ETV Bharat / sports

కామన్వెల్త్​ గేమ్స్​లో తొలి రోజు 'లాన్ బౌల్స్' పోటీ- అసలేంటీ ఆట? ఎలా ఆడుతారో తెలుసా?

కామన్వెల్త్ గేమ్స్ 2026 - తొలి రోజు లాన్ బౌల్స్ పోటీల్లో భారత ఆటగాళ్లు- అసలేంటీ గేమ్- రూల్స్ ఎలా ఉంటాయో తెలుసా?

Lawn Bowl Game
Lawn Bowl Game (Source : IANS (File))
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : July 23, 2026 at 3:52 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

Lawn Bowl Game : 2026 కామన్వెల్త్ గేమ్స్ వచ్చేశాయి. ఇవాళ (గురువారం) గ్లాస్గో వేదికగా ఈ ప్రతిష్ఠాత్మకమైన పోటీలు ప్రారంభం కానున్నాయి. ఈ క్రమంలోనే రాత్రి 10.30 గంటలకు గ్రాండ్​గా ప్రారంభ వేడుకలు జరగనున్నాయి. అయితే తొలి రోజు నుంచే భారత్ ఈ పోటీల్లో ఆడనుంది. ఈ క్రమంలో భారత అథ్లెట్లు మొదటి రోజు ఏయే ఆటల్లో పోటీపడనున్నారో అని అభిమానులు షెడ్యూల్​పై లుక్కేస్తే 'లాన్ బౌల్స్' (Lawn Bowls) అనే ఆట కనిపిస్తోంది. దీంతో ఇదేం ఆట? ఎలా ఆడతారు? ఇందులో నుంచి మనోళ్లు ఎవరెవరు పోటీలో ఉన్నారని అభిమానులు ఆరా తీసుకున్నారు. మరి ఈ లాన్ బౌల్ ఆట అంటే ఏంటో తెలుసుకుందామా?

లాన్ బౌల్స్
ఇప్పటి యూత్​కు వినేందుకు కొత్తగా ఉన్నప్పటికీ, మన దేశంలో ఈ లాన్ బౌల్స్ గేమ్ పాతదే. అయితే దీనికి పెద్దగా ప్రచారం దక్కలేదు. అలాగే మన దేశంలో ఎక్కువ మందిని ఆకర్షించలేదు. కానీ, గతంలో మన అథ్లెట్లు ప్రపంచ వేదికలపై ఈ ఆటలో భారత్​కు ప్రాతినిధ్యం వహించారు. అంతేకాదు ఇందులో సత్తాచాటి పతకాలు కూడా తీసుకొచ్చారు. గత ఎడిషన్ (2022)లోనూ ఈ పోటీల్లో భారత్​కు రెండు మెడల్స్ వచ్చాయి. దీంతో ఈసారి కూడా ఆశలు ఉన్నాయి. గ్లాస్గో పోటీల్లో తొలి రోజు పురుషుల, మహిళల లాన్ బౌల్స్ విభాగాల్లో గ్రూప్ దశ మ్యాచ్‌లలో భారత అథ్లెట్లు పాల్గొంటారు. పురుషుల సింగిల్స్ గ్రూప్ దశ (లాన్ బౌల్స్)తోపాటు మహిళల పెయిర్స్ గ్రూప్ దశ (లాన్ బౌల్స్) గేమ్స్​ ఉండనున్నాయి. ఈ క్రమంలో ఈ ఆట ఏంటి? దీని రూల్స్ ఏంటి? కంప్లీట్​గా తెలుసుకుందాం!

ఏంటీ గేమ్?
లాన్ బౌల్స్‌ అనేది గడ్డి మైదానంలో ఆడే ఆట. దీనిని కర్లింగ్ బాల్​ గేమ్ అని కూడా అంటారు. సదరు ఆటగాడు తనకు కేటాయించిన లైన్​లోనే బంతిని దొర్లించాల్సి ఉంటుంది. అయితే ఈ లైన్​లో చివరివైపున ఇంకో పెద్ద బంతిని ఉంచుతారు. దీనిని జాక్ అంటారు. దానిని లక్ష్యాంగా చేసుకొని ఇంకో చిన్న బంతిని ఆ జాక్​కు అతి దగ్గరగా దొర్లించాలి. దీనిని బౌల్ అంటారు. ఈ క్రమంలో మనం దొర్లించిన బంతి (బౌల్) లైన్ దాటకూడదు. అదే గేమ్ టార్గెట్.

అయితే ఇందులో ఆటగాడు దొర్లించే బంతి ఒక వైపు కొద్దిగా బరువుగా ఉంటుంది. కాబట్టి, అవి వేగం తగ్గే కొద్దీ నేరుగా దొర్లకుండా వంగిపోతాయి. ఈ ఆటను సింగిల్స్, డబుల్స్, ట్రిపుల్స్ లేదా ఫోర్స్‌గా కూడా ఆడవచ్చు. సింగిల్స్‌లో మొదటగా 21 పాయింట్లు సాధించిన ఆటగాడిని విజేతగా నిర్ణయిస్తారు. అయితే టీమ్ ఈవెంట్‌లలో విన్నింగ్ పాయింట్లు ఆయా టోర్నీలను బట్టి మారుతుంటాయి. ఇక లాన్ బౌల్స్ ఆటలో ఒక మ్యాచ్​లో రెండు జట్లు మాత్రమే పోటీపడవచ్చు

ఎలా ఆడతారు?

  • ఈ ఆట మైదానం దీర్ఘచతురస్రాకారంలో ఉంటుంది. దీనిని బౌలింగ్ గ్రీన్ అని అంటారు. ఈ గ్రౌండ్ అంతా పచ్చికతో నిండి ఉంటుంది
  • అయితే మైదానంలో నిలువుగా లైన్లను విభజిస్తారు. వీటిని రింక్స్‌ అని అంటారు. ఆట మొత్తం ఒకే రింక్‌ పరిధిలో జరుగుతుంది
  • ఈ ఆట ఆడాలంటే మూడు పరికరాలు కావాలి . ఒకటి బౌల్, మరొకటి జాక్, ఇంకొకటి మ్యాట్
  • ది జాక్‌ - ఇది గోళాకారంలో దృఢంగా ఉండే బంతి. ఈ బంతి తెలుపు లేదా పసుపు రంగంలో, 63 MM, 67 MM సైజులో ఉంటుంది
  • ది బౌల్ - ఈ గేమ్​లో ఈ బౌల్​ అత్యంత ముఖ్యమైన పరికరం. దీనిని రబ్బర్, చెక్క లేదా ప్లాస్టిక్ రెసిన్‌తో తయారు చేస్తారు. ఈ బౌల్ 112 MM , 134 MM సైజు ఉంటుంది. జాక్‌ వైపు ఈ బౌల్‌ను విసరాలి. అయితే కాస్త బరువుగా ఉండం వల్ల వేగం తగ్గుతున్నా కొద్ది నేరుగా కాకుండాఈ బౌల్ వంపుగా ప్రయాణిస్తుంది
  • ది మ్యాట్ - ఈ మ్యాచ్ 6 మీటర్ల పొడవు, 3.60 మీటర్ల వెడల్పులో ఉంటుంది. ఆటగాడు ఈ మ్యాట్​పైనే నిల్చోని జాక్‌ వైపు బౌల్‌ను విసరాల్సి ఉంటుంది. ఇది ఒక స్టిక్కర్​లాగా ఉంటుంది

రూల్స్‌ ఇవీ!

  • టీమ్‌ ఈవెంట్లలో మొదట బంతిని విసిరే బౌలర్‌ను లీడ్‌ అని అంటారు. ఆఖరిసారి రోల్ చేసే ప్లేయర్‌ను స్కిప్‌ అని పిలుస్తారు
  • గేమ్​లో ఆడుతున్న ప్లేయర్లు ఇద్దరూ కూడా తమతమ బౌల్స్​ను దొర్లించడం పూర్తయిన తర్వాత పాయింట్లను లెక్కిస్తారు. ఆటగాడు విసిరిన బౌల్ అనేది జాక్​కు దగ్గరగా వెళ్లాలి, లేదా దానిని తాకాలి. అదే గేమ్ టార్గెట్
  • ఈ ఆటలో సింగిల్స్‌లో ప్రతి ఆటగాడు ఒక్కో ఎండ్‌కు నాలుగు బౌల్స్‌ను దొర్లిస్తాడు. టీమ్‌ ఈవెంట్‌లో మాత్రం ఒక్కో ఆటగాడు రెండేసి బౌల్స్ మాత్రమే విసురుతాడు
  • సింగిల్స్‌లో ఎవరైతే ముందుగా 21 పాయింట్లకు చేరుకుంటారో వాళ్లదే గెలుపు. టీమ్ ఈవెంట్స్‌లో మాత్రం రౌండ్లు అన్నీ పూర్తైన తర్వాతే విజేతను ప్రకటిస్తారు

పాయింట్ల విధానం ఇదీ!
అయితే ఇందులో జాక్- బౌల్ మధ్యే పాయింట్ల నిర్ణయం ఉంటుంది. ఆటగాడు విసిరిన బౌల్, దూరంలో ఉన్న జాక్​కు తగిలిందా? లేకపోతే ఎంత దగ్గరలో వచ్చి ఆగింది? అనే దానిపైనే ఆధారంగా పాయింట్లు నిర్ణయిస్తారు

కామన్వెల్త్ గేమ్స్ 2026 : భారత అథ్లెట్లు, మెడల్స్ ఆశలు ఎలా ఉన్నాయంటే?

ఈ ఛాంపియన్స్ కోచ్​లకు HCA గుర్తింపు- సీనియర్ మెన్ టీమ్​కు ప్రమోషన్

TAGGED:

LAWN BOWLS GAME RULES
WHAT IS LAWN BOWLS GAME
LAWN BOWLS GAME INDIA PLAYERS
LAWN BOWLS GAME IN OLYMPICS
COMMONWEALTH GAMES 2026

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.