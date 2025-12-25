ETV Bharat / sports

'రోహిత్ భాయ్ వడాపావ్ తింటావా?'- విజయ్ హజారే మ్యాచ్​లో ఫన్నీ మూమెంట్- వీడియో వైరల్

రోహిత్ బ్యాటింగ్ స్టేడియానికి 20 వేలమంది ఫ్యాన్స్- ఫ్యాన్స్​కు ఫుల్ మీల్స్ పెట్టిన హిట్​మ్యాన్- మ్యాచ్ మధ్యలో జరిగిన ఫన్నీ మూమెంట్ మీకు తెలుసా?

Rohit Sharma
Rohit Sharma (Source : AP (Representative Image))
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : December 25, 2025 at 10:18 AM IST

3 Min Read
Rohit Sharma Vijay Hazare Trophy : స్టార్ బ్యాటర్లు రోహిత్ శర్మ, విరాట్ కోహ్లీ విజయ్ హజారే ట్రోఫీలో ఆడుతుండడంతో ఈ టోర్నీకి ఫుల్ క్రేజ్ వచ్చింది. ముఖ్యంగా బుధవారం జైపుర్ సవాయ్ మాన్​సింగ్ మైదానం వేదికగా జరిగిన ముంబయి- సిక్కిం మ్యాచ్​లో రోహిత్ శర్మను చూసేందుకు వేలాది అభిమానులు స్టేడియానికి తరలివచ్చారు. 'ముంబయి కా రాజా' అంటూ అభిమానుల నినాదాలతో సవాయ్ మాన్​సింగ్ మైదానం హోరెత్తిపోయింది. హిట్​మ్యాన్​ ఫీల్డింగ్, బ్యాటింగ్ చూస్తూ ఫ్యాన్స్​ ఫుల్ ఎంజాయ్ చేశారు. 'రోహత్, రోహిత్' అంటూ పెద్ద ఎత్తున నినాదాలు చేశారు. ఈ క్రమంలోనే గ్రౌండ్​లో ఓ ఫన్నీ మూమెంట్ జరిగింది.

భయ్యా, వడాపావ్ తింటావా?

మ్యాచ్​లో సిక్కిం తొలుత బ్యాటింగ్ చేసింది. తొలి ఇన్నింగ్స్​లో శార్దూల్ ఠాకూర్​ ఓవర్​లో బౌండరీ లైన్​ వద్ద రోహిత్ శర్మ ఫీల్డింగ్ చేస్తున్నాడు. ఈ సమయంలో వెనుక నుంచి ఓ అభిమాని రోహిత్​కు అత్యంత ఇష్టమైన స్నాక్ 'వడాపావ్' ఆఫర్ చేశాడు. 'రోహిత్ భాయ్ వడాపావ్ తింటావా?' అంటూ గట్టిగా అరిచాడు. దీనికి రోహిత్ 'వద్దు నేను తినను' అన్నట్లుగా చేయితో సైగ చేస్తూ ఊపాడు. దీంతో అక్కడున్న వాళ్లంతా సరదాగా నవ్వుకున్నారు. అయితే ముంబయిలో వడాపావ్ మోస్ట్ ఫేమస్ స్నాక్. అది రోహిత్​కు కూడా ఫేవరెట్ అని అతడి సహచరులు అంటుంటారు. ​

ఫన్నీ కామెంట్స్
ఇదంతా అక్కడున్న ఫ్యాన్స్​ వీడియో రికార్డ్ చేశారు. వడాపావ్ ఆఫర్​కు రోహిత్ ఇచ్చిన రియాక్షన్​ సోషల్ మీడియాలో వైరల్​గా మారింది. ఈ వీడియోకు రోహిత్ ఫ్యాన్స్ ఫన్నీగా కామెంట్లు పెడుతున్నారు. 'భయ్యా ఇప్పుడేం తినడు, మళ్లీ లావుగా అయిపోతాడు','అవేం వద్దు, 2027 వరల్డ్​కప్ ఆడాలి', 'రోహిత్ డైటింగ్ చేస్తున్నాడు', 'ఒక్క రియాక్షన్​తో ఫ్యాన్స్ మొహాల్లో నవ్వులు నింపాడు','రోహిత్ భాయ్ ఫుల్ ఫన్నీ' అంటూ కామెంట్లు చేస్తున్నారు.

ఫిట్​నెస్​పై దృష్టి
అయితే ఐపీఎల్ తర్వాత రోహిత్ పూర్తిగా ఫిట్​నెస్​పై దృష్టి పెట్టాడు. ట్రైనర్ పర్యవేక్షనలో గంటలకొద్దీ జిమ్​లోనే గడుపుతున్నాడు. ఈ క్రమంలోనే రోహిత్ దాదాపు 10 కేజీల బరువు తగ్గాడు. 2027 వన్డే వరల్డ్​కప్​లో ఆడడమే లక్ష్యంగా పెట్టుకున్న హిట్​మ్యాన్ ఫిట్​నెస్​, వర్కౌట్లపై ప్రత్యేక శ్రద్ధ చూపిస్తున్నారు. రీసెంట్​గా సౌతాఫ్రికాతో వన్డే సిరీస్ నెగ్గిన అనంతరం, జైస్వాల్ కేక్ ఇవ్వగా 'కేక్​ తింటే మళ్లీ లావు అయిపోతాను' అంటూ తినలేదు. అప్పుడే రోహిత్ ఫిట్​నెస్​కు ఎంత ప్రియారిటీ ఇస్తున్నాడో అర్థమైపోయింది.

రోహిత్ బ్యాటింగ్- స్టేడియానికి 20 వేలమంది ఫ్యాన్స్
ముంబయికి ప్రాతినిధ్యం వహిస్తున్న రోహిత్, తొలి మ్యాచ్​లో బరిలోకి దిగుతుండడంతో నిర్వాహకులు 3 వేల మందికి స్టేడియంలోకి ఎంట్రీ ఉంటుందని తొలుత ప్రకటించారు. అయితే రోహిత్ బ్యాటింగ్ చూసేందుకు ఉదయాన్నే అభిమానులు స్టేడియం బయట బారులు తీరారు. దాదాపు 20 వేల మంది ఫ్యాన్స్ అక్కడకు వచ్చారు. దీంతో నిర్వాహకులు దాదాపు అందరిని లోపలికి అనుమతించారు.

ఫుల్ మీల్స్
అభిమానుల అంచనాలు అందుకొంటు రోహిత్ ఈ మ్యాచ్​లో అదిరే సెంచరీ చేశాడు. ఈ మ్యాచ్​లో 94 బంతుల్లోనే 151 పరుగుల భారీ ఇన్నింగ్స్​తో చెలరేగాడు. . ఇందులో 18 ఫోర్లు, 9 సిక్స్​లు ఉన్నాయి. అతడి సూపర్ ఇన్నింగ్స్​తో ముంబయి 237 పరుగుల లక్ష్యాన్ని 30.3 ఓవర్లలోనే 2 వికెట్ల కోల్పోయి అలవోకగా అందుకుంది. ఈ భారీ ఇన్నింగ్స్​తో రోహిత్ తన ఫ్యాన్స్​కు ఫుల్ మీల్స్ పెట్టేశాడు. ఇక శుక్రవారం ఉత్తరాఖండ్​తో మ్యాచ్​లోనూ రోహిత్ బరిలో దిగనున్నాడు.

