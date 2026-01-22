'ఎందుకు ఆడించట్లేదో చెప్పాలి- అప్పుడు నేను అలానే చేశా'- టీమ్ సెలక్షన్పై మాజీ కెప్టెన్ రోహిత్ కామెంట్స్
టీ20 వరల్డ్కప్ టోర్నీకి బ్రాండ్ అంబాసిడర్గా రోహిత్- జట్టు ఎంపికపై కీలక వ్యాఖ్యలు చేసిన మాజీ కెప్టెన్
Published : January 22, 2026 at 10:45 AM IST
Rohit Sharma On Team Selection : టీమ్ఇండియా స్టార్ బ్యాటర్ రోహిత్ శర్మ జట్టు ఎంపిక విషయంపై కీలక కామెంట్స్ చేశాడు. జట్టు ఎంపికలో కఠిన నిర్ణయాలు తీసుకోవడం చాలా కష్టమైన విషయమని అన్నాడు. అయితే ఒక ఆటగాడిని మ్యాచ్లో ఆడించకుండా, ఎందుకు పక్కన పెట్టామో అతడికి వివరించాల్సిన అవసరం ఉందని రోహిత్ అభిప్రాయం వ్యక్తం చేశాడు. వచ్చే నెలలో భారత్- శ్రీలంక సంయుక్త వేదికలుగా జరగనున్న టీ20 వరల్డ్కప్నకు రోహిత్ బ్రాండ్ అంబాసిడర్గా వ్యవహరిస్తున్నాడు. ఈ క్రమంలో పలు విషయాలు షేర్ చేసుకున్నాడు.
'జట్టును ఎంపిక చేసే ప్రక్రియ అత్యంత క్లిష్టమైనది. ఈ క్రమంలో కఠిన నిర్ణయాలు తీసుకోవాల్సి ఉంటుంది. ముఖ్యంగా కెప్టెన్కు ఇది అత్యంత అత్యంత క్లిష్టమైన అంశం. జట్టు ఎంపికలో అందరినీ సంతృప్తి పర్చలేము. అయితే ఎందుకు పక్కన పెట్టామో మాత్రం ఆటగాడికి వివరంగా చెప్పడం అనేది ముఖ్యం. 2022 ఆసియా కప్, టీ20వరల్డ్కప్ టోర్నీల్లో శ్రేయస్ అయ్యర్ను కాదని బౌలింగ్ చేయగలిగే దీపక్ హుడాను తీసుకున్నాం. టీమ్ బ్యాలెన్స్గా ఉండేందుకే ఈ నిర్ణయం తీసుకున్నట్లు నేను, హెడ్ కోచ్ రాహుల్ ద్రవిడ్ స్వయంగా అయ్యర్కు తెలియజేశాం'
'ఇక 2023 వన్డే వరల్డ్కప్ టోర్నమెంట్లో స్పిన్నర్ యుజ్వేంద్ర చాహల్, 2025 ఛాంపియన్స్ ట్రోఫీ సమయంలో పేసర్ మహ్మద్ సిరాజ్కు కూడా ఇదే మాదిరిగా వివరించి చెప్పాం. రానున్న టీ20 ప్రపంచ కప్లో టీమ్ఇండియా సత్తా చాటుతుందనే నమ్మకం ఉంది. టీమ్లో 80 నుంచి 90 శాతం మంది ఆటగాళ్లు గత రెండేళ్లుగా కలిసే ఆడుతున్నారు. టీమ్ యావరేజ్ వయసు 25 ఏళ్లు ఉండటం కూడా కలిసొచ్చే అంశమే' అని రోహిత్ శర్మ తెలిపాడు.
అలాగే రోహిత్ తన కెరీర్లో తొలిసారి టీ20 ప్రపంచకప్లో ఆడడం లేదు. 2007లో ప్రారంభమైన ఈ పొట్టి కప్ టోర్నీ ప్రతీ ఎడిషన్లో రోహిత్ ఆడాడు. అయితే టీ20 ఫార్మాట్రు రిటైర్మెంట్ ప్రకటించడంతో హిట్మ్యాన్ ఈసారి పొట్టికప్కు దూరమైయ్యాడు. దీంతో తొలిసారిగా ఈ టోర్నమెంట్ను ఇంటి నుంచి చూడబోతుండడం తనకు వింత అనుభవమని రోహిత్ అన్నాడు. 'నా కెరీర్లో ఇప్పటి వరకు జరిగిన ప్రతి టీ20 వరల్డ్కప్ ఎడిషన్లో నేను ఆడాను. కానీ, ఇప్పుుడు తొలిసారి ఇంటి నుంచి వరల్డ్కప్ మ్యాచ్లు చూడనుండటం వింతగా అనిపిస్తుంది. ఒకవేళ స్టేడియానికి వెళ్లి చూసినా కూడా, అది గతంలో మాదిరిగా ఉండదు. ఇదొక కొత్త అనుభూతిని ఇస్తుంది' అని రోహిత్ అన్నాడు.
కాగా, వచ్చే నెల 07న భారత్- శ్రీలంక సంయుక్త వేదికలుగా టీ20 వరల్డ్కప్ ప్రారంభం కానుంది. ఇందులో భారత్ గ్రూప్ Aలో ఉంది. లీగ్ స్టేజ్లో నమీబియా, నెదర్లాండ్స్, యూఎస్ఏ, పాకిస్థాన్తో తలపడనుంది. ఇందులో మూడు మ్యాచ్లు భారత్లోనే జరగనున్నాయి. పాకిస్థాన్తో మాత్రం కొలంబో వేదికగా ఆడనుంది.
వరల్డ్కప్లో భారత్ గ్రూప్ మ్యాచ్లు
- ఫిబ్రవరి 07- యూఎస్ఏ
- ఫిబ్రవరి 12- నమీబియా
- ఫిబ్రవరి 15- పాకిస్థాన్
- ఫిబ్రవరి 18- నెదర్లాండ్స్
రోహిత్ శర్మకు డాక్టరేట్!
మాజీ కెప్టెన్ రోహిత్ శర్మకు అరుదైన గౌరవం దక్కింది. అతడికి అజింక్య డీవై పాటిల్ యూనివర్సిటీ ప్రతిష్ఠాత్మక గౌరవ డాక్టరేట్ను ప్రకటించింది. శనివారం ఈ యూనివర్సిటీలో జరగబోయే 10వ స్నాతకోత్సవ కార్యక్రమంలో రోహిత్ ఈ పురస్కారం అందుకోనున్నాడు. క్రికెట్కు రోహిత్ చేసిన సేవకు, ఆదర్శ నాయకత్వానికి గాను డాక్టరేట్ అందజేయనున్నట్లు వర్సిటీ యాజమాన్యం తెలిపింది. దీంతో హిట్మ్యాన్ రోహిత్కు గౌరవం కెరీర్లో ఓ మైలురాయిగా నిలిచిపోనుంది.
