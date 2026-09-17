ETV Bharat / sports

టేబుల్‌పై ఫుట్‌బాల్ మ్యాజిక్! ఆసియా గేమ్స్‌లో 'టెక్​బాల్'- ఈ ఆట ఎలా ఆడతారో తెలుసా?

2026 ఆసియా క్రీడలల్లో తొలిసారి ఆడనున్న టెక్​బాల్- అసలేంటీ గేమ్- నిబంధనలు ఎలా ఉంటాయి?

Teqball
ప్రతీకాత్మక చిత్రం (Source : ANI)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : September 17, 2026 at 2:42 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

Asian Games Teqball : 2026 ఆసియా క్రీడలు సెప్టెంబర్ 19న ప్రారంభం కానున్నాయి. అయితే భారత్ బరిలో దిగే క్రీడలు మాత్రం గురువారమే మొదలు కానున్నాయి. మన అథ్లెట్లు ఇవాళ నుంచి టెక్​బాల్ పోటీలు షురూ కానున్నాయి. ఆసియా క్రీడల్లో ఈ ఆటను తొలిసారి చేర్చారు. మరి ఈ టెక్​బాల్ గేమ్ ఏంటి? ఎలా ఆడుతారు? ఈ గేమ్​లో రూల్స్ ఎలా ఉంటాయి? ఇందులో భారత్ నుంచి పోటీలో ఉన్న అథ్లెట్లు ఎవరు? అనే తదితర విషయాలు ఈ స్టోరీలో చూద్దాం!

టెక్​బాల్ అంటే ఎంటి?
2016లో ఈ టెక్​బాల్ ప్రపంచానికి పరిచయం అయ్యింది. టేబుల్‌టెన్నిస్‌, ఫుట్‌బాల్ ఆటలను కలిపి ఈ టెక్‌బాల్​ను రూపొందించారు. ఇది ఇండోర్ గేమ్. ఫుట్‌బాల్‌ను ప్రేమించే హంగేరికి చెందిన ముగ్గురు వ్యక్తులు ఈ ఆటను రూపొందించారు. ఈ గేమ్​ను వంపు తిరిగిన టేబుల్‌పై ఆడుతారు. బంతి బౌన్స్ అవ్వడానికి, బంతి గమనాన్ని మార్చేందుకు ఈ టేబుల్​పై వంపు ఉపయోగపడుతుంది.

ఏలా ఆడాలి? రూల్స్ ఏంటి?
టెక్​బాల్ కూడా ఫుట్​బాల్, టేబుల్ టెన్నిస్​ ఆటలను పోలి ఉంటుంది. టేబుల్ టెన్నిస్​ను పోలి, కాస్త వంపుగా ఉండే ఈ బోర్డుపై గేమ్ ఆడుతారు. టేబుల్‌ టెన్నిస్‌లో చిన్న బంతిని ప్యాడిల్​తో అవతలి కోర్టులోకి పంపిస్తూ పాయింట్లు సాధిస్తారు. కానీ ఇందులో చిన్న బంతి స్థానంలో ఫుట్​బాల్ ఉంటుది. ఫుట్​బాల్ మాదిరిగానే ఈ ఆటలోనూ బంతిని చేతితో తాకకూడదు. చేతులు ఉపయోగించకుండానే ఆడాలి. కాలు, మోకాలు, తొడ, ఛాతి, తల ఇలా శరీరంలో ఏ భాగంతోనైనా బంతిని బాదవచ్చు.

ఒకవేళ, చేతితో తాకితే అది ఫౌల్‌గా పరిగణిస్తారు. మూడు ప్రయత్నాల్లో బంతి అటువైపు బోర్డుపై పడేలా పంపాలి. డబుల్స్‌ విభాగంలో ఇద్దరు ప్లేయర్లు కలిపి మూడు ప్రయత్నాల్లో ప్రత్యర్థి వైపునకు కొట్టాలి. ఈ క్రమంలో బంతిని వరుసగా రెండుసార్లు శరీరంలోని ఒకే భాగాన్ని ఉపయోగించకూడదు. అంటే ఓసారి పాదంతో ఛాతితో ఆడితే, ఆ తర్వాత పాదంతో, తొడతో, లేదంటే తలతో ఆడవచ్చు. ఒకవేళ ఈ మూడు ప్రయత్నాల్లో కొట్టలేకపోతే ప్రత్యర్థికి పాయింటు లభిస్తుంది. అందుకే ఇందులో ఆడాలంటే ప్లేయర్లకు ఫిట్​నెస్ కూడా అత్యంత ముఖ్యం.

ఫలితాన్ని ఎలా తేలుస్తారు?
ఈ క్రీడలో సింగిల్స్, డబుల్స్ విభాగంలో మ్యాచ్‌లు ఉంటాయి. సింగిల్స్‌లో అయితే ఇద్దరు ఆటగాళ్లు పోటీపడతారు. అదే డబుల్స్, మిక్స్‌డ్‌ డబుల్స్‌లో అయితే ఒక్కో జట్టులో ఇద్దరేసి ప్లేయర్లు ఉంటారు. మ్యాచ్‌ ఫలితాన్ని బెస్ట్‌ ఆఫ్‌ త్రీ సెట్స్‌ పద్ధతిలో తేలుస్తారు. ఎవరైనే మొదటగా 12 పాయింట్లు సాధిస్తారో వాళ్లే తొలి సెట్ విజేత. ఇక ఇరు జట్ల స్కోర్లు 11- 11తో సమమైతే రెండు పాయింట్ల అంతరం వచ్చేవరకు సెట్‌ను కొనసాగిస్తారు. అలా మూడింట రెండు సెట్లలో నెగ్గిన వాళ్లే మ్యాచ్ విజేత.

ఇప్పుడిప్పుడే ఆదరణ
2016లో వచ్చిన ఈ ఆటకు ఇప్పుడిప్పుడే ఆదరణ దక్కుతోంది. 2017లో తొలిసారి టెక్‌బాల్‌ ప్రపంచ ఛాంపియన్‌షిప్‌ నిర్వహించారు. అయితే అప్పుడు ఈ గేమ్​ భారత్​లో లేదు. 2018-19లో భారత్‌లోకి టెక్​బాల్ ప్రవేశించింది. అప్పట్నుంచి క్రమంగా ఈ ఆటకు భారత్​లో క్రేజ్ పెరుగుతోంది.

తొలిసారి పోటీలో వీళ్లే
ఐచి- నగోయా వేదిగగా జరగనున్న ఆసియా క్రీడలలో తొలిసారిగా నిర్వహిస్తున్న ఐదు క్రీడల్లో ఈ టెక్​బాల్ ఒకటి. ఇందులో భారత్​ నుంచి ముగ్గురు బరిలోకి దిగుతున్నారు. మహ్మద్‌ అనాస్‌ (డబుల్స్, మిక్స్‌డ్‌ డబుల్స్‌లో), డెక్లాన్‌ గొన్‌సాల్వెస్‌ (డబుల్స్‌లో), క్విమ్సి డిసౌజా (సింగిల్స్, మిక్స్‌డ్‌ డబుల్స్‌) పోటీపడనున్నారు. దీంతో ఈ భారత్ తరఫున ఆసియా గేమ్స్​లో తలపడనున్న మొట్టమొదటి అథ్లెట్లుగా నిలవనున్నారు.

ఈ గేమ్స్​లో భారత ముగ్గురు అథ్లెట్ల బృందం పురుషుల డబుల్స్, మహిళల సింగిల్స్, మిక్స్‌డ్ డబుల్స్ మూడు ఈవెంట్లలో పోటీపడుతుంది. పురుషుల డబుల్స్ ఈవెంట్‌లో అనాస్- డెక్లాన్ గొన్‌సాల్వెస్‌ భారతదేశానికి ప్రాతినిధ్యం వహిస్తున్నారు. ఈ జోడీ గ్రూప్ బి లో వియత్నాంకు చెందిన ట్రూంగ్ జియాంగ్ బా - ఆన్ ఖోవాతో తొలి మ్యాచ్​లో ఆడనున్నారు. ఆ తర్వాత దక్షిణ కొరియాకు చెందిన జున్సుక్ లీ - టెబిన్ లీతో మ్యాచ్ ఆడతారు.

TAGGED:

NEW GAMES IN ASIAN GAMES
ఆసియా గేమ్స్​లో కొత్త ఆటలు
టెక్​బాల్ అంటే ఏంటి ఎలా ఆడుతారు
భారత టెక్​బాల్ అథ్లెట్ల పేర్లు
2026 ASIAN GAMES

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.