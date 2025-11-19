ETV Bharat / sports

130 కోట్ల గుండెలు బద్దలైన రోజు- 'నవంబర్ 19' గాయం ఇంకా మానలేదు!

2023 నవంబర్ 19 ప్రతీ భారతీయుడికి ఒక పీడకల లాంటి రోజు- రోహిత్, కోహ్లీ బ్యాటింగ్ చూసి కప్పు మనదే అనుకున్న అభిమానుల ఆశలను అడియాసలు చేసిన రోజు.

By ETV Bharat Telugu Team

Published : November 19, 2025 at 12:57 PM IST

3 Min Read
November 19 Nightmare : 2023 నవంబర్ 19. ఆ రోజు ఉదయం ఆకాశం ఎంత నిర్మలంగా ఉందో, భారతీయుల ఆశలు కూడా అంతే స్వచ్ఛంగా ఉన్నాయి. అహ్మదాబాద్‌లోని నరేంద్ర మోదీ స్టేడియం వైపు దారులు మొత్తం నీలి రంగులో మారిపోయాయి. ప్రతీ ఒక్కరి కళ్లలో ఒకటే కల ఈసారి వరల్డ్ కప్ మనదే అని. కానీ, విధి రాసిన స్క్రిప్ట్ వేరేలా ఉందని అప్పుడు ఎవరికీ తెలియదు. ఆ రోజు స్టేడియంలో ప్రత్యక్షంగా చూసిన ఆ చేదు జ్ఞాపకాలు, ఆ ఎమోషన్స్, ఆ నిశ్శబ్దం ఇప్పటికీ ఒక పీడకలలా వెంటాడుతూనే ఉన్నాయి. అసలు ఆ రోజు ఏం జరిగిందో ఒకసారి ఆ జ్ఞాపకాల్లోకి వెళ్దాం.

నీలి సముద్రంలా స్టేడియం
ఆ రోజు అహ్మదాబాద్ గుండె చప్పుడు "ఇండియా.. ఇండియా". రైళ్లు, బస్సులు కిక్కిరిసిపోయాయి. ముంబయి నుంచి వచ్చిన రైలులో అయితే ఇసుక వేస్తే రాలని జనం. అందరి నోట ఒకటే మాట "కోహ్లీ సెంచరీ కొడతాడు, రోహిత్ ఆసీస్ బౌలర్లను ఉతికేస్తాడు, షమీ వికెట్లు తీస్తాడు". స్టేడియం మెట్రోలో ఊపిరి ఆడనంత రద్దీ ఉన్నా, మొహంలో మాత్రం వరల్డ్ కప్ గెలుస్తామన్న ధీమా కనిపించింది. కానీ ఆ రోజు ఉదయమే ఒక అశుభ సంకేతం కనిపించింది. ఒక ఫ్యాన్ 2003 వరల్డ్ కప్ జెర్సీ వేసుకొని వచ్చాడు. అది చూడగానే ఎందుకో గుండెలో చిన్న భయం. ఆ పాత గాయం మళ్లీ రేగుతుందేమో అనిపించింది. టాస్ గెలిచిన కమిన్స్ ఫీల్డింగ్ ఎంచుకున్నప్పుడు స్టేడియం మొత్తం నవ్వింది వాళ్లు ఓటమిని కోరి తెచ్చుకున్నారని. కానీ అసలు కథ అప్పుడే మొదలైంది.

రోహిత్ విధ్వంసం- విరాట్ పోరాటం కానీ!
మ్యాచ్ మొదలైంది. స్టార్క్ బౌలింగ్‌లో రోహిత్ శర్మ కొట్టిన షాట్లు చూస్తుంటే కప్పు మనదే అనిపించింది. గిల్ త్వరగా ఔటైనా, కోహ్లీ క్రీజులోకి రాగానే స్టేడియం దద్దరిల్లింది. కోహ్లీ, రోహిత్ ఆడుతుంటే ఆసీస్ బౌలర్లు ఏమీ చేయలేరని అనిపించింది. స్కోరు బోర్డు పరుగులు పెడుతోంది. కానీ ట్రావిస్ హెడ్ పట్టిన ఆ ఒక్క క్యాచ్ మ్యాచ్ గమనాన్ని మార్చేసింది. గ్లెన్ మాక్స్ వెల్ బౌలింగ్​లో రోహిత్ భారీ షాట్​కి ప్రయత్నించి క్యాచ్ ఇచ్చాడు. అక్కడితో మొదలైంది అసలు టెన్షన్. ఆ తర్వాత కమిన్స్, శ్రేయస్ అయ్యర్‌ను ఔట్ చేయడం, కోహ్లీ దురదృష్టవశాత్తు బౌల్డ్ అవ్వడం స్టేడియంలో నిశ్శబ్దం ఆవరించింది. 240 పరుగులకే టీమ్​ఇండియా ఆలౌట్ అయ్యేసరికి అప్పటి వరకు ఉన్న ఉత్సాహం ఆవిరైపోయింది.

సైలెన్స్ పాట్ కమిన్స్ చెప్పి మరీ కొట్టాడు!
మిడ్ ఇన్నింగ్స్‌లో "లెహ్రా దో" పాట స్టేడియంలో మార్మోగింది. బుమ్రా, షమీ ఉన్నారు కదా అని ఇంకా ఏదో ఆశ బలంగా కనిపించింది. అనుకున్నట్లే బుమ్రా, షమీ ఆరంభంలోనే వికెట్లు తీసి ఆసీస్‌ను భయపెట్టారు. స్మిత్ ఔటైనప్పుడు స్టేడియం మొత్తం లేచి గంతులు వేసింది. కానీ, అప్పుడే క్రీజులోకి వచ్చాడు ట్రావిస్ హెడ్. మెల్లగా ఆడుతూనే కొంప ముంచాడు. ప్రెస్ మీట్‌లో పాట్ కమిన్స్ చెప్పినట్లే లక్ష మందిని సైలెంట్ చేయించాడు. ప్రతి బౌండరీ మన గుండెల్లో బాకులా దిగింది. హెడ్ సెంచరీ కొట్టేసరికి టీమ్​ఇండియా ఓటమి ఖాయమైపోయింది.

నవ్వుతూ ప్రాణం తీసేశాడు ట్రావిస్ హెడ్!
మ్యాచ్ ఇంకా ముగియక ముందే ఫ్యాన్స్ స్టేడియం విడిచి వెళ్లిపోవడం మొదలుపెట్టారు. కళ్ల ముందే కప్పు పోతుంటే చూడలేక, ఆ బాధను తట్టుకోలేక చాలామంది ఏడ్చేశారు. ట్రావిస్ హెడ్ నవ్వుతూనే మన కలలన్నింటినీ కూల్చేశాడు. ప్రధాని మోదీ చేతుల మీదుగా కమిన్స్ కప్పు తీసుకుంటుంటే మన ప్లేయర్లు కన్నీళ్లు దాచుకుంటూ డ్రెస్సింగ్ రూమ్‌కి వెళ్లడం చూసి గుండె తరుక్కుపోయింది. ఒక అద్భుతమైన కల ఒక పీడకలలా ముగిసింది. ఆ నవంబర్ 19 రాత్రి కోట్లాది మంది భారతీయులకు నిద్రలేని రాత్రిగా మిగిలిపోయిందని చెప్పవచ్చు.

