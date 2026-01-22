ETV Bharat / sports

'ఎందుకు ఆడించట్లేదో చెప్పాలి- అప్పుడు నేను అలానే చేశా'- టీమ్ సెలక్షన్​పై మాజీ కెప్టెన్ రోహిత్ కామెంట్స్

టీ20 వరల్డ్​కప్​ టోర్నీకి బ్రాండ్ అంబాసిడర్​గా రోహిత్- జట్టు ఎంపికపై కీలక వ్యాఖ్యలు చేసిన మాజీ కెప్టెన్

Rohit Sharma
Rohit Sharma (Source : AP (File))
By ETV Bharat Sports Team

Published : January 22, 2026 at 10:45 AM IST

2 Min Read
Rohit Sharma On Team Selection : టీమ్ఇండియా స్టార్ బ్యాటర్ రోహిత్ శర్మ జట్టు ఎంపిక విషయంపై కీలక కామెంట్స్ చేశాడు. జట్టు ఎంపికలో కఠిన నిర్ణయాలు తీసుకోవడం చాలా కష్టమైన విషయమని అన్నాడు. అయితే ఒక ఆటగాడిని మ్యాచ్​లో ఆడించకుండా, ఎందుకు పక్కన పెట్టామో అతడికి వివరించాల్సిన అవసరం ఉందని రోహిత్ అభిప్రాయం వ్యక్తం చేశాడు. వచ్చే నెలలో భారత్- శ్రీలంక సంయుక్త వేదికలుగా జరగనున్న టీ20 వరల్డ్​కప్​నకు రోహిత్ బ్రాండ్ అంబాసిడర్​గా వ్యవహరిస్తున్నాడు. ఈ క్రమంలో పలు విషయాలు షేర్ చేసుకున్నాడు.

'జట్టును ఎంపిక చేసే ప్రక్రియ అత్యంత క్లిష్టమైనది. ఈ క్రమంలో కఠిన నిర్ణయాలు తీసుకోవాల్సి ఉంటుంది. ముఖ్యంగా కెప్టెన్​కు ఇది అత్యంత అత్యంత క్లిష్టమైన అంశం. జట్టు ఎంపికలో అందరినీ సంతృప్తి పర్చలేము. అయితే ఎందుకు పక్కన పెట్టామో మాత్రం ఆటగాడికి వివరంగా చెప్పడం అనేది ముఖ్యం. 2022 ఆసియా కప్, టీ20వరల్డ్​కప్​ టోర్నీల్లో శ్రేయస్‌ అయ్యర్‌ను కాదని బౌలింగ్‌ చేయగలిగే దీపక్‌ హుడాను తీసుకున్నాం. టీమ్ బ్యాలెన్స్​గా ఉండేందుకే ఈ నిర్ణయం తీసుకున్నట్లు నేను, హెడ్ కోచ్‌ రాహుల్‌ ద్రవిడ్‌ స్వయంగా అయ్యర్​కు తెలియజేశాం'

'ఇక 2023 వన్డే వరల్డ్​కప్​ టోర్నమెంట్​లో స్పిన్నర్ యుజ్వేంద్ర చాహల్, 2025 ఛాంపియన్స్‌ ట్రోఫీ సమయంలో పేసర్ మహ్మద్‌ సిరాజ్‌కు కూడా ఇదే మాదిరిగా వివరించి చెప్పాం. రానున్న టీ20 ప్రపంచ కప్​లో టీమ్ఇండియా సత్తా చాటుతుందనే నమ్మకం ఉంది. టీమ్​లో 80 నుంచి 90 శాతం మంది ఆటగాళ్లు గత రెండేళ్లుగా కలిసే ఆడుతున్నారు. టీమ్ యావరేజ్ వయసు 25 ఏళ్లు ఉండటం కూడా కలిసొచ్చే అంశమే' అని రోహిత్‌ శర్మ తెలిపాడు.

అలాగే రోహిత్ తన కెరీర్​లో తొలిసారి టీ20 ప్రపంచకప్‌లో ఆడడం లేదు. 2007లో ప్రారంభమైన ఈ పొట్టి కప్ టోర్నీ ప్రతీ ఎడిషన్​లో రోహిత్ ఆడాడు. అయితే టీ20 ఫార్మాట్​రు రిటైర్మెంట్ ప్రకటించడంతో హిట్​మ్యాన్ ఈసారి పొట్టికప్​కు దూరమైయ్యాడు. దీంతో తొలిసారిగా ఈ టోర్నమెంట్​ను ఇంటి నుంచి చూడబోతుండడం తనకు వింత అనుభవమని రోహిత్ అన్నాడు. 'నా కెరీర్‌లో ఇప్పటి వరకు జరిగిన ప్రతి టీ20 వరల్డ్​కప్​ ఎడిషన్​లో నేను ఆడాను. కానీ, ఇప్పుుడు తొలిసారి ఇంటి నుంచి వరల్డ్​కప్​ మ్యాచ్‌లు చూడనుండటం వింతగా అనిపిస్తుంది. ఒకవేళ స్టేడియానికి వెళ్లి చూసినా కూడా, అది గతంలో మాదిరిగా ఉండదు. ఇదొక కొత్త అనుభూతిని ఇస్తుంది' అని రోహిత్ అన్నాడు.

కాగా, వచ్చే నెల 07న భారత్- శ్రీలంక సంయుక్త వేదికలుగా టీ20 వరల్డ్​కప్​ ప్రారంభం కానుంది. ఇందులో భారత్ గ్రూప్​ Aలో ఉంది. లీగ్ స్టేజ్​లో నమీబియా, నెదర్లాండ్స్, యూఎస్​ఏ, పాకిస్థాన్​తో తలపడనుంది. ఇందులో మూడు మ్యాచ్​లు భారత్​లోనే జరగనున్నాయి. పాకిస్థాన్​తో మాత్రం కొలంబో వేదికగా ఆడనుంది.

వరల్డ్​కప్​లో భారత్ గ్రూప్ మ్యాచ్​లు

  • ఫిబ్రవరి 07- యూఎస్​ఏ
  • ఫిబ్రవరి 12- నమీబియా
  • ఫిబ్రవరి 15- పాకిస్థాన్
  • ఫిబ్రవరి 18- నెదర్లాండ్స్

రోహిత్‌ శర్మకు డాక్టరేట్‌!
మాజీ కెప్టెన్‌ రోహిత్‌ శర్మకు అరుదైన గౌరవం దక్కింది. అతడికి అజింక్య డీవై పాటిల్‌ యూనివర్సిటీ ప్రతిష్ఠాత్మక గౌరవ డాక్టరేట్​ను ప్రకటించింది. శనివారం ఈ యూనివర్సిటీలో జరగబోయే 10వ స్నాతకోత్సవ కార్యక్రమంలో రోహిత్ ఈ పురస్కారం అందుకోనున్నాడు. క్రికెట్‌కు రోహిత్ చేసిన సేవకు, ఆదర్శ నాయకత్వానికి గాను డాక్టరేట్‌ అందజేయనున్నట్లు వర్సిటీ యాజమాన్యం తెలిపింది. దీంతో హిట్‌మ్యాన్‌ రోహిత్‌కు గౌరవం కెరీర్​లో ఓ మైలురాయిగా నిలిచిపోనుంది.

