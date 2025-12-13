మెస్సీ టూర్లో గందరగోళం- స్టేడియంలోకి వాటర్ బాటిళ్లు విసిరిన ఫ్యాన్స్
10 నిమిషాల్లో స్టేడియం నుంచి వెళ్లిపోయిన మెస్సీ- ఆగ్రహం వ్యక్తం చేసిన ఫ్యాన్స్
Published : December 13, 2025 at 1:10 PM IST
Lionel Messi Left Ground Early : అర్జెంటీనా ఫుట్బాల్ దిగ్గజం లియోనల్ మెస్సీ గోట్ టూర్లో గందరగోళం నెలకొంది. గోట్ టూర్లో భాగంగా మెస్సీ ఇవాళ కోల్కతాలో వివేకానంద యువభారతి సాల్ట్ లేక్ స్టేడియంలో పర్యటించాడు. ఈ క్రమంలో మెస్సీని చూసేందుకు స్టేడియానికి వేలాదిమంది అభిమానులు టికెట్ కొనుగోలు చేసి వచ్చారు. అతడి ఆటను వీక్షించాలని ఆశించారు.
ఈ నేపథ్యంలో స్టేడియంలో అతడు అలా వచ్చి, ఇలా స్టేడియం నుంచి వెళ్లిపోయాడు. దీంతో అభిమానులు ఆగ్రహం వ్యక్తంచేశారు. స్టేడియంలో పట్టుమని 10 నిమిషాలు కూడా ఉండలేదని మండిపడ్డారు. తీవ్ర ఆగ్రహంతో కుర్చీలు, వాటర్ బాటిళ్లను మైదానంలోకి విసిరేసి అసహనం వ్యక్తంచేశారు. స్టేడియంలో పరిస్థితిని నియంత్రించడానికి పోలీసులు ప్రయత్నిస్తున్నారు.
#WATCH | Kolkata, West Bengal: Angry fans resort to vandalism at the Salt Lake Stadium in Kolkata, alleging poor management of the event.— ANI (@ANI) December 13, 2025
Star footballer Lionel Messi has left the Salt Lake Stadium in Kolkata.
A fan of star footballer Lionel Messi said, " absolutely terrible… pic.twitter.com/TOf2KYeFt9
Football legend Lionel Messi arrives at Salt Lake Stadium, Kolkata, where a friendly match and felicitation ceremony await. 🇮🇳⚽#Messi #GOAT #MessiInIndia pic.twitter.com/EmcjZiYWVb— Sarcasm (@sarcastic_us) December 13, 2025