'విరాట్ కోహ్లీలాగా రోహిత్ శర్మ 600 రన్స్ చేయలేదు'- మినీ వేలానికి ముందు మాజీ క్రికెటర్ కామెంట్స్
రోహిత్ శర్మ ఐపీఎల్ ఫ్యూచర్పై కైఫ్ కీలక కామెంట్స్
Published : November 10, 2025 at 3:57 PM IST
Rohit Sharma IPL 2026 : ఐపీఎల్ ప్రారంభానికి ఇంకా నాలుగైదు నెలల సమయం ఉన్నా ఇప్పట్నుంచే చర్చ మొదలైంది. ప్లేయర్ల ట్రేడింగ్, రిటెన్షన్, మినీ వేలం అంటూ సోషల్ మీడియాలో చర్చంతా ఐపీఎల్ గురించే నడుస్తోంది. ఏయే ప్లేయర్లు ట్రేడ్ అవుతారు? ఏయే జట్లలో ఎలాంటి మార్పులు ఉంటాయో అనేది పక్కనపెడిదే, తాజాగా టీమ్ఇండియా మాజీ క్రికెటర్ మహ్మద్ కైఫ్, స్టార్ బ్యాటర్ రోహిత్ శర్మపై కీలక కామెంట్స్ చేశాడు.
600- 700 పరుగులు కొట్టలేదు!
18ఏళ్ల ఐపీఎల్ చరిత్రలో రోహిత్ శర్మ ఏ సీజన్లోనూ 600+ పరుగులు చేయలేదని కైఫ్ తన యూట్యూబ్ ఛానెల్లో అన్నాడు. ఐపీఎల్లో అతడి కెప్టెన్సీకి, అనుభవానికి మార్కులు ఇవ్వొచ్చు. కానీ, విరాట్ కోహ్లీలాగా బ్యాటర్గా మాత్రం పెద్దగా ఇంపాక్ట్ చూపించలేదని అన్నాడు. అయితే ప్రస్తుతం రోహిత్ ఫుల్ ఫిట్గా ఉన్నాడని, అందుకే రానున్న సీజన్లో మాత్రం రోహిత్ సత్తా చాటడానికే ప్రయత్నిస్తాడని తెలిపాడు.
'ఐపీఎల్లో రోహిత్ శర్మ ఎప్పుడు కూడా 700- 800 పరుగులు బాదలేదు. అయితే ఐపీఎల్లో తన అనుభవానికి, కెప్టెన్సీకి మాత్రం ఫుల్ మార్కులు ఇవ్వొచ్చు. కానీ, విరాట్ లేదా ఇతర బ్యాటర్లతో పోలిస్తే మాత్రం అతడు 600+ రన్స్ చేయలేదు. ఒక సీజన్లో కేవలం ఒకట్రెండు మ్యాచ్ల్లో రాణించి మ్యాన్ ఆఫ్ ది మ్యాచ్ అవార్డు దక్కించుకుంటాడు. రానున్న ఐపీఎల్ సీజన్ రోహిత్కు ఓ పరీక్ష వంటిది. అయితే ఈసారి సత్తా చాటే ఛాన్స్ ఉంది. ఇప్పుడు రోహిత్ పరుగులు సాధించాలన్న ఆకలితో ఉన్నాడు. అందుకు తగ్గట్లే బరువు తగ్గి ఫిట్గా కనిపిస్తున్నాడు. ఈసారి పక్కా 600+ రన్స్ చేయాలని భావిస్తుంటాడు' అని కైఫ్ పేర్కొన్నాడు.
కాగా, 2008 నుంచి రోహిత్ ప్రతీ ఐపీఎల్ సీజన్లో పాల్గొన్నాడు. ఇప్పటిదాకా 267 ఇన్నింగ్స్ల్లో 7046 పరుగులు చేశాడు. ఇందులో రెండు సెంచరీలు, 47 హాఫ్ సెంచరీలు ఉన్నాయి. రోహిత్ 2013లో అత్యుత్తమ ప్రదర్శన కనబర్చాడు. ఆ సీజన్లో 19 మ్యాచ్ల్లో 538 రన్స్ చేశాడు. అతడి ఐపీఎల్ కెరీర్లో ఎక్కువ పరుగులు నమోదు చేసింది ఆ సీజన్లోనే. ఆ తర్వాత ఎప్పుడు కూడా 500 మార్క్ అందుకోలేదు.
బుమ్రానే కీలకం
అలాగే ముంబయి ఇండియన్స్ జట్టుకు పేసర్ జస్ప్రీత్ బుమ్రానే కీలకం అని అన్నాడు. అతడు లేకపోతే జట్టు ఇబ్బంది పడుతుందని, బుమ్రా లేని లోటు 2025 ఐపీఎల్లో స్పష్టంగా కనిపించిందని తెలిపాడు. 'బుమ్రా ఎన్ని మ్యాచ్లు ఆడగలడు? అనేది ముంబయికి అతిపెద్ద సమస్య. అతడు అన్ని మ్యాచ్లు ఆడితే అది వేరు. 2025 చూసినట్లైతే, సీజన్ ఆరంభంలో బుమ్రా లేడు. అప్పుడు జట్టు వరుస ఓటములు ఎదుర్కొంది. అతడు వచ్చిన తర్వాత మాత్రం వరుసగా ఆరేడు మ్యాచ్ల్లో నెగ్గింది. తేడా స్పష్టంగా కనిపిస్తుంది. అతడు ముంబయికి అత్యంత కీలకమైన ఆటగాడు' అని కైఫ్ వ్యాఖ్యానించాడు.
కాగా, ఈ డిసెంబర్లో దిల్లీ వేదికగా మినీ వేలం జరిగే అవకాశం ఉంది. అందుకు అన్ని ఫ్రాంచైజీలు రిటైన్ చేసుకున్న ఆటగాళ్ల లిస్ట్ను ప్రకటించాల్సి ఉంటుంది. అయితే ఈసారి మినీ వేలం కాబట్టి రిటైన్షన్లో లిమిట్ ఉండదు. ఎంతమందినైనా జట్టులో అట్టిపెట్టుకోవచ్చు.
