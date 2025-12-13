Telangana Panchayat Elections Results2025

మెస్సీ టూర్​లో గందరగోళం- స్టేడియంలోకి వాటర్ బాటిళ్లు విసిరిన ఫ్యాన్స్

10 నిమిషాల్లో స్టేడియం నుంచి వెళ్లిపోయిన మెస్సీ- ఆగ్రహం వ్యక్తం చేసిన ఫ్యాన్స్

Lionel Messi
Lionel Messi (Source : ETV Bharat)
By ETV Bharat Sports Team

Published : December 13, 2025 at 1:10 PM IST

1 Min Read
Lionel Messi Left Ground Early : అర్జెంటీనా ఫుట్​బాల్ దిగ్గజం లియోనల్ మెస్సీ గోట్ టూర్​లో గందరగోళం నెలకొంది. గోట్ టూర్​లో భాగంగా మెస్సీ ఇవాళ కోల్​కతాలో వివేకానంద యువభారతి సాల్ట్ లేక్ స్టేడియంలో పర్యటించాడు. ఈ క్రమంలో మెస్సీని చూసేందుకు స్టేడియానికి వేలాదిమంది అభిమానులు టికెట్ కొనుగోలు చేసి వచ్చారు. అతడి ఆటను వీక్షించాలని ఆశించారు.

ఈ నేపథ్యంలో స్టేడియంలో అతడు అలా వచ్చి, ఇలా స్టేడియం నుంచి వెళ్లిపోయాడు. దీంతో అభిమానులు ఆగ్రహం వ్యక్తంచేశారు. స్టేడియంలో పట్టుమని 10 నిమిషాలు కూడా ఉండలేదని మండిపడ్డారు. తీవ్ర ఆగ్రహంతో కుర్చీలు, వాటర్ బాటిళ్లను మైదానంలోకి విసిరేసి అసహనం వ్యక్తంచేశారు. స్టేడియంలో పరిస్థితిని నియంత్రించడానికి పోలీసులు ప్రయత్నిస్తున్నారు.

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

