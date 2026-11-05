విరాట్కు ఫ్యాన్స్ సర్ప్రైజ్- ఎయిర్పోర్ట్లో బర్త్డే విషెస్
Virat Kohli Birthday : విరాట్ కోహ్లీ గురువారం (నవంబర్ 05) 38వ పుట్టినరోజు జరుపుకుంటున్నాడు. ఈ క్రమంలో అతడికి అభిమానులు శుభాకాంక్షలు తెలుపుతున్నారు.
Published : November 5, 2026 at 10:01 AM IST
ఛేజింగ్ మాస్టర్, క్రికెట్లో కింగ్ విరాట్ కోహ్లీ ఇవాళ తన 38వ పుట్టినరోజు జరుపుకుంటున్నాడు. అతడికి సహచర క్రికెటర్లు, మాజీల నుంచి శుభాకాంక్షలు వెల్లువెత్తుతున్నాయి. అయితే కొంతమంది అభిమానులు మాత్రం వినూత్నంగా విరాట్కు పుట్టిన రోజు శుభాకాంక్షలు తెలిపారు. ప్రస్తుతం అతడు న్యూజిలాండ్ పర్యటనలో ఉన్నాడు. ఈ సిరీస్లో రెండో వన్డే వెల్లింగ్టన్ వేదికగా శనివారం రెండో మ్యాచ్ జరగనుంది. ఇందుకోసం అతడు గురువారం తెల్లవారుజామున వెల్లింగ్టన్ ఎయిర్పోర్టుకు చేరుకున్నాడు.
ఈ క్రమంలో గురువారం వందలాది మంది అభిమానులు వెల్లింగ్టన్ విమానాశ్రయానికి చేరుకొని అతడికి బర్త్ డే విషెస్ తెలుపుతూ, కేరింతలతో స్వాగతం పలికారు. ఆక్లాండ్ నుంచి కోహ్లీ తన సహచరులతో కలిసి టెర్మినల్ వైపునకు వచ్చాడు. అప్పటికే అక్కడికి చేరుకున్న అభిమానులు వెంటనే "హ్యాపీ బర్త్ డే డియర్ విరాట్" అంటూ విషెస్ చెప్పారు. దీంతో కోహ్లీ చిరునవ్వుతో తన చేయి ఊపుతూ థాంక్స్ అంటూ బయటకు వెళ్లిపోయాడు.
#WATCH | Wellington, New Zealand: Fans of star cricketer Virat Kohli gather at the airport, singing and wishing him on his 38th birthday. The second ODI between India and New Zealand is scheduled to be played on Saturday, November 7, at Hnry Stadium in Wellington. India leads the five-match series 1-0.— ANI (@ANI) November 5, 2026
సహచర క్రికెటర్ల విషెస్
'పుట్టినరోజు శుభాకాంక్షలు, కింగ్ కోహ్లీ. అద్భుతమైన కవర్ డ్రైవ్ల నుంచి మరపురాని రన్ ఛేజింగ్ల వరకు, నువ్వు క్రికెట్ అభిమానులకు లెక్కలేనన్ని జ్ఞాపకాలను, భావోద్వేగాలను అందించావు. నీ అభిరుచి, పోరాట స్ఫూర్తి , గెలవాలనే తపనే నిన్ను ప్రత్యేకంగా నిలబెట్టాయి. నీ బ్యాటింగ్ ఎల్లప్పుడూ నా ఆసక్తి కలిగిస్తుంది. నువ్వు భవిష్యత్లో మరిన్ని విజయాలు సాధిస్తూ, భారతదేశానికి గర్వకారణంగా నిలవాలని ఆశిస్తున్నా' అని మాజీ క్రికెటర్ సురేశ్ రైనా ఇన్స్టాగ్రామ్లో పోస్టు పెట్టాడు.