'IPLలో డబ్బులు తక్కువ- షెడ్యూల్ ఎక్కువ'- PSLలో ఆడడంపై క్లారిటీ ఇచ్చిన ఆడమ్ జంపా!
పాకిస్థాన్ సూపర్ లీగ్లో ఆడుతున్న ఆడమ్ జంపా- ఐపీఎల్ వీడడంపై క్లారిటీ- అసలు కారణం ఇదేనట!
Published : April 1, 2026 at 1:46 PM IST
Adam Zampa On IPL Exit : ఇండియన్ ప్రీమియర్ లీగ్పై ఆస్ట్రేలియా స్పిన్నర్ ఆడమ్ జంపా కీలక వ్యాఖ్యలు చేశాడు. ఈసారి తను ఐపీఎల్కు బదులుగా పాకిస్థాన్ సూపర్ లీగ్ను ఎంచుకోవడానికి గల కారణాన్ని వెల్లడించాడు. ప్రస్తుతం పీఎస్ఎల్లో ఆడుతున్న జంపా తాజాగా ఓ ఇంటర్వ్యూలో పాల్గొన్నాడు. ఈ ఇంటర్వ్యూలో ఆసక్తికర విషయాలు షేర్ చేసుకున్నాడు.
సరిపడా డబ్బులు ఇవ్వట్లేదు!
ఐపీఎల్ షెడ్యూల్ చాలా పెద్దదని, అలాగే ఇక్కడ తన స్క్రిల్స్కు తగ్గట్లుగా శాలరీ లభించలేదని జంపా పేర్కొన్నాడు. దీనివల్ల అసంతృప్తికి గురైన తాను ఐపీఎల్ ఆడకూడదని నిర్ణయం తీసుకున్నట్లు చెప్పాడు. 'నేను ఈసారి ఐపీఎల్లో కావాలనే ఆడకూడదని నిర్ణయించుకున్నాను. నిజాయితీగా చెప్పాలంటే, నాతో సమానంగా స్కిల్స్ ఉన్న ఆటగాడికి వస్తున్నంత భారీగా డబ్బు, నాకు మాత్రం అక్కడ లభించలేదు. పైగా, ఐపీఎల్ లాంగ్ టోర్నమెంట్. దీని కోసం కేటాయించాల్సిన సమయం కూడా చాలా ఎక్కువ. అందుకే అందులో ఆడటం కంటే బ్రేక్ తీసుకోవాలని నిర్ణయించుకున్నా. కానీ, నెల రోజుల కిందటే పీఎస్ఎల్ నా దృష్టికి వచ్చింది. ఇది వేగంగా అయిపోతుంది. అందుకే ఇందులో ఆడుతున్నా. అలాగే ఈ టోర్నీలో ఆడడాన్ని ఆస్వాదిస్తున్నాను' అని జంపా అన్నాడు.
🚨 ADAM ZAMPA OPENES UP WHY HE CHOSE TO PLAY PSL OVER IPL: 🇵🇰>🇮🇳— Abdullah. (@Abdullahh_56) March 31, 2026
Adam Zampa said, " i pulled out of the ipl this year. to be brutally honest, for someone with my skill set, i just don’t get the money that is there for other skill sets. and for the amount of time that the ipl… pic.twitter.com/7nhawPpnEX
కాగా, ప్రస్తుతం జంపా పీఎస్ఎల్లో కరాచీ కింగ్స్ జట్టుకు ఆడుతున్నాడు. అతడిని వేలంలో కరాచీ 4.5 కోట్ల పాకిస్థాన్ కరెన్సీకి దక్కించుకుంది. (ఇది భారత్ కరెన్సీలో సూమారు రూ.1.51 కోట్లు). ఈ సీజన్లో ఇప్పటిదాకా రెండు మ్యాచ్లు ఆడిన జంపా 3 వికెట్లు పడగొట్టాడు. ఇందులో 4.62 ఎకనమీ రేటుతో పరుగులు ఇచ్చాడు.
ఐపీఎల్ రికార్డ్
2016లో జంపా ఐపీఎల్ అరంగేట్రం చేశాడు. ఆ సీజన్లో రైజింగ్ పుణె సుపర్జెయింట్స్ జట్టు తరఫున ఆడాడు. అయితే తొలి సీజన్లోనే జంపా అరుదైన రికార్డు నమోదు చేశాడు. ఐపీఎల్ చరిత్రలో అత్యుత్తమ బౌలింగ్ గణాంకాలు నమోదు చేసిన బౌలర్గా ఇప్పటికీ జంపా టాప్లో కొనసాగుతున్నాడు. అతడు 2016లో సన్రైజర్స్పై విశాఖపట్టణం వేదికగా జరిగిన మ్యాచ్లో 4 ఓవర్ల కోటాలో ఆరు వికెట్లు నేలకూల్చి సత్తా చాటాడు. ఇందులో మొత్తం స్పెల్లో 19 రన్స్ ఇచ్చుకున్నాడు.
IPL కెరీర్
2016లో ఐపీఎల్లో ఎంట్రీ ఇచ్చిన జంపా 2025 దాకా ఐదు సీజన్లలోనే ఆడాడు. ఈ మధ్యలో రైజింగ్ పుణె (2016, 2017), రాయల్ ఛాలెంజర్స్ బెంగళూరు (2020- 21), రాజస్థాన్ రాయల్స్ (2023), సన్రైజర్స్ (2025) జట్లకు ప్రాతినిధ్యం వహించాడు. మొత్తం 22 మ్యాచ్లే ఆడిన అతడు 31 వికెట్లు దక్కించుకున్నాడు. ఇందులో ఎననమీ రేట్ 8గా ఉంది. ఇక అంతర్జాతీయ టీ20 క్రికెట్లో మాత్రం అత్యధిక వికెట్లు పడగొట్టిన ఆస్ట్రేలియా బౌలర్గా జంపా రికార్డు కొట్టాడు. అతడు 115 మ్యాచ్ల్లో 147 వికెట్లు పడగొట్టాడు.
