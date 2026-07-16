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బెడిసికొట్టిన ఇంగ్లాండ్ అతి జాగ్రత్త- ఫిఫా ప్రపంచకప్ ఫైనల్‌లోకి దూసుకెళ్లిన అర్జెంటీనా- తుది పోరులో స్పెయిన్‌తో ఢీ

సెమీఫైనల్‌లో ఇంగ్లాండ్‌పై అర్జెంటీనా అద్భుత విజయం- దీంతో వరుసగా రెండోసారి ప్రపంచకప్ ఫైనల్ లోకి దూసుకెళ్లిన అర్జెంటీనా - ఆదివారం మరో బలమైన జట్టు స్పెయిన్‌తో తలపడనున్న అర్జెంటీనా

FIFA World Cup 2026 Argentina vs England
FIFA World Cup 2026 Argentina vs England (AP)
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By ETV Bharat Telugu Team

Published : July 16, 2026 at 6:50 AM IST

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FIFA World Cup 2026 Argentina vs England : అట్లాంటా వేదికగా బుధవారం జరిగిన సెమీఫైనల్‌లో డిఫెండింగ్ ఛాంపియన్ అర్జెంటీనా 2-1 తేడాతో ఇంగ్లాండ్‌పై అద్భుత విజయాన్ని అందుకుంది. ఈ చారిత్రాత్మక విజయంతో అర్జెంటీనా వరుసగా రెండోసారి ప్రపంచకప్ ఫైనల్లోకి దూసుకెళ్లింది. 1962లో బ్రెజిల్ తర్వాత వరుసగా రెండుసార్లు ప్రపంచకప్ గెలిచిన జట్టుగా రికార్డు సృష్టించేందుకు అర్జెంటీనా కేవలం ఒక్క అడుగు దూరంలో నిలిచింది.

ఈ మ్యాచ్ ఆద్యంతం ఉత్కంఠభరితంగా సాగింది. తొలుత అందరూ ఇంగ్లాండ్ గెలుస్తుందని భావించారు. మ్యాచ్ ముగియడానికి మరో అరగంట ఉందనగా ఇంగ్లాండ్‌ శిబిరంలో సంబరాలు కూడా మొదలయ్యాయి. ఈ క్రమంలో మెస్సితో పాటు కోచ్ థామస్ టుచెల్ పన్నిన వ్యూహాలు అద్భుతంగా పనిచేశాయి. ఇంగ్లాండ్ ప్లేయర్ ఆంథోనీ గోర్డాన్ కొట్టిన మెరుపు గోల్‌తో 1966 తర్వాత తొలిసారి వరల్డ్ కప్ ఫైనల్‌కు చేరువయ్యామని ఇంగ్లాండ్‌ ప్లేయర్లు అనుకున్నారు.

ఇంగ్లాండ్‌ అతి జాగ్రత్త- పుంజుకున్న అర్జెంటీనా
కానీ, తానొకటి తలిస్తే, దైవమొకటి తలిచింది అన్నట్లుగా, మ్యాచ్ చివర్లో అర్జెంటీనా మ్యాజిక్ చేసింది. గోల్ కొట్టిన తర్వాత ఇంగ్లాండ్ చేసిన వ్యూహాత్మక తప్పిదమే మ్యాచ్ స్వరూపాన్ని మార్చేసినట్లు స్పష్టమవుతుంది. రెండో గోల్ కోసం ప్రయత్నించి అర్జెంటీనాను కోలుకోలేని దెబ్బ తీయాల్సింది పోయి, ఇంగ్లాండ్ ఆటగాళ్లు క్రమంగా రక్షణాత్మక ధోరణిలోకి వెళ్లిపోయారు. రక్షణ శ్రేణి గోల్‌కీపర్ జోర్డాన్ పిక్‌ఫోర్డ్‌కు దగ్గరగా జరిగిపోయింది. బంతిని ఆధీనంలో ఉంచుకుని మ్యాచ్‌ను ముగించాలనే అతి జాగ్రత్తతో ఇంగ్లాండ్ ఆట బెడిసికొట్టింది. అర్జెంటీనా లాంటి ప్రపంచ స్థాయి జట్టు ముందు లక్ష్యాన్ని పెంచాల్సింది పోయి, ఉన్న స్కోరును రక్షించుకోవడానికి, మెస్సీని కట్టడి చేయడానికే ఇంగ్లాండ్ ప్రయత్నించింది. గోల్ వెనుకబడినప్పటికీ మెస్సీ సేన ఏమాత్రం ఒత్తిడికి లోనుకాలేదు. వారు తమ ఆట తీరును మార్చలేదు. సమయం గడుస్తున్న కొద్దీ అర్జెంటీనా మ్యాచ్‌పై పట్టు సాధించింది. రోడ్రిగో డి పాల్ మిడ్‌ఫీల్డ్‌ను శాసించడం ప్రారంభించగా, అలెక్సిస్ మెక్ అలిస్టర్ చాకచక్యంగా ఇంగ్లాండ్ డిఫెన్స్‌ను ఎదుర్కొన్నాడు. అప్పటిదాగా ఇంగ్లాండ్ కంట్రోల్‌లో ఉన్న మ్యాచ్ మెల్లగా చేజారిపోయింది.

వ్యూహాంతోనూ విజయం- దటీజ్ మెస్సి
మైదానంలో తన ఆలోచనలు, వ్యూహాలతో మ్యాచ్‌ను శాసించగలనని మెస్సి మరోసారి నిరూపించాడు. ఇంగ్లాండ్ మెస్సిని గోల్స్ చేయకుండా ఆపగలిగింది కానీ, అతను మ్యాచ్‌ను నడిపించకుండా అడ్డుకోలేకపోయింది. మ్యాచ్ 70వ నిమిషంలో మెస్సి ప్లానింగ్‌తో ఎంజో ఫెర్నాండెజ్ ఏమాత్రం తడబడకుండా గోల్‌కీపర్ జోర్డాన్ పిక్‌ఫోర్డ్‌ను దాటిస్తూ బంతిని నెట్‌లోకి పంపాడు. దీంతో స్కోరు 1-1తో సమమైంది. ఆ తర్వాతి 7 నిమిషాలకే మెస్సి మరో మ్యాజిక్ పాస్ ఇచ్చాడు. ఇంగ్లాండ్ డిఫెన్స్‌ను గందరగోళంలో పడేస్తూ వచ్చిన ఆ బంతిని లౌటారో మార్టినెజ్ అర్జెంటీనాకు 2-1 ఆధిక్యాన్ని అందించే విజేత గోల్‌గా మలిచాడు.

మెస్సి ఈ మ్యాచ్‌లో స్వయంగా గోల్ చేయకపోయినా, రెండు గోల్స్‌కు అసిస్ట్‌లు అందించి మ్యాచ్ డిసైడర్‌గా నిలిచాడు. అర్జెంటీనా కేవలం మెస్సిపైనే ఆధారపడే జట్టు కాదని, ఫెర్నాండెజ్, మార్టినెజ్, అల్వారెజ్ వంటి యువ ఆటగాళ్లతో కూడిన ఛాంపియన్ల సైన్యమని ఈ మ్యాచ్‌తో స్పష్టమైంది. ఇంగ్లాండ్ కేవలం మెస్సిని ఆపడంపైనే దృష్టి పెట్టగా, అర్జెంటీనా అదే అవకాశంగా మల్చుకుని విజయం సాధించింది.

అందుకే ఛాంపియన్స్ జట్టు
ఈ విజయం అర్జెంటీనా కోచ్ లియోనల్ స్కాలోని కెరీర్‌లోనే అతిపెద్ద విజయంగా చెప్పవచ్చు. మెస్సి జట్టును రక్షిస్తాడని ఎదురుచూసే రోజులను దాటి అర్జెంటీనా ఒక సంపూర్ణ జట్టుగా ఎదిగిందడానికి ఇదొక ఉదహారణ. అయితే, ఈ టోర్నీలో అర్జెంటీనాకు ఇలాంటి కష్టమైన పరిస్థితులు ఎదురవ్వడం ఇదే మొదటిసారి కాదు. రౌండ్ ఆఫ్ 32లో కేప్ వెర్డే, ఆ తర్వాత ఈజిప్ట్, క్వార్టర్ ఫైనల్లో స్విట్జర్లాండ్ జట్లు అర్జెంటీనాను గట్టిగానే పరీక్షించాయి. కానీ ఒత్తిడిని ఎలా జయించాలో తెలిసిన అర్జెంటీనా ప్రతిసారీ విజేతగా నిలిచింది. ఇంగ్లాండ్ మ్యాచ్‌లోనూ అదే పునరావృతమైంది. ఇంగ్లాండ్ కేవలం లీడ్‌ను కాపాడుకోవడానికి ఆడగా, అర్జెంటీనా మాత్రం తాము ఛాంపియన్స్‌ లాగా గెలుపు కోసం ఆడిందని చెప్పాలి.

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