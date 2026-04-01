ETV Bharat / sports

'IPLలో డబ్బులు తక్కువ- షెడ్యూల్ ఎక్కువ'- PSLలో ఆడడంపై క్లారిటీ ఇచ్చిన ఆడమ్ జంపా!

పాకిస్థాన్ సూపర్​ లీగ్​లో ఆడుతున్న ఆడమ్ జంపా- ఐపీఎల్ వీడడం​పై క్లారిటీ- అసలు కారణం ఇదేనట!

Adam Zampa
Adam Zampa (Source : IANS)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : April 1, 2026 at 1:46 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

Adam Zampa On IPL Exit : ఇండియన్ ప్రీమియర్ లీగ్​పై ఆస్ట్రేలియా స్పిన్నర్ ఆడమ్ జంపా కీలక వ్యాఖ్యలు చేశాడు. ఈసారి తను ఐపీఎల్​కు బదులుగా పాకిస్థాన్ సూపర్ లీగ్​ను ఎంచుకోవడానికి గల కారణాన్ని వెల్లడించాడు. ప్రస్తుతం పీఎస్​ఎల్​లో ఆడుతున్న జంపా తాజాగా ఓ ఇంటర్వ్యూలో పాల్గొన్నాడు. ఈ ఇంటర్వ్యూలో ఆసక్తికర విషయాలు షేర్ చేసుకున్నాడు.

సరిపడా డబ్బులు ఇవ్వట్లేదు!
ఐపీఎల్ షెడ్యూల్ చాలా పెద్దదని, అలాగే ఇక్కడ తన స్క్రిల్స్​కు తగ్గట్లుగా శాలరీ లభించలేదని జంపా పేర్కొన్నాడు. దీనివల్ల అసంతృప్తికి గురైన తాను ఐపీఎల్ ఆడకూడదని నిర్ణయం తీసుకున్నట్లు చెప్పాడు. 'నేను ఈసారి ఐపీఎల్​లో కావాలనే ఆడకూడదని నిర్ణయించుకున్నాను. నిజాయితీగా చెప్పాలంటే, నాతో సమానంగా స్కిల్స్ ఉన్న ఆటగాడికి వస్తున్నంత భారీగా డబ్బు, నాకు మాత్రం అక్కడ లభించలేదు. పైగా, ఐపీఎల్ లాంగ్ టోర్నమెంట్. దీని కోసం కేటాయించాల్సిన సమయం కూడా చాలా ఎక్కువ. అందుకే అందులో ఆడటం కంటే బ్రేక్ తీసుకోవాలని నిర్ణయించుకున్నా. కానీ, నెల రోజుల కిందటే పీఎస్​ఎల్ నా దృష్టికి వచ్చింది. ఇది వేగంగా అయిపోతుంది. అందుకే ఇందులో ఆడుతున్నా. అలాగే ఈ టోర్నీలో ఆడడాన్ని ఆస్వాదిస్తున్నాను' అని జంపా అన్నాడు.

కాగా, ప్రస్తుతం జంపా పీఎస్​ఎల్​లో కరాచీ కింగ్స్ జట్టుకు ఆడుతున్నాడు. అతడిని వేలంలో కరాచీ 4.5 కోట్ల పాకిస్థాన్ కరెన్సీకి దక్కించుకుంది. (ఇది భారత్ కరెన్సీలో సూమారు రూ.1.51 కోట్లు). ఇక గతేడాది మినీ వేలం సందర్భంగా సన్​రైజర్స్ హైదరాబాద్ ఫ్రాంచైజీ జంపాను జట్టులో నుంచి రిలీజ్ చేసింది. అయితే జంపా ఈ వేలంలో నుంచి తన పేరును విత్​డ్రా చేసుకున్నాడు. 2025 సీజన్​కుగానూ జంపా సన్​రైజర్స్​ ఫ్రాంచైజీ నుంచి రూ.2.40 కోట్ల శాలరీ తీసుకున్నాడు.

కాగా, ప్రస్తుతం జంపా పీఎస్​ఎల్​లో కరాచీ కింగ్స్ జట్టుకు ఆడుతున్నాడు. అతడిని వేలంలో కరాచీ 4.5 కోట్ల పాకిస్థాన్ కరెన్సీకి దక్కించుకుంది. (ఇది భారత్ కరెన్సీలో సూమారు రూ.1.51 కోట్లు). ఈ సీజన్​లో ఇప్పటిదాకా రెండు మ్యాచ్​లు ఆడిన జంపా 3 వికెట్లు పడగొట్టాడు. ఇందులో 4.62 ఎకనమీ రేటుతో పరుగులు ఇచ్చాడు.

ఇక గతేడాది మినీ వేలం సందర్భంగా సన్​రైజర్స్ హైదరాబాద్ ఫ్రాంచైజీ జంపాను జట్టులో నుంచి రిలీజ్ చేసింది. అయితే జంపా ఈ వేలంలో నుంచి తన పేరును విత్​డ్రా చేసుకున్నాడు. 2025 సీజన్​కుగానూ జంపా సన్​రైజర్స్​ ఫ్రాంచైజీ నుంచి రూ.2.40 కోట్ల శాలరీ తీసుకున్నాడు.

ఐపీఎల్ రికార్డ్
2016​లో జంపా ఐపీఎల్​ అరంగేట్రం చేశాడు. ఆ సీజన్​లో రైజింగ్ పుణె సుపర్​జెయింట్స్ జట్టు తరఫున ఆడాడు. అయితే తొలి సీజన్​లోనే జంపా అరుదైన రికార్డు నమోదు చేశాడు. ఐపీఎల్ చరిత్రలో అత్యుత్తమ బౌలింగ్ గణాంకాలు నమోదు చేసిన బౌలర్​గా ఇప్పటికీ జంపా టాప్​లో కొనసాగుతున్నాడు. అతడు 2016లో సన్​రైజర్స్​పై విశాఖపట్టణం వేదికగా జరిగిన మ్యాచ్​లో 4 ఓవర్ల కోటాలో ఆరు వికెట్లు నేలకూల్చి సత్తా చాటాడు. ఇందులో మొత్తం స్పెల్​లో 19 రన్స్ ఇచ్చుకున్నాడు.

IPL కెరీర్​
2016లో ఐపీఎల్​లో ఎంట్రీ ఇచ్చిన జంపా 2025 దాకా ఐదు సీజన్లలోనే ఆడాడు. ఈ మధ్యలో రైజింగ్ పుణె (2016, 2017), రాయల్ ఛాలెంజర్స్ బెంగళూరు (2020- 21), రాజస్థాన్ రాయల్స్ (2023), సన్​రైజర్స్ (2025) జట్లకు ప్రాతినిధ్యం వహించాడు. మొత్తం 22 మ్యాచ్​లే ఆడిన అతడు 31 వికెట్లు దక్కించుకున్నాడు. ఇందులో ఎననమీ రేట్ 8గా ఉంది. ఇక అంతర్జాతీయ టీ20 క్రికెట్​లో మాత్రం అత్యధిక వికెట్లు పడగొట్టిన ఆస్ట్రేలియా బౌలర్​గా జంపా రికార్డు కొట్టాడు. అతడు 115 మ్యాచ్​ల్లో 147 వికెట్లు పడగొట్టాడు.

TAGGED:

ADAM ZAMPA IPL TEAMS
ADAM ZAMPA IPL SALARY
ADAM ZAMPA IPL EARNINGS
IPL VS PSL
IPL 2026

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.