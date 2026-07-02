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ఉత్కంఠ పోరులో సెనెగల్‌పై బెల్జియం సంచలన విజయం

ఫిఫా ప్రపంచకప్ రౌండ్ ఆఫ్ 32 మ్యాచ్‌లో సెనెగల్‌తో తలపడిన బెల్జియం- ఓటమి అంచుల నుంచి సంచలన కమ్ బ్యాక్ ఇచ్చిన బెల్జియం

FIFA World Cup 2026 Belgium vs Senegal
Belgium players celebrate a win during the World Cup (AP)
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By ETV Bharat Telugu Team

Published : July 2, 2026 at 7:05 AM IST

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FIFA World Cup 2026 Belgium vs Senegal : ఫిఫా ప్రపంచకప్ 2026లో భాగంగా జరిగిన రౌండ్ ఆఫ్ 32 నాకౌట్ మ్యాచ్‌లో బెల్జియం అద్భుత విజయం సాధించింది. సెనెగల్‌తో జరిగిన ఉత్కంఠ పోరులో ఒకానొక దశలో 0-2తో వెనుకబడిన బెల్జియం, అనూహ్యంగా పుంజుకుని 3-2 తేడాతో గెలిచి అందరినీ అశర్చపర్చింది. మ్యాచ్ ముగియడానికి కొన్ని క్షణాల ముందు యూరి టైల్‌మన్స్ పెనాల్టీని గోల్‌గా మలిచి బెల్జియంకు అపురూప విజయాన్ని అందించాడు. ఈ గెలుపుతో బెల్జియం ప్రి-క్వార్టర్స్‌కు దూసుకెళ్లింది. సెనెగల్ జట్టు టోర్నీ నుంచి నిష్క్రమించింది.

అంతర్జాతీయ ఫుట్‌బాల్ హిస్టరీలో బెల్జియం, సెనెగల్ జట్లు తలపడటం ఇదే మొదటిసారి. మ్యాచ్ ప్రారంభమైన కొద్దిసేపటికే బెల్జియం తరఫున లియాండ్రో ట్రోసార్డ్ గోల్ చేయడానికి ప్రయత్నించినప్పటికీ, ఆ తర్వాత పూర్తి ఆధిపత్యం సెనెగల్‌దే అయ్యింది. 'లయన్స్ ఆఫ్ టెరంగో'గా పిలవబడే సెనెగల్ ఆటగాళ్లు మైదానంలో చిరుతల్లా కదిలారు. దిగ్గజ ఆటగాడు సాడియో మానే పెనాల్టీ బాక్స్ వైపు ఒక అద్భుతమైన క్రాస్ పాస్ అందించాడు. దీనిని అందుకున్న ఇస్మాయిలా గోల్ చేయడానికి ప్రయత్నించగా, బంతి పోస్ట్‌కి తగిలి రీబౌండ్ అయింది. అయితే, అక్కడే అప్రమత్తంగా ఉన్న సెనెగల్ యువ మిడ్‌ఫీల్డర్ హబీబ్ దియారా ఆ రీబౌండ్ బంతిని ఏమాత్రం ఆలస్యం చేయకుండా గోల్ పోస్ట్‌లోకి నెట్టాడు. దీంతో మ్యాచ్ మొదటి అర్ధభాగంలో సెనెగల్ 1-0 ఆధిక్యాన్ని సంపాదించింది.

సెకండాఫ్​లోనూ సెనెగల్​దే హవా
సెకండాఫ్ ప్రారంభమైన వెంటనే బెల్జియం కోలుకుంటుందని భావించిన అభిమానులకు సెనెగల్ మళ్లీ షాక్ ఇచ్చింది. సెకండాఫ్ మొదలైన కేవలం ఆరు నిమిషాలకే లాంగ్ బాల్‌ను ఇస్మాయిలా అద్భుతంగా అందుకున్నాడు. బెల్జియం బలమైన డిఫెండర్లను పక్కకు నెట్టేస్తూ, ప్రపంచ అత్యుత్తమ గోల్‌కీపర్లలో ఒకరైన తిబౌట్ కోర్టోయిస్‌ను చేధిస్తూ బంతిని గోల్ నెట్‌లోకి పంపాడు. దీంతో సెనెగల్ 2-0తో ఆధిక్యాన్ని సాధించి, మ్యాచ్‌పై పూర్తి పట్టు సాధించింది. ఈ మ్యాచ్‌లో చేసిన గోల్‌తో కలిపి ఇస్మాయిలా సార్ ప్రస్తుత 2026 ప్రపంచకప్‌లో మొత్తం 4 గోల్స్ పూర్తి చేసుకున్నాడు. దీనితో ఒకే ప్రపంచకప్ ఎడిషన్‌లో అత్యధిక గోల్స్ చేసిన ఆఫ్రికన్ ఆటగాడిగా 1990లో కెమరూన్ లెజెండ్ రోజర్ మిల్లా నెలకొల్పిన చారిత్రాత్మక రికార్డును సార్ సమం చేశాడు.

వ్యూహం మార్చిన బెల్జియం
టోర్నీ నుంచి నిష్క్రమణ ఖాయమని భావిస్తున్న తరుణంలో బెల్జియం కోచ్ వ్యూహాత్మకంగా మార్పులు చేశాడు. బెంచ్‌పై ఉన్న అనుభవజ్ఞులైన ఆటగాళ్లను మైదానంలోకి దించాడు. ఆట 70వ నిమిషం దాటిన తర్వాత బెల్జియం ఆటలో వేగం పెరిగింది. థామస్ మునియర్ కుడి వైపు నుంచి అందించిన షార్ప్ క్రాస్‌ను బెల్జియం స్టార్ స్ట్రైకర్ రోమేలు తనదైన శైలిలో గోల్ పోస్ట్ దగ్గర నుంచి నెట్‌లోకి పంపి బెల్జియం ఖాతా తెరిచాడు. ఈ గోల్‌తో బెల్జియంలో ఆశలు చిగురించాయి. కొద్దిసేపటికే ట్రోసార్డ్ అందించిన అద్భుతమైన పాస్‌ను యూరి టైల్‌మన్స్ గోల్‌గా మలిచాడు. దీనితో స్కోరు 2-2తో సమం చేశాడు. ఈ క్రమంలో నిర్ణీత 90 నిమిషాల్లో గోల్ నమోదు కాకపోవడంతో మ్యాచ్ ఎక్స్‌ట్రా టైమ్‌కు దారితీసింది.

ఎక్స్‌ట్రా టైమ్‌లో అభిమానుల ఉత్కంఠ
30 నిమిషాల అదనపు సమయంలో ఇరు జట్ల ఆటగాళ్లు తీవ్ర అలసటకు గురైనప్పటికీ విజయం కోసం శ్రమించారు. సమయం ముగుస్తుండటంతో విజేతను తేల్చడానికి 'పెనాల్టీ షూటౌట్' తప్పదని అందరూ భావించారు. అయితే, ఎక్స్‌ట్రా టైమ్ చివరి నిమిషంలో మ్యాచ్‌ను మలుపు తిప్పే సంఘటన జరిగింది. బెల్జియం ఆటగాడు యూరి టైల్‌మన్స్ సెనెగల్ డిఫెన్స్ బాక్స్‌లోకి దూసుకెళ్తుండగా, సెనెగల్ ప్లేయర్ లామిన్ కమారా అతడిని ఫౌల్ చేశాడు. దీనిపై వివాదం చెలరేగడంతో ఫీల్డ్ అంపైర్ వీఏఆర్ సమీక్షను కోరాడు. రీప్లేలో ఫౌల్ జరిగినట్లు స్పష్టమవ్వడంతో బెల్జియంకు పెనాల్టీ కిక్ లభించింది. 125వ నిమిషంలో యూరి టైల్‌మన్స్ పెనాల్టీని తీసుకోవడానికి సిద్ధమయ్యాడు. ఒక్క తప్పు జరిగినా మ్యాచ్ చేజారుతుందనే ఒత్తిడి ఉన్నప్పటికీ, టైల్‌మన్స్ ఏమాత్రం తడబడకుండా బంతిని గోల్ పోస్ట్ మూలలోకి పంపాడు. అంతే, మైదానంలో బెల్జియం ఆటగాళ్లు, అభిమానుల సంబరాలు అంబరాన్నంటాయి. స్కోరు 3-2తో బెల్జియం వశమైంది.

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FIFA WORLD CUP 2026
WORLD CUP ROUND OF 32
BELGIUM FOOTBALL COMEBACK
BELGIUM VS SENEGAL 2026

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