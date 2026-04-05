IPLలో కొత్త సంచలనం- ఫాస్టెస్ట్ బంతి విసిరిన గుజరాత్ బౌలర్- ఎవరీ అశోక్ శర్మ?

తన విధ్వంసక బౌలింగ్‌తో బ్యాటర్లను బెంబేలెత్తిస్తున్న గుజరాత్ బౌలర్- తన పేరిట భారీ రికార్డును కూడా సృష్టించుకున్న యువ పేస్ పేసర్

Published : April 5, 2026 at 6:42 PM IST

Ashok Sharma IPL 2026 :ఇండియన్ ప్రీమియర్ లీగ్​లో ప్రస్తుతం ఒక యువ బౌలర్ చర్చనీయాంశంగా మారాడు. బుల్లెట్​లాంటి బంతులు సంధించి ప్రత్యర్థి బ్యాటర్లకు సవాల్ విసురుతున్నాడు. ఈ క్రమంలోనే 23ఏళ్లకే తన పేరిట ఐపీఎల్​లో ఓ అరుదైన రికార్డును లిఖించుకున్నాడు. అతడు మరెవరో కాదు, గుజరాత్ టైటాన్స్ బౌలర్ అశోక్ శర్మ. ఇటీవల రాజస్థాన్​తో మ్యాచ్​లో అతడు సంధించిన ఓ బంతి గంటకు 154.2 కిలోమీటర్ల వేగంతో దూసుకెళ్లింది. ఈ క్రమంలో ఈ సీజన్​లో అత్యధిక వేగవంతమైన బంతి సంధించిన బౌలర్​గా రికార్డ్ కొట్టాడు. మరి ఈ అశోక్ శర్మ ఎవరు? ఎక్కడ్నుంచి వచ్చాడో తెలుసా?

ఎవరీ అశోక్ శర్మ?
23 ఏళ్ల అశోక్ శర్మ స్వస్థలం రాజస్థాన్. దేశవాళీ క్రికెట్‌లో కూడా అతను రాజస్థాన్ జట్టుకే ప్రాతినిధ్యం వహిస్తున్నాడు. 'సయ్యద్ ముస్తాక్ అలీ ట్రోఫీ' అతని కెరీర్‌లో కీలక కొత్త మలుపు. ఈ టోర్నమెంట్‌లో అశోక్ 10 మ్యాచ్‌ల్లో 22 వికెట్లు పడగొట్టాడు. దీంతో ఈ టోర్నీలో అత్యధిక వికెట్లు తీసిన బౌలర్ల జాబితాలో అగ్రస్థానంలో నిలిచాడు. అంతేకాకుండా విజయ్ హజారే ట్రోఫీలోనూ 7 మ్యాచ్‌ల్లో 13 వికెట్లు తీసి తన సత్తా చాటుకున్నాడు.

'నెట్ బౌలర్' నుంచి 'స్పీడ్ స్టార్'!
అశోక్‌కు ఈ గుర్తింపు అంత సులభంగా దక్కలేదు. గతంలో అతను రాజస్థాన్ రాయల్స్ జట్టులో 'నెట్ బౌలర్'గా పనిచేశాడు. 2022 వేలంలోనే కోల్‌కతా నైట్ రైడర్స్ (KKR) అతన్ని రూ. 55 లక్షలకు కొనుగోలు చేసింది. కానీ, అతడికి బరిలో దిగే అవకాశం దక్కలేదు. దీంతో అశోక్ శర్మ తనను తాను ప్రపంచానికి పరిచయం చేసుకునేందుకు 2026 వరకు వేచి ఉండాల్సి వచ్చింది. గతేడాది మినీ వేలం సందర్భంగా గుజరాత్ కళ్లలో పడ్డాడు. దేశవాళీలో అతడి ప్రదర్శనకు ఫిదా అయిన గుజరాత్ అశోక్​ను రూ.90 లక్షలకు కొనుగోలు చేసింది.

అలా కొనుగోలు చేసిన గుజరాత్​ అతడిని ఈ సీజన్​లో తొలి మ్యాచ్​ నుంచే బరిలోకి దింపుతోంది. పంజాబ్​తో మ్యాచ్​లో అరంగేట్రం చేసిన అతడు ఆ మ్యాచ్​లో 1 వికెట్ దక్కించుకున్నాడు. ఇక నిన్నటి మ్యాచ్​లోనూ ఫామ్​లో ఉన్న హెట్​మయర్​ను పెవిలియన్​కు చేర్చాడు. ఈ క్రమంలోనే ఐపీఎల్​లో అరుదైన ఘనత సాధించిన లిస్ట్​లో చోటు దక్కించుకున్నాడు. 2026లో వేగవంతమైన బంతి సంధించిన బౌలర్​గా అశోక్ శర్మ అగ్రస్థానంలో ఉన్నాడు. అతను దక్షిణాఫ్రికా ఫాస్ట్ బౌలర్ అన్రిచ్ నోకియాను అధిగమించాడు.

IPL 2026లో అత్యంత వేగవంతమైన 5 బౌలర్లు

  • అశోక్ శర్మ - గుజరాత్ టైటాన్స్ - 154.2 (kmph)
  • అన్రీచ్ నోకియా- లఖ్​నవూ సూపర్ జెయింట్స్ - 150.9 (kmph)
  • కార్తిక్ త్యాగి- కోల్‌కతా నైట్ రైడర్స్ - 149.7 (kmph)
  • కగిసో రబాడా- గుజరాత్ టైటాన్స్ - 149.1 (kmph)
  • జేమీ ఓవర్టన్- చెన్నై సూపర్ కింగ్స్ - 145.6 (kmph)

మూడో బౌలర్​గానూ
అలాగే అంతర్జాతీయ క్రికెట్​లో అరంగేట్రం చేయకముందే బౌలింగ్​లో 150+ kmph వేగం అందుకున్న భారత మూడో బౌలర్​గా రికార్డు కొట్టాడు. ఇంతకుముందు ఉమ్రాన్ మాలిక్ (2022), మయంక్ యాదవ్ (2024) ఈ ఘనత సాధించారు.

ఓవరాల్ లిస్ట్​
ఇక IPL చరిత్రలోనే అత్యంత వేగవంతమైన బంతిని విసిరిన రికార్డు ఆస్ట్రేలియాకు బౌలర్​ షాన్ టైట్ పేరిట ఉంది. అతడు 2011 సీజన్‌లో గంటకు 157.71 కిలోమీటర్ల వేగంతో బౌలింగ్ చేశాడు. అతని తర్వాతి స్థానాల్లో జెరాల్డ్ కోయెట్జీ (2024లో 157.4 kmph), లాకీ ఫెర్గూసన్ (2022లో 157.3 kmph) ఉన్నారు. ఈ లిస్ట్​లో మూడు, నాలుగు స్థానాల్లో వరుసగా భారత పేసర్లు చోటు దక్కించుకున్నారు. ఉమ్రాన్ మాలిక్ 157.00 kmph (2022లో) మూడో ప్లేస్​, మయాంక్ యాదవ్ 156.7 kmph (2024) నాలుగో స్థానంలో కొనసాగుతున్నారు. ఇక అన్రీచ్ నోకియా 156.20 kmph (2020లో) ఐదో ప్లేస్​లో ఉన్నాడు.

