టమొదటిసారిగా 'రౌండ్ ఆఫ్ 16'లోకి దూసుకెళ్లింది. మ్యాచ్ చివరి నిమిషంలో కెనడా మిడ్ఫీల్డర్ స్టీఫెన్ యూస్టాకియో కొట్టిన గోల్ ఆ జట్టుకు చారిత్రాత్మక విజయాన్ని అందించింది. మ్యాచ్ ప్రారంభం నుంచే ఇరు జట్లు గోల్ కోసం హోరాహోరీగా తలపడ్డాయి. తొలి అర్ధభాగంలో సౌతాఫ్రికా జట్టు అటాకింగ్ గేమ్ ఆడుతూ కెనడా డిఫెన్స్ను పరీక్షించింది. అయితే, ఫైనల్ పాస్లు సరిగ్గా అందకపోవడంతో వారు గోల్ చేసే సువర్ణ అవకాశాలను చేజార్చుకున్నారు. మరోవైపు ఫస్ట్ హాఫ్ ముగిసే సమయానికి కెనడాకు వరుసగా రెండు గోల్స్ చేసే అవకాశాలు వచ్చాయి. కానీ, సౌతాఫ్రికా గోల్కీపర్ రోన్వెన్ విలియమ్స్ అద్భుతంగా సేవ్ చేశాడు.
రెండో అర్ధభాగంలో కెనడా ఆటపై పూర్తి నియంత్రణ సాధించింది. మ్యాచ్ 75వ నిమిషంలో కెనడా స్టార్ ప్లేయర్ అల్ఫోన్సో డేవిస్ మైదానంలోకి అడుగుపెట్టడంతో జట్టులో సరికొత్త ఉత్సాహం వచ్చింది. డేవిస్ రాకతో కెనడా అటాకింగ్ వేగవంతం చేసింది. మ్యాచ్ డ్రాగా ముగిసి ఎక్స్ట్రా టైమ్కు వెళ్తుందని అభిమానులు భావిస్తున్న తరుణంలో, 92వ నిమిషంలో నాటకీయ పరిణామం చోటుచేసుకుంది. సౌతాఫ్రికా డిఫెండర్లు బంతిని క్లియర్ చేయడంలో చేసిన చిన్న పొరపాటును యూస్టాకియో అద్భుతంగా వాడుకున్నాడు. బాక్స్ అంచున తనకు దొరికిన బౌన్సింగ్ బాల్ను గోల్ పోస్ట్ లెఫ్ట్ కార్నర్లోకి పంపాడు. సౌతాఫ్రికా కీపర్ ఎంత ప్రయత్నించినా ఆ బంతిని ఆపలేకపోయాడు. ఈ ఏకైక గోల్తో కెనడా విజయం ఖరారైంది. మరోవైపు, ఈ ఓటమితో దక్షిణాఫ్రికా జట్టు టోర్నీ నుంచి నిష్క్రమించినప్పటికీ, తమ ఫుట్బాల్ చరిత్రలోనే మొదటిసారి ప్రపంచకప్ నాకౌట్ దశకు చేరుకుని గర్వంగానే వెనుదిరిగింది.
A last-minute winner sends Canada to the Round of 16! 👊#FIFAWorldCup— FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) June 28, 2026
46లక్షల మంది అభిమానులు- రికార్డు హాజరుపై ట్రంప్ హర్షం
అమెరికా, కెనడా, మెక్సికో దేశాల సంయుక్త ఆధ్వర్యంలో జరుగుతున్న 'ఫిఫా ప్రపంచకప్ 2026' సరికొత్త రికార్డులను సృష్టిస్తోంది. శనివారంతో ముగిసిన టోర్నీ గ్రూప్ స్టేజ్ మ్యాచ్లను వీక్షించేందుకు ప్రపంచవ్యాప్తంగా రికార్డు స్థాయిలో అభిమానులు తరలివచ్చారు. కేవలం గ్రూప్ స్టేజ్ మ్యాచ్లకే రికార్డు స్థాయిలో 46 లక్షలకు పైగా మంది అభిమానులు స్టేడియాలకు హాజరైనట్లు అంతర్జాతీయ ఫుట్బాల్ సమాఖ్య అధికారికంగా ప్రకటించింది. ఫుట్బాల్ చరిత్రలోనే ఇదివరకు ఎన్నడూ లేనంత మంది ప్రేక్షకులు ఈ లీగ్ మ్యాచ్లను ప్రత్యక్షంగా వీక్షించారని ఫిఫా తన ఇన్స్టాగ్రామ్ వేదికగా వెల్లడంచింది.
ఫిఫా ప్రపంచకప్ 2026 సాధిస్తున్న అపూర్వ విజయంపై అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ హర్షం వ్యక్తం చేశారు. ఫుట్బాల్ చరిత్రలోనే ఈ స్థాయి ఆదరణ మునుపెన్నడూ చూడలేదని ఆయన కొనియాడారు. ఈ మేరకు ఆయన తన 'ట్రూత్ సోషల్' ఖాతాలో ఒక పోస్ట్ పెట్టారు. 'ప్రస్తుత ఫిఫా ప్రపంచకప్ గణాంకాలు చరిత్రలోని ఏ ఇతర ప్రపంచకప్ కంటే చాలా ఎక్కువగా ఉన్నాయి. ఇది యునైటెడ్ స్టేట్స్ ఆఫ్ అమెరికాకు దక్కిన గొప్ప గౌరవం. ఈ టోర్నీ విజయవంతం కావడానికి కృషి చేసిన ప్రతి ఒక్కరికీ ధన్యవాదాలు' అని ట్రంప్ పేర్కొన్నారు.
The FIFA Numbers are far greater than any World Cup in History. This is a Great Tribute to the United States of America. Thank you to all! President DONALD J. TRUMP— Commentary Donald J. Trump Truth Social Posts On X (@TrumpTruthOnX) June 28, 2026
( TS: Jun 28 2026, 4:03 PM ET )… pic.twitter.com/IZBJbqFGoB
గ్రూప్ స్టేజ్లోనే 4.6 మిలియన్ల మంది ప్రేక్షకులను ఆకర్షించిన ఈ మెగా టోర్నమెంట్, ఇప్పుడు నాకౌట్ దశకు చేరుకోవడంతో ఫుట్బాల్ అభిమానులలో ఉత్కంఠ మరింత పెరిగింది. రాబోయే రౌండ్ ఆఫ్ 16, క్వార్టర్ ఫైనల్స్, సెమీఫైనల్స్, ఫైనల్ మ్యాచ్లకు హాజరు మరింత పెరిగే అవకాశం ఉన్నట్లు ఖాయంగా కనిపిస్తోంది.
కోచ్ పదవిపై సౌతాఫ్రికా బ్రూస్ కీలక వ్యాఖ్యలు
ఫిఫా ప్రపంచకప్ 2026 రౌండ్ ఆఫ్ 32 మ్యాచ్లో కెనడా చేతిలో ఓడిపోయి టోర్నీ నుంచి నిష్క్రమించడంపై సౌతాఫ్రికా జట్టు ప్రధాన కోచ్ హ్యూగో బ్రూస్ భావోద్వేగంగా స్పందించారు. మ్యాచ్ ముగిసిన అనంతరం ఆయన మీడియాతో మాట్లాడుతూ, తీవ్ర నిరాశలో ఉన్నప్పుడు భవిష్యత్తుపై ఎలాంటి తొందరపాటు నిర్ణయాలు తీసుకోలేనని, రాబోయే రోజుల్లో ఆలోచించుకుని తన నిర్ణయాన్ని ప్రకటిస్తానని స్పష్టం చేశారు. అయితే, కోచ్గా ఇదే తన చివరి ప్రపంచకప్ కాబోతోందని ఆయన బలంగా హింట్ ఇచ్చారు.
2021లో సౌతాఫ్రికా జట్టు కోచ్గా బాధ్యతలు చేపట్టిన హ్యూగో బ్రూస్, ఆ జట్టును అత్యంత క్రమశిక్షణ, గట్టి పోటీనిచ్చే బలమైన జట్టుగా తీర్చిదిద్దారు. 2010లో ఆతిథ్య దేశంగా ఆడిన తర్వాత మళ్లీ ప్రపంచకప్నకు అర్హత సాధించలేకపోయిన సౌతాఫ్రికాను, 16 ఏళ్ల తర్వాత మళ్లీ గ్లోబల్ స్టేజ్పైకి తీసుకువచ్చిన ఘనత బ్రూస్కే దక్కుతుంది. అంతర్జాతీయ స్టార్ ఆటగాళ్లపై ఆధారపడకుండా, తమ దేశీయ లీగ్ ఆటగాళ్లను ఎక్కువగా నమ్ముకుని, జట్టులో సమన్వయం, వ్యూహాత్మక నిర్మాణం ద్వారా ఆయన అద్భుతాలు సాధించారు. ఇంతకుముందు 1998, 2002, సొంతగడ్డపై జరిగిన 2010 ప్రపంచకప్లలో సౌతాఫ్రికా గ్రూప్ స్టేజ్ దాటలేకపోయింది. కానీ ఈసారి హ్యూగో బ్రూస్ మార్గదర్శకత్వంలో మొదటిసారి గ్రూప్ స్టేజ్ దాటి రౌండ్ ఆఫ్ 32కు చేరుకుని సరికొత్త రికార్డు సృష్టించింది.