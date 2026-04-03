'ఎక్కడి నుంచో వచ్చిన ధోనీ కెప్టెన్ అయ్యాడు'- యువరాజ్ సెన్సేషనల్ కామెంట్స్
సన్రైజర్స్ హైదరాబాద్ కెప్టెన్సీ ఎంపికపై అసంతృప్తి వ్యక్తం చేసిన యువీ- 2007 నాటి ఉదాహరణలో వివరించిన వరల్డ్కప్ విన్నర్
Published : April 3, 2026 at 3:39 PM IST
SRH Captaincy IPL 2026 : 2026 ఐపీఎల్కు సన్రైజర్స్ హైదరాబాద్ జట్టు కొత్త కెప్టెన్ ఎంపికపై మాజీ క్రికెటర్ యువరాజ్ సింగ్ కీలక వ్యాఖ్యలు చేశాడు. ఫ్రాంచైజీ మేనేజ్మెంట్ యంగ్ బ్యాటర్ అభిషేక్ శర్మను కెప్టెన్గా నియమించకపోవడంపై యువీ అసంతృప్తి వ్యక్తం చేశాడు. అయితే ఈ సీజన్ ప్రారంభానికి ముందు పాట్ కమిన్స్ అందుబాటులో లేకపోవడంతో మేనేజ్మెంట్ ఇషాన్ను కెప్టెన్సీ బాధ్యతలు అప్పగించగా, అభిషేక్ను వైస్ కెప్టెన్గా నియమించింది. దీనిపై రీసెంట్గా ఓ పాడ్కాస్ట్లో పాల్గొన్న యువీ ఈ మేరకు వ్యాఖ్యలు చేశాడు.
'కెప్టెన్సీ విషయంలో సన్రైజర్స్ నిర్ణయం నాకు నిరాశ కలిగించింది. నేను ఇషాన్ కిషన్ ఆటను కూడా ఇష్టపడతాను. అతడి ఎదుగుదల, టీమ్ఇండియాలోకి కమ్బ్యాక్ ఇవన్నీ చూశాను. కానీ ఒక ఆటగాడి కోణంలో ఆలోచన ఎలా ఉంటుందో ఉదాహరణ చెబుతాను. వరల్డ్కప్ కంటే ముందు దేశవాళీలో ఇషాన్ తన జట్టును ఛాంపియన్గా నిలిపాడు. దీంతో అతడు ప్రపంచకప్లోకి వచ్చాడు. అక్కడ కూడా పరుగులు సాధించాడు. దీంతో ఐపీఎల్లో ఇషాన్ కెప్టెన్ అయ్యాడు. ఇక ఫ్రాంచైజీ క్రికెట్ విషయానికి వస్తే, అభిషేక్ సన్రైజర్స్ ఫ్రాంచైజీకి గత ఏడేళ్లుగా ప్రాతినిధ్యం వహిస్తున్నాడు. నిలకడ చూపిస్తూ జట్టు కోసం ఆడుతున్నాడు'
'అతడు కూడ తన స్టేట్ లెవెల్ టీమ్కు కెప్టెన్గా వ్యవహరించాడు. అయినప్పటికీ అతడికి కెప్టెన్సీ దక్కకపోతే అతను ఎలాంటి మైండ్సెట్తో ఫ్రాంచైజీ క్రికెట్ ఆడతాడు? అయితే ఇక్కడ మంచి విషయం ఏమిటంటే?, ఇషాన్ కిషన్తో తనకు మంచి బాండింగ్ ఉందని అభిషేక్ చెప్పాడు' అని యువరాజ్ అన్నాడు. ప్రస్తుతం ఈ వీడియో సోషల్ మీడియాలో వైరల్గా మారింది.
🚨Yuvraj Singh feels disappointed over Abhishek Sharma not being named SRH captain— Rohan💫 (@rohann__45) April 3, 2026
I mean, it’s very disappointing. Abhishek Sharma has been playing for the franchise for seven years and performing consistently. He’s given his heart and soul to the team, and now he’s captaining… pic.twitter.com/JyJ5OihZ7E
ధోనీ మధ్యలో వచ్చి కెప్టెన్ అయ్యాడు
అయితే సన్రైజర్స్లో ఈ పరిస్థితిని తన కెరీర్ను ఉదాహరణగా చెబుతూ వివరించాడు. 'ఉదాహరణకు, నేను భారత జట్టులో ఉన్నప్పుడు, భజ్జీ (హర్భజన్), సెహ్వాగ్ సీనియర్లుగా ఉండేవారు. నేను జట్టుకు వైస్ కెప్టెన్గా ఉండేవాడిని. ఇది 2007 నాటి మాట. కానీ కారణాలు ఏవైనప్పటికీ ధోనీ సడెన్గా కెప్టెన్ అయ్యాడు. ధోనీని కెప్టెన్ చేసినప్పుడు, భారత్కు నాయకత్వం వహించి గొప్ప విజయాలు సాధించడం అతనికి రాసిపెట్టి ఉన్నట్లుగా అనిపించింది. అది జరగక తప్పదు. కానీ ఒక ఆటగాడి కోణం నుంచి చూస్తే మాత్రం, ఒక వ్యక్తి ఎన్నో ఏళ్లుగా జట్టు కోసం శ్రమించిన తర్వాత కూడా కెప్టెన్సీ దక్కకపోవడం నిజంగా నిరాశ కలిగిస్తుంది' అని యువీ అన్నాడు.
Bhajji was senior.— ` (@WorshipDhoni) April 3, 2026
Sehwag was senior.
I was the vice captain.
But from nowhere, MS Dhoni comes and becomes the Captain.
— Yuvraj Singh
Bro is still crying 🤣🤣 pic.twitter.com/XLI3pjndYx
అయితే సన్రైజర్స్ రెగ్యులర్ సారథి కమిన్స్ కొన్ని నెలల కిందటే గాయపడ్డాడు. ఈ సీజన్ సమయానికి కోలుకోలేదు. దీంతో మేనేజ్మెంట్ ఇషాన్ను కెప్టెన్గా నియమిస్తూ ప్రకటన చేసింది. కమిన్స్ గైర్హాజరీలో జట్టును నడిపించనున్నట్లు తెలిపింది. ఇక కమిన్స్ ఈ సీజన్ మధ్యలో జట్టులోకి వచ్చే ఛాన్స్ ఉంది. అప్పటిదాకా ఇషాన్ కిషనే సన్రైజర్స్కు సారథిగా వ్యవహరించనున్నాడు. ఇప్పటిదాకా అతడి నాయకత్వంలో హైదరాబాద్ రెండు మ్యాచ్లు ఆడగా, ఒకదాంట్లో ఓడి, ఒకదాంట్లో విజయం సాధించింది.
ధోనీకి సారీ
ఇక ఇదే ఇంటర్వ్యూలో గతంలో తన తండ్రి యోగ్రాజ్ సింగ్ చేసిన వ్యాఖ్యలపై విషయం కూడా యువీ ప్రస్తావించాడు. యువీ తండ్రి యోగ్రాజ్ గతంలో అనేకసార్లు టీమ్ఇండియా మాజీ కెప్టెన్లు మహేంద్రసింగ్ ధోనీ, కపిల్ దేవ్లపై విమర్శలు చేశారు. కపిల్ కెప్టెన్గా ఉన్న సమయంలో తనకు, ధోనీ హయాంలో తన కుమారుడు యువరాజ్కు జట్టులో అన్యాయం జరిగిందని ఓపెన్గా విమర్శించారు. వీటిపై యువీ స్పందించాడు.
తన తండ్రి తరఫున ధోనీ, కపిల్ దేవ్కు సారీ చెప్పాడు. 'కపిల్ దేవ్, ధోనికి సారీ చెప్పాలనుకుంటున్నాను. మా నాన్న ఇంటర్వ్యూలను చూశాను. ఆయన వ్యాఖ్యలు నేను విన్నాను. అయితే అలా అనొద్దని పలుమార్లు ఆయనకు చెప్పాను. అందుకే మా నాన్న తరఫున వాళ్లిద్దరికీ నేను క్షమాపణలు చెబుతున్నాను' అని యువరాజ్ తెలిపాడు.
