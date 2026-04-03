'ఎక్కడి నుంచో వచ్చిన ధోనీ కెప్టెన్ అయ్యాడు'- యువరాజ్ సెన్సేషనల్ కామెంట్స్

సన్​రైజర్స్ హైదరాబాద్ కెప్టెన్సీ ఎంపికపై అసంతృప్తి వ్యక్తం చేసిన యువీ- 2007 నాటి ఉదాహరణలో వివరించిన వరల్డ్​కప్ విన్నర్

Yuvraj Singh, MS Dhoni (Source : ANI, Getty Images)
Published : April 3, 2026 at 3:39 PM IST

SRH Captaincy IPL 2026 : 2026 ఐపీఎల్​కు సన్​రైజర్స్ హైదరాబాద్ జట్టు కొత్త కెప్టెన్ ఎంపికపై మాజీ క్రికెటర్ యువరాజ్ సింగ్ కీలక వ్యాఖ్యలు చేశాడు. ఫ్రాంచైజీ మేనేజ్​మెంట్ యంగ్ బ్యాటర్ అభిషేక్ శర్మను కెప్టెన్​గా నియమించకపోవడంపై యువీ అసంతృప్తి వ్యక్తం చేశాడు. అయితే ఈ సీజన్​ ప్రారంభానికి ముందు పాట్ కమిన్స్​ అందుబాటులో లేకపోవడంతో మేనేజ్​మెంట్ ఇషాన్​ను కెప్టెన్సీ బాధ్యతలు అప్పగించగా, అభిషేక్​ను వైస్ కెప్టెన్​గా నియమించింది. దీనిపై రీసెంట్​గా ఓ పాడ్​కాస్ట్​లో పాల్గొన్న యువీ ఈ మేరకు వ్యాఖ్యలు చేశాడు.

'కెప్టెన్సీ విషయంలో సన్​రైజర్స్ నిర్ణయం నాకు నిరాశ కలిగించింది. నేను ఇషాన్ కిషన్ ఆటను కూడా ఇష్టపడతాను. అతడి ఎదుగుదల, టీమ్ఇండియాలోకి కమ్​బ్యాక్ ఇవన్నీ చూశాను. కానీ ఒక ఆటగాడి కోణంలో ఆలోచన ఎలా ఉంటుందో ఉదాహరణ చెబుతాను. వరల్డ్​కప్​ కంటే ముందు దేశవాళీలో ఇషాన్ తన జట్టును ఛాంపియన్​గా నిలిపాడు. దీంతో అతడు ప్రపంచకప్​లోకి వచ్చాడు. అక్కడ కూడా పరుగులు సాధించాడు. దీంతో ఐపీఎల్​లో ఇషాన్ కెప్టెన్ అయ్యాడు. ఇక ఫ్రాంచైజీ క్రికెట్ విషయానికి వస్తే, అభిషేక్ సన్​రైజర్స్​ ఫ్రాంచైజీకి గత ఏడేళ్లుగా ప్రాతినిధ్యం వహిస్తున్నాడు. నిలకడ చూపిస్తూ జట్టు కోసం ఆడుతున్నాడు'

'అతడు కూడ తన స్టేట్​ లెవెల్ టీమ్​కు కెప్టెన్​గా వ్యవహరించాడు. అయినప్పటికీ అతడికి కెప్టెన్సీ దక్కకపోతే అతను ఎలాంటి మైండ్​సెట్​తో ఫ్రాంచైజీ క్రికెట్ ఆడతాడు? అయితే ఇక్కడ మంచి విషయం ఏమిటంటే?, ఇషాన్​ కిషన్​తో తనకు మంచి బాండింగ్ ఉందని అభిషేక్ చెప్పాడు' అని యువరాజ్ అన్నాడు. ప్రస్తుతం ఈ వీడియో సోషల్ మీడియాలో వైరల్​గా మారింది.

ధోనీ మధ్యలో వచ్చి కెప్టెన్ అయ్యాడు
అయితే సన్​రైజర్స్​లో ఈ పరిస్థితిని తన కెరీర్​ను ఉదాహరణగా చెబుతూ వివరించాడు. 'ఉదాహరణకు, నేను భారత జట్టులో ఉన్నప్పుడు, భజ్జీ (హర్భజన్), సెహ్వాగ్ సీనియర్లుగా ఉండేవారు. నేను జట్టుకు వైస్ కెప్టెన్‌గా ఉండేవాడిని. ఇది 2007 నాటి మాట. కానీ కారణాలు ఏవైనప్పటికీ ధోనీ సడెన్​గా కెప్టెన్ అయ్యాడు. ధోనీని కెప్టెన్‌ చేసినప్పుడు, భారత్​కు నాయకత్వం వహించి గొప్ప విజయాలు సాధించడం అతనికి రాసిపెట్టి ఉన్నట్లుగా అనిపించింది. అది జరగక తప్పదు. కానీ ఒక ఆటగాడి కోణం నుంచి చూస్తే మాత్రం, ఒక వ్యక్తి ఎన్నో ఏళ్లుగా జట్టు కోసం శ్రమించిన తర్వాత కూడా కెప్టెన్సీ దక్కకపోవడం నిజంగా నిరాశ కలిగిస్తుంది' అని యువీ అన్నాడు.

అయితే సన్​రైజర్స్ రెగ్యులర్ సారథి కమిన్స్​ కొన్ని నెలల కిందటే గాయపడ్డాడు. ఈ సీజన్​ సమయానికి కోలుకోలేదు. దీంతో మేనేజ్​మెంట్ ఇషాన్​ను కెప్టెన్​గా నియమిస్తూ ప్రకటన చేసింది. కమిన్స్ గైర్హాజరీలో జట్టును నడిపించనున్నట్లు తెలిపింది. ఇక కమిన్స్​ ఈ సీజన్​ మధ్యలో జట్టులోకి వచ్చే ఛాన్స్ ఉంది. అప్పటిదాకా ఇషాన్ కిషనే సన్​రైజర్స్​కు సారథిగా వ్యవహరించనున్నాడు. ఇప్పటిదాకా అతడి నాయకత్వంలో హైదరాబాద్ రెండు మ్యాచ్​లు ఆడగా, ఒకదాంట్లో ఓడి, ఒకదాంట్లో విజయం సాధించింది.

ధోనీకి సారీ
ఇక ఇదే ఇంటర్వ్యూలో గతంలో తన తండ్రి యోగ్​రాజ్ సింగ్ చేసిన వ్యాఖ్యలపై విషయం కూడా యువీ ప్రస్తావించాడు. యువీ తండ్రి యోగ్​రాజ్ గతంలో అనేకసార్లు టీమ్ఇండియా మాజీ కెప్టెన్లు మహేంద్రసింగ్ ధోనీ, కపిల్ దేవ్​లపై విమర్శలు చేశారు. కపిల్ కెప్టెన్​గా ఉన్న సమయంలో తనకు, ధోనీ హయాంలో తన కుమారుడు యువరాజ్​కు జట్టులో అన్యాయం జరిగిందని ఓపెన్​గా విమర్శించారు. వీటిపై యువీ స్పందించాడు.

తన తండ్రి తరఫున ధోనీ, కపిల్ దేవ్​కు సారీ చెప్పాడు. 'కపిల్ దేవ్‌, ధోనికి సారీ చెప్పాలనుకుంటున్నాను. మా నాన్న ఇంటర్వ్యూలను చూశాను. ఆయన వ్యాఖ్యలు నేను విన్నాను. అయితే అలా అనొద్దని పలుమార్లు ఆయనకు చెప్పాను. అందుకే మా నాన్న తరఫున వాళ్లిద్దరికీ నేను క్షమాపణలు చెబుతున్నాను' అని యువరాజ్‌ తెలిపాడు.

