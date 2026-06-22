ETV Bharat / sports

ఫిఫాలో సంచలనం సృష్టించిన ఈజిప్ట్- 92ఏళ్ల నిరీక్షణకు తెర!

ఫిఫా వరల్డ్​కప్ - న్యూజిలాండ్ vs ఈజిప్ట్​- ప్రపంచకప్​ చరిత్రలో తొలిసారి గెలుపు రుచి చూసిన ఈజిప్ట్

New Zealand vs Egypt
New Zealand vs Egypt (Source : Associated Press)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : June 22, 2026 at 9:18 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

New Zealand vs Egypt FIFA : 2026 ఫిఫా వరల్డ్​కప్​లో ఈజిప్ట్​ చరిత్ర సృష్టించింది. వరల్డ్​కప్​లోనే తొలి విజయం నమోదు చేసింది. తాజాగా గ్రూప్ జీలో భాగంగా న్యూజిలాండ్​తో జరిగిన మ్యాచ్​లో ఈజిప్ట్ 1-3 తేడాతో విజయం సాధించింది. ఫలితంగా ఫిఫా హిస్టరీలోనే తొలిసారి గెలుపు రుచి చూసింది. దీంతో ఈజిప్ట్ అభిమానుల సంబరాలకు హద్దుల్లేకుండా పోయాయి.

92 ఏళ్లలో తొలి విజయం
ఈ ప్రతిష్ఠాత్మక టోర్నమెంట్​లో ఈజిప్ట్ 1934లో ఎంట్రీ ఇచ్చింది. అప్పట్నుంచి 92 ఏళ్లు గడిచినా ఈ మ్యాచ్​కు ముందు ఒక్క విజయం కూడాసాధించలేదు. కానీ తాజా మ్యాచ్​లో జికో, సలాహ్, ట్రెజెగెట్ అద్భుతమైన రీతిలో గోల్స్ సాధించడంతో ఫిఫాలో తొలి విజయం అందుకోగలిగింది. ఇది ఈజిప్ట్​ ఫుట్​బాల్ చరిత్రలో నిలిచిపోనుంది!

మ్యాచ్ సాగిందిలా
వాంకోవర్‌లోని BC ప్లేస్‌ గ్రౌండ్​లో న్యూజిలాండ్​ను ఈజిప్ట్ ఢీ కొట్టింది. అయితే ఈజిప్ట్​ కంటే మెరుగైన న్యూజిలాండ్ జట్టు ఆటను దూకుడుగానే ప్రారంభించింది. ఆరంభంలోనే కివీస్ ప్లేయర్లు సర్‌ప్రీత్ సింగ్, ఎలిజా జస్ట్ గోల్స్ చేసేందుకు ప్రయత్నించినా ఈజిప్ట్ అడ్డుకుంది. అయితే 15వ నిమిషంలో కార్నర్ నుంచి వచ్చిన బంతిని ఫిన్ సుర్మాన్ బుల్లెట్‌ వేగంతో గోల్ చేసి న్యూజిలాండ్​ను ఆధిక్యంలోకి తీసుకెళ్లాడు. దీనికి ఈజిప్ట్ కూడా గట్టిగానే బదులిచ్చింది. స్కోరును సమం చేసేందుకు తీవ్రంగా ప్రయత్నించింది. అయితే ఫస్టాఫ్ ముగిసే ముగింట సలాహ్, ఇమామ్ అషూర్ ఇద్దరూ గోల్ చేసేందుకు దగ్గరగా వచ్చారు. కానీ న్యూజిలాండ్ అడ్డుకోవడంతో 1-0తో ఈజిప్ట్ వెనుజంలో తొలి భాగం ముగిచింది.

సెకండ్ హాఫ్​లో మూడు గోల్స్!

అయితే సెంకడ్ హాఫ్​లో ఈజిప్ట్ అద్భుతంగా పోరాడింది. ఆట ప్రారంభమైన కొద్ది సేపటికే న్యూజిలాండ్ మరో గోల్​కు దగ్గరగా వెళ్లింది. కాలమ్ మెక్‌కోవాట్ తలతో కొట్టిన బంతిని, ఈజిప్ట్ గోల్ కీపర్ మోస్తఫా షోబీర్ అద్భుతంగా ఆడ్డుకున్నాడు. అనంతరం ఈజిప్ట్ ఆటగాడు జీకో ఫ్రీ హెడర్‌ (58వ నిమిషం) గోల్ కొట్టి స్కోర్లను సమం చేశాడు. ఆ తర్వాచ తొమ్మిది నిమిషాలకే సలాహ్ (67వ ని) బంతిని నెట్‌లోకి పంపింది ఈజిప్ట్​కు ఆధిక్యం అందించాడు. దీంతో ఈజిప్ట్​ సంబరాల్లో మునిగిపోయింది. ఈ లీడ్​ను అలాగే కాపాడుకుంటూ ఈజిప్ట్​ మ్యాచ్​ ఎండింగ్ దాకా తీసుకెళ్లింది. ఆట ముగియడానికి ఎనిమిది నిమిషాలు ఉండగా ఈజిప్ట్ తరఫున ట్రెజెగెట్ (82 వ ని) మూడో గోల్ చేసి విజయాన్ని జట్టుకు విజయం ఖరారు చేశాడు. దీంతో ఈజిప్ట్ సంబరాల్లో మునిగిపోయింది.

TAGGED:

FIFA TODAY MATCH RESULT
FIFA TODAY MATCHES
FIFA WORLD CUP 2026

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.