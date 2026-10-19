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న్యూజిలాండ్ సిరీస్​లోనూ వైభవ్​కు ఛాన్స్​ కష్టమే!- అశ్విన్ కామెంట్స్ అర్థమిదేనా?

న్యూజిలాండ్​తో టీ20 సిరీస్​కు టీమ్ఇండియా సిద్ధమవుతోంది. ఈనెల 22న సిరీస్ ప్రారంభంకానుంది. ఈ క్రమంలో యువ ఓపెనర్ వైభవ్ సూర్యవంశీకి అవకాశం లభిస్తుందా? అనేది ఆసక్తిగా మారింది.

Vaibhav Sooryavanshi
వైభవ్ సూర్యవంశీ (Source : IANS)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : October 19, 2026 at 9:44 AM IST

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Ind vs NZ Vaibhav Sooryavanshi : సొంతగడ్డపై వెస్టిండీస్‌తో జరిగిన ఐదు మ్యాచ్‌ల టీ20 సిరీస్‌లో భారత యువ ఓపెనర్ వైభవ్ సూర్యవంశీకి బరిలో అవకాశం రాలేదు. జట్టు కాంబినేషన్ కారణంగా ఈ చిచ్చరపిడుగు ఐదు మ్యాచ్‌ల్లోనూ బెంచ్‌కే పరిమితం కావాల్సి వచ్చింది. అయితే న్యూజిలాండ్ పర్యటనకు ఎంపికైన జట్టులో కూడా వైభవ్ ఉన్నాడు. ఈనెల 22న కివీస్​తో టీ20 సిరీస్ ప్రారంభం కానుంది. ఈ నేపథ్యంలో ఈ సిరీస్​లోనైనా అతనికి అవకాశం దక్కుతుందా? అనేది ఆసక్తిగా మారింది. మరి ప్రస్తుతం పరిస్థితులు ఎలా ఉన్నాయంటే?

వైభవ్​కు అవకాశం దక్కుతుందా?
న్యూజిలాండ్ పర్యటనలో భారత్ తొలుత ఐదు మ్యాచ్‌ల టీ20 సిరీస్‌ ఆడనుంది. భారత జట్టులో వైభవ్ సూర్యవంశీ ఉన్నప్పటికీ, ప్రస్తుతం జట్టులో ఉన్న పరిస్థితుల దృష్యా ఈ సిరీస్‌లో కూడా అతను మళ్లీ బెంచ్‌కే పరిమితమయ్యే అవకాశం ఉంది! హెడ్​ కోచ్ గౌతమ్ గంభీర్, కెప్టెన్ శ్రేయస్ అయ్యర్​తోపాటు మేనేజ్​మెంట్​ ప్రస్తుతం ప్రపంచ కప్ గెలిచిన ఆటగాళ్లకు, జట్టులో ఇప్పటికే స్థిరపడిన ప్లేయర్లకే ప్రాధాన్యతనిస్తోంది. అంతేకాకుండా ఓపెనర్లు అభిషేక్ శర్మ- సంజూ శాంసన్ కూడా స్థిరంగా రాణిస్తున్నారు. అందులోనూ ఇప్పుడు ఆడేది న్యూజిలాండ్ గడ్డపై. అక్కడి పరిస్థితులు, పిచ్​లపై అనుభవం ఉన్న ప్లేయర్లకైతే ఓ అంచనా ఉండొచ్చు. ఈ క్రమంలో కాంబినేషన్ మార్చే అవకాశాలు చాలా తక్కువగా ఉంటాయి. అందుకే వైభవ్​కు కివీస్ సిరీస్​లో తుది జట్టులో అవకాశం దక్కడం డౌటే!

అశ్విన్ ఏమన్నాడంటే?
ఈ పరిస్థితులపై మాజీ క్రికెటర్ రవిచంద్రన్ అశ్విన్ కూడా మాట్లాడాడు. కివీస్ పర్యటన నేపథ్యంలో రీసెంట్​గా అతడు సోనీ స్పోర్ట్స్ నెట్​వర్క్​లో జట్టుపై విశ్లేషించాడు. ఇందులో 'వైభవ్ తన అగ్రెసివ్​ క్రికెట్​ను కొనసాగించాలా? లేదా న్యూజిలాండ్​లో ఉన్న పరిస్థితులను అర్థం చేసుకొని ఆడాలా?' అనే ప్రశ్నకు అశ్విన్ బదులిచ్చాడు. 'ఈ సిరీస్​లో వైభవ్​కు తుది జట్టులో చోటు దక్కుతుందని ఎలాంటి గ్యారెంటీ లేదు. కానీ ఒకవేళ అవకాశం వస్తే మాత్రం సీనియర్ ఆటగాళ్ల నుంచి నేర్చుకునేందుకు ప్రయత్నించాలి. అక్కడి పరిస్థితులను అర్థం చేసుకోవాలి. ప్రత్యర్థులు ఎలా ఆడుతున్నారో గమనించాలి. ఇలా కివీస్ గడ్డపై అనుభవం తెచ్చుకునేందుకు ప్రయత్నించాలి' అశ్విన్ అన్నాడు.

శ్రేయస్ అయ్యర్ ఏమన్నాడంటే?
వెస్టిండీస్‌తో సిరీస్ అనంతరం వైభవ్​కు అవకాశం దక్కడంపై టీమ్ఇండియా కెప్టెన్ అయ్యర్ కూడా కీలక వ్యాఖ్యలు చేశాడు. అతడికి కచ్చితంగా అవకాశం లభిస్తుందని అన్నాడు. "వైభక్​కు కచ్చితంగా అవకాశం లభిస్తుంది. అయితే మా దగ్గర ప్రపంచ కప్ గెలిచిన ఇద్దరు బ్యాటర్లు ఉన్నారు. వాళ్లు నిలకడగా పరుగులు సాధిస్తున్నారు. కాబట్టి, వైభవ్ తన గేమ్​పైనే దృష్టి పెట్టి, ప్రశాంతంగా ఉండాలి. అవకాశాల గురించి మరీ ఎక్కువగా ఆలోచించాల్సిన అవసరం లేదు. అయితే అతని మనసులో ఏముందో నేను అర్థం చేసుకోగలను. ముఖ్యంగా ఐపీఎల్​లో అద్భుతంగా ఆడిన తర్వాత ఇలా జరగడం సహజం. కానీ కొన్నిసార్లు వేచి చూడాల్సి ఉంటుంది. దీని గురించి అతడితో నేను అఫ్గాన్ సిరీస్​ నుంచే మాట్లాడుతున్నాను" అని అయ్యర్ చెప్పాడు.

కివీస్​తో టీ20 సిరీస్​కు భారత్ జట్టు
శ్రేయస్ అయ్యర్ (కెప్టెన్), అభిషేక్ శర్మ, సంజు శాంసన్ (వికెట్ కీపర్), వైభవ్ సూర్యవంశీ, ఇషాన్ కిషన్ (వికెట్ కీపర్), తిలక్ వర్మ (వైస్ కెప్టెన్), అక్షర్ పటేల్, శివం దూబే, నితీశ్ కుమార్ రెడ్డి, నమన్ ధీర్, ప్రిన్స్ యాదవ్, మయాంక్ కుమార్, అర్షదీప్ సింగ్, భువనేశ్వర్ కుమార్, వరుణ్ చక్రవర్తి, కుల్దీప్ యాదవ్

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