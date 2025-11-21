'యాషెస్'కు ఆ పేరెలా వచ్చింది? ఈ సిరీస్ హిస్టరీ ఏంటి? మీకు తెలుసా?
ప్రారంభమైన యాషెస్ సిరీస్- వందేళ్ల చరిచ్ర- మీకు తెలుసా?
Published : November 21, 2025 at 12:15 PM IST
The Ashes Series History : 2025 యాషెస్ సిరీస్ (Ashes) ప్రారంభమైంది. పెర్త్ వేదికగా ఆస్ట్రేలియా- ఇంగ్లాండ్ మధ్య జరిగే హోరాహోరీ సిరీస్కు శుక్రవారం తెరలేచింది. టెస్టు క్రికెట్లోనే యాషెస్ సిరీస్ అత్యంత ప్రతిష్ఠాత్మకం. ఇరు దేశాలు ఈ సిరీస్ను దక్కించుకోవాడానికి తీవ్రంగా కష్టపడతాయి. ఈ సిరీస్ను గెలవడం దేశానికి గర్వకారణంగా భావిస్తాయి. ఇంగ్లాండ్- ఆస్ట్రేలియాలో యాషెస్ కేవలం క్రికెట్ సిరీస్ మాత్రమే కాదు. ఇది క్రీడా పోటీని సూచించే కల్చరల్ ఈవెంట్ కూడా. మరి ఈ సిరీస్కు 'యాషెస్' అనే పేరు ఎలా వచ్చింది? అసలు దీని చరిత్ర ఏంటి? అనేది ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం!
యాషెస్ చరిత్ర
క్రికెట్లో యాషెస్ చాలా కాలం నుంచి జరుగుతున్న ప్రతిష్ఠాత్మక పోటీ. దీనికి సుదీర్ఘ చరిత్ర ఉంది. 1882 నుంచి అంటే ఒక శతాబ్దానికి పైగా ఇంగ్లాండ్- ఆస్ట్రేలియా జట్ల మధ్య యాషెస్ సిరీస్ జరుగుతూ వస్తోంది. ఈ సిరీస్ను ఇరుజట్లు ప్రతిష్ఠాత్మకంగా తీసుకోవడం వెనుక ఓ పెద్ద కథే ఉంది. ఈ యాషెస్కు ఎంతో ఘన చరిత్ర ఉంది.
యాషెస్ పేరు అలా వచ్చింది!
1882 ఆగస్టు 29న లండన్లోని ఓవల్ స్టేడియంలో ఇంగ్లాండ్పై ఆస్ట్రేలియా టెస్టు మ్యాచ్ నెగ్గింది. ఇంగ్లాండ్ గడ్డపై ఆసీస్ టెస్టు మ్యాచ్లో గెలవడం అదే తొలిసారి. అటు సొంతగడ్డపై ఇంగ్లాండ్కు కూడా అదే తొలి ఓటమి. దీంతో అప్పటి 'స్పోర్టింగ్ టైమ్స్' వార్తా పత్రిక జర్నలిస్ట్ రెజినాల్డ్ షిర్లీ ఇంగ్లాండ్లో క్రికెట్ చచ్చిపోయిందని కథనం రాశాడు. '1882 ఆగస్టు 29న ఓవల్లో ఇంగ్లీష్ క్రికెట్ మరణించింది. ఆ శరీరాన్ని కాల్చేసి బూడిద (యాషెస్)ను ఆస్ట్రేలియాకు తీసుకెళ్లారు' అని కథనంలో పేర్కొన్నాడు. తర్వాత రెండు నెలలకు ఇంగ్లాండ్ క్రికెట్ జట్టు ఆస్ట్రేలియా పర్యటనకు వెళ్లింది.
ఈ పర్యటనలో టెస్టు సిరీస్ ఆడింది. ఆ సిరీస్లో నెగ్గిన జట్టుకు మట్టితో చేసిన చిన్న ట్రోఫీ ఇవ్వనున్నట్లు ప్రదర్శించారు. అయితే ఆసీస్ తీసుకెళ్లిన బూడిద (యాషెస్)కు అది చిహ్నమని ఇంగ్లాండ్ కెప్టెన్ ఇవో బ్లిగ్ వ్యాఖ్యానించాడు. అంతేకాదు ఆ సిరీస్లో విజయం సాధించి ఆసీస్ తీసుకెళ్లిన బూడిద (యాషెస్)ను ఆ ట్రోఫీ రూపంలో తిరిగి వెనక్కి తీసుకొస్తానని ప్రమాణం చేశాడు. అదే యాషెస్కు చిహ్నమని కెప్టెన్ ఇవో బ్లిగ్ వ్యాఖ్యానించాడు. చెప్పినట్లే ఇంగ్లాండ్ ఆ సిరీస్ను 2-1తో దక్కించుకుంది. అప్పట్నుంచి ఆస్ట్రేలియా- ఇంగ్లాండ్ మధ్య టెస్టు సిరీస్ను 'యాషెస్ సిరీస్' అని పిలుస్తున్నారు.
ఆ కప్పులో ఏముందంటే?
1927లో ఇవో బ్లిగ్ మరణించాడు. అప్పట్నుంచి ఈ నాలుగు అంగుళాల పొడవున్న యాషెస్ కప్పు లార్డ్స్లోని మెరిల్బోన్ క్రికెట్ క్లబ్ మ్యూజియంలోనే ఉంది. ఆ తర్వాత ఈ సిరీస్లో నెగ్గిన జట్లకు దాని నమూనా కప్పును మాత్రమే ఇస్తున్నారు. అయితే ఆ ట్రోఫీ కప్పులో ఇవో భార్య ధరించిన పరదాను కాల్చిన బూడిద ఉందని 1998లో ఇవో కోడలు వెల్లడించింది. అప్పటికి ఇవో కోడలు వయసు 82ఏళ్లు. కానీ ఇంకొంతమంది మాత్రం అందులో క్రికెట్ స్టంప్ బూడిద ఉందని అంటారు.
