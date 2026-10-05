బ్యాటుకు తాకకుండానే సిక్స్లోకి దూసుకెళ్లిన బంతి- అయినా 5 పరుగులే- క్రికెట్లో క్రేజీ మూమెంట్
బంతి సిక్స్గా వెళ్లినా ఐదు పరుగులే ఇచ్చిన అంపైర్ - క్రికెట్ చరిత్రలోనే మొట్టమొదటి సారి ఇలా- ఈ రూల్స్ మీకు తెలుసా?
Published : October 5, 2026 at 11:57 AM IST
Funny Moments In Cricket : క్రికెట్లో కొన్నిసార్లు ఫన్నీ, క్రేజీ మూమెంట్స్ జరుగుతుంటాయి. సీరియస్గా మ్యాచ్ సాగుతున్న సమయంలో అప్పుడప్పుడు కొన్ని సంఘటనలు నవ్వులు పూయిస్తాయి. తాజాగా ఓ క్రికెట్ మ్యాచ్లో అలాంటి సంఘటనే జరిగింది. ఫాస్ట్ బౌలర్ సంధించిన ఓ భారీ బౌన్సర్ వైడ్గా వెళ్లింది. అయితే అది వికెట్ల వెనుక ఉన్న కీపర్కు కూడా అంతనంత ఎత్తులో దూసుకెళ్లి నేరుగా స్టాండ్స్లో పడి 'వైడ్ సిక్స్'గా మారింది. ఈ వీడియో ప్రస్తుతం వైరల్గా మారింది. ఇలాంటి సిక్స్ ఎప్పుడూ చూడలేదంటూ నెటిజన్లు కామెంట్లు పెడుతున్నారు. ఇంతకీ ఈ అరుదైన దృశ్యం ఏ మ్యాచ్లో కనిపించిందంటే?
క్రికెట్ చరిత్రలోనే తొలిసారి ఇలాంటి సిక్స్!
వాంకోవర్లోని బీసీ ప్లేస్ వేదికగా కెనడా సూపర్ 60 టోర్నమెంట్లో టొరంటో సిక్సర్స్ - మిస్సిస్సాగా మాస్టర్ జట్లు ఆదివారం తొలి సెమీఫైనల్లో పోటీ పడ్డాయి. ఈ మ్యాచ్లో టొరంటో సిక్సర్స్ బ్యాటింగ్ చేస్తుండగా 8.3 ఓవర్ వద్ద ఈ సంఘటన జరిగింది. క్రీజులో ఉన్న కిరణ్ పోలార్డ్కు ఫాస్ట్ బౌలర్ అలీ ఖాన్ షార్ట్ బాల్ సంధించాడు. అయితే అది ఊహించిన దానికంటే ఎక్కువ ఎత్తులో బౌన్స్ అయ్యి, వికెట్ల వెనక్కి దూసుకెళ్లింది. కీపర్ గాల్లోకి ఎగిరినా బంతి అతడికి అందనంత ఎత్తులో వెళ్లి నేరుగా స్టాండ్స్లో పడింది.
సాధారణంగా ఇలాంటి బౌన్సర్లు వికెట్ కీపర్ నుంచి మిస్ అయినా కూడా బౌండరీ లైన్ లోపలే పడతాయి. కానీ ఈ బౌన్సర్ సిక్సర్గా వెళ్లడం అందరినీ ఆశ్చర్యానికి గురిచేసింది. ఇలా బ్యాటుకు బంతి తగలకుండానే క్రికెట్లోనే ఒక అరుదైన 'వైడ్ సిక్స్' నమోదైంది. దీంతో అందరూ షాక్ అయ్యారు. ఇక ఫీల్డ్ అంపైర్ ఆ బంతిని వైడ్గా ప్రకటిస్తూ బ్యాటింగ్ జట్టుకు అదనంగా ఐదు పరుగులు ఇచ్చాడు.
THIS IS FIRST OF ITS KIND! 😂 https://t.co/y8YtOdHN2k— Usman (@jamilmusman_) October 4, 2026
సోషల్ మీడియాలో ఫుల్ వైరల్!
ఈ విచిత్రమైన బౌండరీ నెటిజన్లును ఆకర్షించింది. 'ప్రొఫెషనల్ క్రికెట్లో ఇలాంటి బౌన్సర్ చూడడం ఇదే తొలిసారి' అంటూ క్రికెట్ అభిమానులు కామెంట్లు పెడుతున్నారు. దీనిపై ఆన్లైన్లో మీమ్స్ కూడా పుట్టుకొస్తున్నాయి. 'బ్యాటుతో బంతిని బాదకపోయినా, బౌన్సర్ వల్ల ఆరు పరుగులు వస్తాయని మా జనరేషన్ ఫ్యాన్స్కు ఇప్పుడె తెలిసింది' అంటూ వీడియోను కూడా షేర్ చేస్తున్నారు.
🚨 MAYBE FIRST TIME IN CRICKET HISTORY 🚨 Ali Khan bowls a bouncer, and the ball goes for a SIX 😳 That's a Wide + Six, possibly the first time this has happened in cricket history 😂 A must watch 👇🏻 https://t.co/6QACwUgT2T— Richard Kettlebourogh Fans (@RichKettle07) October 5, 2026
'సిక్స్'గా ఎలా మారింది?
అయితే ఈ మ్యాచ్ జరుగుతన్న వాంకోవర్ మైదానం ప్రొఫెషనల్ క్రికెట్ స్టేడియాలతో పోలిస్తే చాలా చిన్నదిగా ఉంటుంది. పిచ్ నుంచి బౌండరీ లైన్ కేవలం 45 మీటర్లే ఉంటుంది. అదే రెగ్యులర్ స్టేడియాల్లో మాత్రం ఈ డిస్టెన్స్ 60 మీటర్లకు పైనే ఉంటుంది. అయితే తక్కువ డిస్టెన్స్ ఉండడం వల్లే ఆ బౌన్సర్ నేరుగా సిక్స్లోకి దూసుకెళ్లింది.
ఆరు కాదు ఐదు పరుగులే!
ఈ బంతి సిక్స్లోకి వెళ్లినప్పటికీ బ్యాటింగ్ జట్టుకు అంపైర్ ఐదు పరుగులే ఇచ్చాడు. సిక్స్ వెళ్లినప్పుడు, వైడ్తో సహా ఏడు పరుగులు రావాల్సి ఉంటుంది కదా అని సందేహం వ్యక్తం చేస్తున్నారు. ఈ క్రమంలోనే నెటిజన్లు కొందరు కన్ఫ్యూజ్ అవుతున్నారు. అయితే మెరిల్బోర్న్ క్రికెట్ కౌన్సిల్ నిబంధన 22 ప్రకారం, ప్రతీ వైడ్ బంతికి ఒక పరుగులు లభిస్తుంది. ఇది అందరికీ తెలిసిందే. కానీ, దీనికి అదనంగా ఆ వైడ్ బంతి బౌండరీ రోప్ను తాకినా లేదా మైదానంలో తగలకుండా నేరుగా స్టాండ్స్లో పడినా పెనాల్టీగా నాలుగు పరుగులే ఇస్తారు. బ్యాట్తో కొట్టిన బంతి మధ్యలో ఎక్కడా బౌన్స్ అవ్వకుండా నేరుగా బౌండరీ లైన్ను దాటినప్పుడు మాత్రమే 'సిక్స్' గా పరిగణిస్తారు. అదే బ్యాట్కు తాకకుండా స్టాండ్స్లోకి నేరుగా బంతి దూసుకెళ్లినంత మాత్రాన అది సిక్స్ అవ్వదు. ఇక్కడ బ్యాటుకు తాకకుండానే బంతి స్టాండ్స్లో పడింది కాబట్టి అదనంగా నాలుగు పరుగులే వచ్చాయి.
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