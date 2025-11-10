ETV Bharat / sports

'విరాట్ కోహ్లీలాగా రోహిత్ శర్మ 600 రన్స్ చేయలేదు'- మినీ వేలానికి ముందు మాజీ క్రికెటర్ కామెంట్స్

రోహిత్ శర్మ ఐపీఎల్ ఫ్యూచర్​పై కైఫ్ కీలక కామెంట్స్

Rohit Sharma
Rohit Sharma (Source : Associated Press)
By ETV Bharat Sports Team

Published : November 10, 2025 at 3:57 PM IST

2 Min Read
Rohit Sharma IPL 2026 : ఐపీఎల్​ ప్రారంభానికి ఇంకా నాలుగైదు నెలల సమయం ఉన్నా ఇప్పట్నుంచే చర్చ మొదలైంది. ప్లేయర్ల ట్రేడింగ్, రిటెన్షన్, మినీ వేలం అంటూ సోషల్ మీడియాలో చర్చంతా ఐపీఎల్​ గురించే నడుస్తోంది. ఏయే ప్లేయర్లు ట్రేడ్ అవుతారు? ఏయే జట్లలో ఎలాంటి మార్పులు ఉంటాయో అనేది పక్కనపెడిదే, తాజాగా టీమ్ఇండియా మాజీ క్రికెటర్ మహ్మద్ కైఫ్, స్టార్ బ్యాటర్ రోహిత్ శర్మపై కీలక కామెంట్స్ చేశాడు.

600- 700 పరుగులు కొట్టలేదు!
18ఏళ్ల ఐపీఎల్​ చరిత్రలో రోహిత్ శర్మ ఏ సీజన్​లోనూ 600+ పరుగులు చేయలేదని కైఫ్ తన యూట్యూబ్​ ఛానెల్​లో అన్నాడు. ఐపీఎల్​లో అతడి కెప్టెన్సీకి, అనుభవానికి మార్కులు ఇవ్వొచ్చు. కానీ, విరాట్ కోహ్లీలాగా బ్యాటర్​గా మాత్రం పెద్దగా ఇంపాక్ట్ చూపించలేదని అన్నాడు. అయితే ప్రస్తుతం రోహిత్ ఫుల్ ఫిట్​గా ఉన్నాడని, అందుకే రానున్న సీజన్​లో మాత్రం రోహిత్ సత్తా చాటడానికే ప్రయత్నిస్తాడని తెలిపాడు.

'ఐపీఎల్​లో రోహిత్ శర్మ ఎప్పుడు కూడా 700- 800 పరుగులు బాదలేదు. అయితే ఐపీఎల్​లో తన అనుభవానికి, కెప్టెన్సీకి మాత్రం ఫుల్ మార్కులు ఇవ్వొచ్చు. కానీ, విరాట్ లేదా ఇతర బ్యాటర్లతో పోలిస్తే మాత్రం అతడు 600+ రన్స్​ చేయలేదు. ఒక సీజన్​లో కేవలం ఒకట్రెండు మ్యాచ్​ల్లో రాణించి మ్యాన్ ఆఫ్ ది మ్యాచ్ అవార్డు దక్కించుకుంటాడు. రానున్న ఐపీఎల్ సీజన్ రోహిత్​కు ఓ పరీక్ష వంటిది. అయితే ఈసారి సత్తా చాటే ఛాన్స్ ఉంది. ఇప్పుడు రోహిత్ పరుగులు సాధించాలన్న ఆకలితో ఉన్నాడు. అందుకు తగ్గట్లే బరువు తగ్గి ఫిట్​గా కనిపిస్తున్నాడు. ఈసారి పక్కా 600+ రన్స్​ చేయాలని భావిస్తుంటాడు' అని కైఫ్ పేర్కొన్నాడు.

కాగా, 2008 నుంచి రోహిత్ ప్రతీ ఐపీఎల్​ సీజన్​లో పాల్గొన్నాడు. ఇప్పటిదాకా 267 ఇన్నింగ్స్​ల్లో 7046 పరుగులు చేశాడు. ఇందులో రెండు సెంచరీలు, 47 హాఫ్ సెంచరీలు ఉన్నాయి. రోహిత్ 2013లో అత్యుత్తమ ప్రదర్శన కనబర్చాడు. ఆ సీజన్​లో 19 మ్యాచ్​ల్లో 538 రన్స్ చేశాడు. అతడి ఐపీఎల్ కెరీర్​లో ఎక్కువ పరుగులు నమోదు చేసింది ఆ సీజన్​లోనే. ఆ తర్వాత ఎప్పుడు కూడా 500 మార్క్ అందుకోలేదు.

బుమ్రానే కీలకం
అలాగే ముంబయి ఇండియన్స్ జట్టుకు పేసర్ జస్ప్రీత్ బుమ్రానే కీలకం అని అన్నాడు. అతడు లేకపోతే జట్టు ఇబ్బంది పడుతుందని, బుమ్రా లేని లోటు 2025 ఐపీఎల్​లో స్పష్టంగా కనిపించిందని తెలిపాడు. 'బుమ్రా ఎన్ని మ్యాచ్​లు ఆడగలడు? అనేది ముంబయికి అతిపెద్ద సమస్య. అతడు అన్ని మ్యాచ్​లు ఆడితే అది వేరు. 2025 చూసినట్లైతే, సీజన్ ఆరంభంలో బుమ్రా లేడు. అప్పుడు జట్టు వరుస ఓటములు ఎదుర్కొంది. అతడు వచ్చిన తర్వాత మాత్రం వరుసగా ఆరేడు మ్యాచ్​ల్లో నెగ్గింది. తేడా స్పష్టంగా కనిపిస్తుంది. అతడు ముంబయికి అత్యంత కీలకమైన ఆటగాడు' అని కైఫ్ వ్యాఖ్యానించాడు.

కాగా, ఈ డిసెంబర్​లో దిల్లీ వేదికగా మినీ వేలం జరిగే అవకాశం ఉంది. అందుకు అన్ని ఫ్రాంచైజీలు రిటైన్ చేసుకున్న ఆటగాళ్ల లిస్ట్​ను ప్రకటించాల్సి ఉంటుంది. అయితే ఈసారి మినీ వేలం కాబట్టి రిటైన్షన్​లో లిమిట్ ఉండదు. ఎంతమందినైనా జట్టులో అట్టిపెట్టుకోవచ్చు.

