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VAR, హ్యాండ్​బాల్, క్లీన్ షీట్- ఫుట్‌బాల్ గేమ్​లో వాడే ఈ పదాల అర్థాలు తెలుసా?

ఫిఫా వరల్డ్ కప్ ఫుట్‌బాల్ ఫీవర్- కామెంటేటర్లు వాడే టెక్నికల్ పదాల వెనుక ఉన్న అసలు అర్థాలు- పదాలకు రూల్స్‌కు మధ్య ఉన్న వ్యత్యాసం ఇదే

World Cup 2026
World Cup 2026 (Source : Associated Press)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : June 30, 2026 at 9:31 AM IST

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FIFA World Cup : ప్రస్తుతం ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఫిఫా వరల్డ్ కప్ 2026 నాకౌట్ మ్యాచ్‌ల ఫీవర్ నడుస్తోంది. 48 టీమ్స్ నుంచి రౌండ్ ఆఫ్ 32 మ్యాచ్‌లు మొదలవ్వడంతో ఆట మరింత ఆసక్తికరంగా మారింది. టీవీల్లో ఈ మ్యాచ్‌లు చూసేటప్పుడు కామెంటేటర్లు తరచూ కొన్ని టెక్నికల్ పదాలను వాడుతుంటారు. ఆ పదాలు వినడానికి ఒకేలా ఉన్నా వాటి వెనుక ఉన్న అర్థాలు వేరుగా ఉంటాయి. క్రికెట్ ఎక్కువగా చూసే మన దేశంలో ఈ ఫుట్‌బాల్ పదాలపై కాస్త కన్ఫ్యూజన్ ఉంటుంది.

చాలామంది ఈ టెక్నికల్ పదాలనే ఫుట్‌బాల్ రూల్స్ అని అనుకుంటారు. కానీ ఈ రెండింటికీ చిన్న తేడా ఉంది. గోల్ పోస్ట్ క్లీన్ షీట్ వీఏఆర్ లాంటివి కేవలం ఆటలో భాగమైన పదాలు మాత్రమే. అదే ఫ్రీ కిక్ పెనాల్టీ హ్యాండ్ బాల్ లాంటివి ఆటలో నియమాలను ఉల్లంఘించినప్పుడు రెఫరీ ఇచ్చే నిర్ణయాలు. ఇలా రూల్స్‌తో ముడిపడి ఉన్న పదాలతో పాటు ఆటలో వాడే ఇతర ముఖ్యమైన టెర్మినాలజీ ఉంటుంది. మరి ఆ పదాలేంటి? వాటి అర్థలేంటో ఇప్పుడు చూద్దాం!

పెనాల్టీ షూట్ ఔట్
నాకౌట్ మ్యాచ్‌లలో నిర్ణీత 90 నిమిషాలతో పాటు ఎక్స్‌ట్రా టైమ్ ముగిసిన తర్వాత కూడా 2 టీమ్స్ స్కోర్లు సమానంగా ఉంటే మ్యాచ్ రిజల్ట్ తేల్చడానికి ఈ పద్ధతిని వాడతారు. క్రికెట్‌లో సూపర్ ఓవర్ ఎలాగో ఫుట్‌బాల్‌లో ఇది అలా అన్నమాట. దీన్నే కొందరు షార్ట్‌కట్‌లో షూట్ అవుట్ అని కూడా అంటారు. రెండు టీమ్స్‌కు చెరో 5 కిక్స్ కొట్టే ఛాన్స్ ఇస్తారు. కీపర్‌ను దాటించి ఎవరు ఎక్కువ గోల్స్ చేస్తే వాళ్లే మ్యాచ్ గెలిచినట్లు లెక్క.

VAR (వీఏఆర్)
VAR అంటే వీడియో అసిస్టెంట్ రెఫరీ. క్రికెట్‌లో థర్డ్ అంపైర్ ఉన్నట్లే ఫుట్‌బాల్‌లో ఈ టెక్నాలజీ వాడుతారు. గ్రౌండ్‌లో ఉన్న రెఫరీకి ఏదైనా ఫౌల్ విషయంలో డౌట్ వచ్చినప్పుడు మైదానం బయట టీవీ స్క్రీన్స్ ముందు కూర్చున్న మరో రెఫరీని అడిగి కరెక్ట్ డెసిషన్ తీసుకుంటారు.

ఫ్రీ కిక్
గ్రౌండ్‌లో ప్రత్యర్థి జట్టు ప్లేయర్ ఎవరైనా చిన్న తప్పు లేదా ఫౌల్ చేసినప్పుడు రెఫరీ అవతలి టీమ్‌కు ఇచ్చే అవకాశం ఇది. ఫౌల్ జరిగిన ప్లేస్ నుంచి ఎలాంటి అడ్డు లేకుండా బాల్‌ను నేరుగా కాలుతో పాస్ చేయడానికి లేదా గోల్ పోస్ట్ వైపు తన్నడానికి దీన్ని వాడుతారు.

పెనాల్టీ
గోల్ పోస్ట్‌కు దగ్గరగా ఉండే డిఫెన్స్ ఏరియాలో ప్రత్యర్థి ప్లేయర్ ఏదైనా పెద్ద ఫౌల్ చేస్తే రెఫరీ ఈ పెనాల్టీ ఇస్తారు. గోల్ పోస్ట్‌కు కొద్ది దూరంలో బాల్ పెట్టి నేరుగా కిక్ కొట్టొచ్చు. ఇక్కడ కేవలం గోల్ కీపర్ మాత్రమే అడ్డుగా ఉంటాడు కాబట్టి గోల్ అయ్యే ఛాన్స్ చాలా ఎక్కువగా ఉంటుంది.

కార్నర్ కిక్
డిఫెండింగ్ చేసే టీమ్ ప్లేయర్ శరీరానికి తగిలి బాల్ వాళ్ల గోల్ లైన్ దాటి బయటకు వెళ్లిపోతే ప్రత్యర్థి టీమ్‌కు ఈ అవకాశం దక్కుతుంది. గ్రౌండ్ మూల నుంచి బాల్‌ను మళ్లీ గాల్లోకి లేపుతూ తమ టీమ్ ప్లేయర్లకు పాస్ చేయడానికి దీన్ని వాడతారు.

ఓన్ గోల్
ఆటలో టెన్షన్‌లో పొరపాటున ఏ ప్లేయర్ అయినా బాల్‌ను డిఫెన్స్ చేసే క్రమంలో తన సొంత టీమ్ గోల్ పోస్ట్‌లోకి నెట్టేస్తే దాన్ని ఓన్ గోల్ అంటారు. ఇలా జరిగినప్పుడు వాళ్ల తప్పు వల్ల ఆ పాయింట్ అవతలి టీమ్ ఖాతాలోకి వెళుతుంది.

గోల్ పోస్ట్
మైదానానికి ఇరువైపులా ఉండే పెద్ద నెట్ ఉన్న నిర్మాణాన్ని గోల్ పోస్ట్ అంటారు. ప్లేయర్లు బాల్‌ను కచ్చితంగా ఈ పోస్ట్ లోపలికి పంపితేనే దాన్ని 1 గోల్ కింద కౌంట్ చేసి పాయింట్స్ ఇస్తారు.

పెనాల్టీ షూటౌట్
ఇది కూడా షూట్ అవుట్ లాంటిదే. మ్యాచ్ టై అయిపోయినప్పుడు ఇరు జట్ల నుంచి 5 మంది ప్లేయర్లు వరుసగా వచ్చి ఒక్కొక్కరు ఒక్కో కిక్ కొట్టాలి. కీపర్‌ను దాటించి ఎవరు ఎక్కువ గోల్స్ చేస్తే వాళ్లే మ్యాచ్ గెలిచినట్లు లెక్క.

క్లీన్ షీట్
ఒక మ్యాచ్ మొత్తం ముగిసేసరికి ప్రత్యర్థి జట్టుకు 1 గోల్ కూడా చేసే అవకాశం ఇవ్వకుండా డిఫెన్స్ చేస్తే దాన్ని క్లీన్ షీట్ అంటారు. ఇది గోల్ కీపర్లు అలాగే డిఫెండర్ల రికార్డ్‌ను సూచించే ఒక టెక్నికల్ పదం మాత్రమే.

హ్యాండ్ బాల్
ఫుట్‌బాల్ ఆటలో కేవలం గోల్ కీపర్ మాత్రమే బాల్‌ను చేత్తో పట్టుకోవాలి. మిగతా ప్లేయర్లు ఎవరూ చేత్తో బాల్‌ను తాకకూడదు. ఒకవేళ పొరపాటున భుజం కింద చేయి తగిలినా సరే దాన్ని హ్యాండ్ బాల్ ఫౌల్‌గా పరిగణించి రెఫరీ అవతలి జట్టుకు కిక్ ఇస్తారు.

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