'జాగ్రత్త! వైభవ్- ఆ పరిస్థితి తెచ్చుకోవద్దు'- చిన్నోడికి మాజీ క్రికెటర్ వార్నింగ్!
వైభవ్ సూర్యవంశీని హెచ్చరించిన రాబిన్ ఉతప్ప- జాగ్గత్తగా ఉండాలని సూచన- కేవలం ఆటపైనే దృష్టి పెట్టాలన్న మాజీ క్రికెటర్
Published : August 6, 2026 at 12:35 PM IST
Robin Uthappa Warns Vaibhav Sooryavanshi : టీమ్ఇండియా చిచ్చరపిడుగు వైభవ్ సూర్యవంశీపై దిగ్గజాలు ప్రశంసలు కురిపిస్తున్న క్రమంలో మాజీ క్రికెటర్ రాబిన్ ఉతప్ప మాత్రం అతడిని హెచ్చరించాడు. చిన్న వయసులోనే క్రికెట్లో అడుగుపెట్టిన వైభవ్కు వైట్ బాల్ క్రికెట్లో మంచి కెరీర్ ఉందని, దిగ్గజం సచిన్ తెందుల్కర్ స్థాయికి ఎదిగే సత్తా వైభవ్కు ఉందని ఉతప్ప అన్నాడు. కానీ కెరీర్ ప్రారంభంలో ఉన్న ఈ దశలో ఏకాగ్రత, క్రమశిక్షణ పాటించడం అత్యంత ముఖ్యమని, లేదంటే కనుమరుగైపోయే ప్రమాదం ఉందని హెచ్చరించాడు. తాజాగా తన యూట్యూబ్ ఛానెల్లో మాట్లాడుతూ ఉతప్ప కీలక వ్యాఖ్యలు చేశాడు.
రాకెట్లా దూసుకొచ్చిన వైభవ్
వైభవ్ తన కెరీర్లో రాకెట్లా దూసుకొచ్చాడు. గతేడాది ఐపీఎల్లో అదిరే శతకంతో అందరి దృష్టిని ఆకర్షించిన అతడు ఈసారి సీజన్లో అందరి కంటే అత్యధిక పరుగులు బాది ఆరెంజ్ క్యాప్ దక్కించుకున్నాడు. ఆ తర్వాత ఏకంగా 15ఏళ్ల వయసులోనే సీనియర్ మెన్స్ టీమ్ఇండియా తరఫున బరిలోకి దిగాడు. ఇందులోనూ రెండు మెరుపు హాఫ్ సెంచరీలతో అదదరగొట్టాడు. దీంతో వైభవ్ సూర్యవంశీ అసాధారణమైన సామర్థ్యం ఉన్న ఆటగాడని, అయితే రాబోయే సంవత్సరాల్లో మాత్రం కఠిన సవాళ్లను ఎదుర్కోవలసి ఉంటుందని ఉతప్ప పేర్కొన్నాడు. అందుకు వివరణ కూడా ఇచ్చాడు.
ప్రస్తుత క్రికెట్లో వైభవ్ హాట్టాపిక్గా ఉన్నాడు. చిన్న వయసులోనే అతడికి ఎంతో ఫేమ్ వచ్చింది. దీనికితోడు వైభవ్ ఆర్థికంగానూ చాలానే ఎదిగాడు. అయితే ఇప్పట్నుంచి వైభవ్ వ్యక్తిగతంగా దారి తప్పకుండా పూర్తిగా ఆటపైనే ఫోకస్ పెట్టాలని అన్నాడు. అతడి కెరీర్ ఇప్పుడిప్పుడే ప్రారంభమైందని, ఈ దశలో అతడు గాడితప్పకుండా జాగ్రత్తగా చూసుకోవాలని మేనేజ్మెంట్, తల్లిదండ్రులకు సూచించాడు. ఈ మేరకు గతంలో జరిగిన ఇద్దరి కెరీర్లను ప్రస్తావించాడు. అయితే ఇదివరకు భారత క్రికెట్లో అనేకమంది యువ ప్రతిభావంతులు వచ్చారు. అందులో టీనేజ్లోనే ఫేమ్ సంపాదించుకున్న వినోద్ కాంబ్లీ, పృథ్వి షా మాత్రం తొందరగా ఫేడ్ ఔట్ అయిపోయారు.
"వైభవ్ వైట్ బాల్ క్రికెట్లో సచిన్ కంటే ఎక్కువ ఇంపాక్ట్ చూపించగలడు. కానీ తన కెరీర్ను ఎలా మేనేజ్ చేసుకుంటాడనేది అతి ముఖ్యమైనది. గతంలో 17, 18ఏళ్ల ఏజ్లోనే వినోద్ కాంబ్లీ, పృథ్వి షా లాంటి యువ ప్రతిభావంతులు టీమ్ఇండియాలోకి వచ్చారు. స్టార్ ఇమేజ్ తెచ్చుకున్నారు. కానీ ప్రారంభంలోనే గాడితప్పడంతో కెరీర్లో వెనకబడ్డారు. అందుకే వైభవ్కు తన ముందున్న అతిపెద్ద ఛాలెంజ్ ఇదే. ప్రస్తుతం 15ఏళ్ల వైభవ్ ఏది మాట్లాడినా పసితనం కనిపిస్తుంది. అది ముద్దొస్తుంది. అయితే ఇంకో ఐదేళ్లదాకా అతడిని జాగ్రత్తగా చూసుకోవాలి. ప్రమోషన్స్కు కూడా దూరంగా ఉంటున్నాడని తెలిసి సంతోషించాను. కానీ 18ఏళ్లు దాటితే అమ్మాయిల అట్రాక్షన్ ఉంటుంది. అది దృష్టిని మళ్లించగలదు. అందుకే వాటికి దూరంగా ఉండాలి" అని ఉతప్ప అన్నాడు.