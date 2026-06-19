ఫిఫా ప్రపంచకప్ 2026: అదరగొట్టిన కెనడా- ఖతార్పై 6-0తో విజయం
ఫిఫా ప్రపంచకప్ ఖతార్ను చిత్తు చేసిన కెనడా- జొనాథన్ డేవిడ్ హ్యాట్రిక్- ఆసక్తికరంగా స్విట్జర్లాండ్- బోస్నియా మ్యాచ్- మొత్తం 5 గోల్స్ 74వ నిమిషం
Published : June 19, 2026 at 6:54 AM IST
FIFA World Cup 2026 : ఫిఫా ప్రపంచకప్ 2026 టోర్నీలో కెనడా దుమ్ముదులిపింది. గ్రూప్-బిలో భాగంగా సొంత గడ్డపై జరిగిన వన్-సైడెడ్ మ్యాచ్లో కెనడా జట్టు 6-0 గోల్స్ తేడాతో ఖతార్ను చిత్తు చేసింది. ఫిఫా ప్రపంచకప్ సుదీర్ఘ చరిత్రలోనే కెనడా జట్టుకు ఇదే మొట్టమొదటి విజయం కావడం విశేషం. ప్రపంచకప్ మ్యాచ్లో ఒక ఆతిథ్య దేశం ఆరు గోల్స్ చేయడం 1978 తర్వాత ఇదే తొలిసారి. ఆ ఏడాది అర్జెంటీనా జట్టు పెరూపై 6-0తో గెలవగా, ఇన్నేళ్ల తర్వాత కెనడా ఆ రికార్డును సమం చేసింది.
జొనాథన్ హ్యాట్రిక్- అతనే మ్యాచ్ హీరో
కెనడా స్టార్ స్ట్రైకర్ జొనాథన్ డేవిడ్ ఈ మ్యాచ్లో అదరగొట్టాడు. కెనడా తరఫున ప్రపంచకప్లో మొదటి హ్యాట్రిక్ సాధించిన ఆటగాడిగా రికార్డు సృష్టించాడు. యూరప్, దక్షిణ అమెరికాయేతర దేశాల తరఫున ప్రపంచకప్లో హ్యాట్రిక్ సాధించిన రెండో ఆటగాడిగా డేవిడ్ నిలిచాడు ఇంతకుముందు 1930లో అమెరికాకు చెందిన బెర్ట్ పటేనాడ్ ఈ ఘనత సాధించారు. మ్యాచ్ ఆరంభం నుంచే కెనడా పూర్తి ఆధిపత్యం ప్రదర్శించింది. 16వ నిమిషంలోనే కైల్ లారిన్ గోల్ ఖాతా తెరిచి కెనడాకు 1-0 ఆధిక్యాన్ని అందించాడు. ఆ తర్వాత జొనాథన్ డేవిడ్ తన విశ్వరూపాన్ని ప్రదర్శించాడు.
కెనడా ఆటగాళ్ల దూకుడుకు తోడు ఖతార్ ఆటగాళ్ల క్రమశిక్షణా రాహిత్యం ఆ జట్టును మరింత దెబ్బతీసింది. మ్యాచ్ ముగిసే సమయానికి ఖతార్ జట్టు కేవలం 9 మంది ఆటగాళ్లతోనే ఆడాల్సి వచ్చింది. మొదటి సగ భాగంలోనే హోమామ్ అల్ అమీన్ రెడ్ కార్డ్ చూసి వెళ్లగా, రెండో సగభాగంలో మరో ఆటగాడు మైదానం వీడాల్సి వచ్చింది.
మ్యాచ్ ఎంతో ఉత్కంఠభరితంగా సాగుతున్న సమయంలో కెనడా మిడ్ఫీల్డర్ ఇస్మాయిల్ కోనే తీవ్ర గాయానికి గురయ్యాడు. ఖతార్ మిడ్ఫీల్డర్ అసిమ్ మడిబో వెనుక నుంచి అత్యంత ప్రమాదకరమైన రీతిలో కోనేను ట్యాకిల్ చేయడంతో ఆయన మైదానంలోనే తీవ్ర నొప్పితో కుప్పకూలిపోయాడు. చివరకు కోనేను స్ట్రెచర్పై మైదానం వెలుపలికి తీసుకెళ్లాల్సి వచ్చింది. కోనే గాయంతో వెనుదిరిగిన తర్వాత 57వ నిమిషంలో సబ్స్టిట్యూట్గా మైదానంలోకి వచ్చిన నాథన్ సాలిబా 64వ నిమిషంలో గోల్ కొట్టాడు.
బోస్నియాపై స్విట్జర్లాండ్ గెలుపు- చివరి 16 నిమిషాల్లో 5 గోల్స్
ఫిఫా ప్రపంచకప్ 2026 టోర్నీలో స్విట్జర్లాండ్ జట్టు బోస్నియాపై విజయం సాధించింది. గ్రూప్-బిలో భాగంగా బోస్నియా అండ్ హెర్జెగోవినాతో జరిగిన ఉత్కంఠభరిత పోరులో స్విట్జర్లాండ్ 4-1 గోల్స్ తేడాతో ఘన విజయం సాధించింది. ఈ మ్యాచ్లో నమోదైన మొత్తం 5 గోల్స్ కూడా ఆట 74వ నిమిషం తర్వాతే రావడం విశేషం. ప్రపంచకప్ చరిత్రలోనే ఇంత సుదీర్ఘ సమయం తర్వాత ఇన్ని గోల్స్ నమోదైన మ్యాచ్ మరొకటి లేదని క్రీడా నిపుణులు చెబుతున్నారు.
మ్యాచ్ ఆఖరి దశ వరకు ఇరు జట్లు హోరాహోరీగా తలపడినప్పటికీ, చివరి నిమిషాల్లో స్విస్ జట్టు ఆటను పూర్తిగా తమ వైపు తిప్పుకుంది. స్విట్జర్లాండ్ కోచ్ మురత్ యాకిన్ చేసిన వ్యూహాత్మక మార్పులు, ముఖ్యంగా సబ్స్టిట్యూట్ ఆటగాళ్లు జోహాన్ మంజంబి, రూబెన్ వర్గాస్ మైదానంలోకి రావడం మ్యాచ్ స్వరూపాన్నే మార్చేసింది. మ్యాచ్ ప్రారంభంలో బోస్నియా డిఫెన్స్ను ఛేదించడానికి స్విట్జర్లాండ్ తీవ్రంగా శ్రమించాల్సి వచ్చింది. మొదటి సగభాగంలో స్విస్ ఆటగాళ్లు డాన్ న్డోయ్, రెమో ఫ్రూలర్ గోల్ చేయడానికి ప్రయత్నించినప్పటికీ లక్ష్యాన్ని చేరలేకపోయారు. రెండో సగభాగం ప్రారంభంలో బోస్నియా గోల్ కీపర్ వాసిల్జ్ అద్భుతమైన సేవ్స్తో స్విట్జర్లాండ్ను అడ్డుకున్నాడు.
మ్యాచ్ను మార్చేసిన సబ్స్టిట్యూట్స్
57వ నిమిషంలో సబ్స్టిట్యూట్గా మైదానంలోకి వచ్చిన స్విస్ ఆటగాడు జోహాన్ మంజంబి మ్యాచ్కు టర్నింగ్ పాయింట్గా నిలిచాడు. రూబెన్ వర్గాస్ ఇచ్చిన క్రాస్ను బోస్నియా డిఫెండర్లు అడ్డుకునే ప్రయత్నంలో బంతి రిబౌండ్ అవ్వగా, మంజంబి దానిని అద్భుతమైన వాలీ షాట్తో గోల్గా మలిచి డెడ్లాక్ను బ్రేక్ చేశాడు.
ఆ తర్వాత కొద్దిసేపటికే మంజంబి ఇచ్చిన కీలక పాస్ అందుకున్న ఎంబోలోను బోస్నియా డిఫెండర్ తారిక్ ముహారెమోవిచ్ కింద పడేసాడు. దీనితో రెఫరీ ఆయనకు నేరుగా 'రెడ్ కార్డ్' ఇచ్చి మైదానం నుంచి పంపించివేశాడు. దీంతో బోస్నియా 10 మంది ఆటగాళ్లకే పరిమితమైంది. దీనిని అనుకూలంగా మార్చుకున్న రూబెన్ వర్గాస్ స్విట్జర్లాండ్ ఆధిక్యాన్ని 2-0కు పెంచగా, 90వ నిమిషంలో మంజంబి తన వ్యక్తిగత రెండో గోల్ చేసి జట్టును 3-0తో తిరుగులేని స్థితికి చేర్చాడు. ఈ గోల్తో ప్రపంచకప్ చరిత్రలో అతి పిన్న వయసులో ఒకే మ్యాచ్లో రెండు గోల్స్ చేసిన ఆటగాళ్ల జాబితాలో మంజంబి చేరాడు.
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