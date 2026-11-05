'తెందుల్కర్ జోస్యం నిజమైంది- బర్త్ డే రోజే కొట్టి చూపించాడు'- విరాట్పై ఈటీవీ భారత్ స్పెషల్
ETV Bharat Special Virat Kohli Birthday: టీమ్ఇండియా స్టార్ బ్యాటర్ విరాట్ కోహ్లీ గురువారం పుట్టినరోజు జరుపుకుంటున్నాడు. ఈ సందర్భంగా అతడు సాధించిన విజయాలపై ఈటీవీ భారత్ స్పెషల్ స్టోరీ చదివేయండి.
Published : November 5, 2026 at 12:34 PM IST
ప్రపంచ క్రికెట్ చరిత్రలోనే అతడు అత్యుత్తమ బ్యాటర్లలో ఒకడు. కోట్లాది అభిమానులకు అతడు స్ఫూర్తి. ఛేజింగ్లో రారాజు. అతడి రికార్డులకు కొదువే లేదు. అతడు క్రీజులో ఉంటే టీమ్ఇండియా విజయంపై కొండంత ధీమా. ఔటైతే ఆందోళన. టన్నుల కొద్దీ పరుగులు, 86 సెంచరీలు. ఇలా ఒక్కటా రెండా? సుదీర్ఘ 18ఏళ్ల కెరీర్లో అతడు సాధించిన ఘనతలు ఎన్నెన్నో ఉన్నాయి. అతడే విరాట్ కోహ్లీ. అభిమానులు అతడిని కింగ్ అని పిలుచుకుంటారు. అందుకున్న తగ్గట్లే క్రికెట్లో కింగ్ అని అతడి గణాంకాలు నిరూపిస్తాయి. ఇవాళ విరాట్ 38వ పుట్టినరోజును జరుపుకుంటున్నాడు. ఈ క్రమంలో అతడి కెరీర్పై 'ఈటీవీ భారత్' ప్రత్యేక కథనమిది!
సచిన్ అంచనానే నిజమైంది
భారత క్రికెట్ చరిత్రలో దశాబ్దాల పాటు గుర్తుండిపోయే పేరు సచిన్ తెందుల్కర్. ఇందులో ఎలాంటి సందేహం అక్కర్లేదు. ఆయన సాధించిన ఘనతలు అనేకం ఉన్నాయి మరి. అందుకే భారత క్రికెట్లో సచిన్ స్థానం వేరు. అయితే అలాంటి సచిన్ గతంలో తన రికార్డులు కొట్టగలరంటే, అది 'విరాట్ కోహ్లీ', 'రోహిత్ శర్మ' అని సచిన్ అంచనా వేశారు. మాస్టర్ బ్లాస్టర్ కొన్నేళ్ల కిందట చేసిన ఆ అంచనాలు నిజమయ్యాయి కూడా. ముఖ్యంగా సచిన్ వన్డే సెంచరీల రికార్డును విరాట్ తన పుట్టినరోజు నాడే (2023 నవంబర్ 05) సమం చేశాడు.
కోహ్లీ వరుసగా సచిన్ రికార్డులను అధిగమిస్తున్నాడు. ఇప్పటికే వన్డే శతకాలల్లో (49) సచిన్ రికార్డును విరాట్ బ్రేక్ చేశాడు. తాజాగా కివీస్తో తొలి వన్డేలో వన్డే క్రికెట్ చరిత్రలో ఛేజింగ్లో అత్యధిక పరుగులు చేసిన ఆటగాడిగా సచిన్ పేరిట ఉన్న రికార్డును విరాట్ దాటేశాడు. ప్రస్తుతం న్యూజిలాండ్లో జరుగుతున్న సిరీస్లో, సచిన్ పేరిట ఉన్న మరో రికార్డును బద్దలు కొట్టేందుకు కోహ్లీ సిద్ధమవుతున్నాడు. ఈ సిరీస్లో విరాట్ ఇంకో 139 పరుగులు చేస్తే, న్యూజిలాండ్ గడ్డపై వన్డేల్లో అత్యధిక పరుగులు సాధించిన భారత క్రికెటర్గా నిలుస్తాడు. సచిన్ అక్కడ 652 పరుగులు చేశాడు.
5️⃣6️⃣6️⃣ Intl. Matches & Counting 🫡 2️⃣8️⃣6️⃣0️⃣1️⃣ Intl. Runs & Counting 👏 8️⃣6️⃣ Intl. Centuries & Counting 👑 Winner of ICC Men's ODI World Cup 2011, ICC Champions Trophy 2013 & 2025, and ICC Men's T20 World Cup 2024 🏆 Happy Birthday to one of the finest to ever grace the game, Virat Kohli 🎂🥳 #TeamIndia | @imVkohli— BCCI (@BCCI) November 5, 2026
కోహ్లీ అద్భుత ప్రస్థానం అమోఘం
వన్డే క్రికెట్లో అత్యధిక సెంచరీలు సాధించిన ప్రపంచ రికార్డు కోహ్లీ పేరిటే ఉంది. దీంతోపాటు అంతర్జాతీయ క్రికెట్లోనూ అత్యధిక శతకాల జాబితాలోనూ ప్రస్తుతం ఆడుతున్న క్రికెటర్లలో అతడిదే అగ్రస్థానం. మొత్తం 86 సెంచరీలతో ప్రపంచవ్యాప్తంగా రెండో స్థానంలో ఉన్నాడు. సచిన్ తెందుల్కర్ నెలకొల్పిన 100 సెంచరీల మైలురాయిని చేరుకోవడానికి విరాట్కు ఇంకా 14 సెంచరీలు అవసరం.
317 వన్డే అంతర్జాతీయ మ్యాచ్లలో 58.79 సగటుతో 15,109 పరుగులు సాధించాడు. వ్యక్తిగత ఘనతలతో పాటు, భారత జట్టు అనేక చరిత్రాత్మక విజయాలు, ట్రోఫీ గెలవడంలో విరాట్ కీలక పాత్ర పోషించారు. 2011 వన్డే ప్రపంచ కప్, 2013 ఛాంపియన్స్ ట్రోఫీ, 2024 టీ20 ప్రపంచ కప్, 2025 ఛాంపియన్స్ ట్రోఫీలను గెలుచుకున్న భారత జట్లలో విరాట్ కోహ్లీ కీలక సభ్యుడిగా ఉన్నాడు.
Birthday special! 😍 Over the years, #ViratKohli has played countless iconic innings, but which one comes out on top? Find out! 📹 Watch him soon in #INDvSL 3-match ODI series 👉 Starts 13th DEC https://t.co/ookEDInLNc— Star Sports (@StarSportsIndia) November 5, 2026
మరికొన్ని రికార్డులు
- వన్డే క్రికెట్ చరిత్రలో అత్యధిక సెంచరీలు సాధించిన ప్రపంచ రికార్డు విరాట్ కోహ్లీ పేరిట ఉంది. ఈ ఫార్మాట్లో విరాట్ 55 శతకాలు చేశాడు
- వన్డే ఫార్మాట్ చరిత్రలో మూడో స్థానంలో బ్యాటింగ్ చేస్తూ 13,000 పరుగుల మైలురాయిని దాటిన ఏకైక ఆటగాడు విరాట్ కోహ్లీ. ఇటీవల న్యూజిలాండ్తో జరిగిన మ్యాచ్లో ఈ ఘనత అందుకున్నాడు
- వన్డేల్లో అత్యంత వేగంగా 13,000, 15,000 పరుగులను పూర్తి చేసిన ఆటగాడిగా విరాట్ కోహ్లీ రికార్డు సృష్టించాడు. సచిన్, రికీ పాంటింగ్ వంటి దిగ్గజాల పేరిట ఉన్న రికార్డులను అధిగమిస్తూ ఈ మైలురాళ్లను చేరుకోవడం విశేషం
- విరాట్ కోహ్లీ అంతర్జాతీయ క్రికెట్లోని మూడు ఫార్మాట్లలో (టెస్టులు, వన్డేలు మరియు టీ20లు) కలిపి మొత్తం 86 సెంచరీలు సాధించాడు. అత్యధిక సెంచరీలు చేసిన ఆటగాళ్ల జాబితాలో సచిన్ (100 సెంచరీలు) తర్వాత, ప్రపంచంలోనే రెండో స్థానంలో కొనసాగుతున్నాడు
The young prodigy who grew into the KING of the game, winning hearts and rewriting records along the way! ❤️🙌 Happy Birthday, Virat Kohli! 🎂 #HappyBirthdayKohli #HappyBirthdayKingKohli https://t.co/bKBoemCbDc— Star Sports (@StarSportsIndia) November 5, 2026
టీ20 ప్రపంచ కప్లో 'మ్యాన్ ఆఫ్ ద సిరీస్'
ఐసీసీ టీ20 ప్రపంచ కప్ చరిత్రలో రెండుసార్లు (2014, 2016లో) 'మ్యాన్ ఆఫ్ ద సిరీస్' అవార్డును గెలుచుకున్న ఏకైక క్రికెటర్ విరాట్ కోహ్లీ. ప్రపంచ కప్ వంటి ప్రతిష్టాత్మక టోర్నమెంట్లలో, తీవ్రమైన ఒత్తిడిలో కూడా అద్భుతమైన ప్రదర్శన చేయగల అతడి సామర్థ్యానికి ఇది నిదర్శనం
ఆ ఒక్కటి అందలేదు
ఐసీసీ టోర్నమెంట్లలో విరాట్ కోహ్లీ దాదాపు అన్ని ట్రోఫీలను గెలుచుకున్నాడు. ఐసీసీ వన్డే ప్రపంచ కప్ (2011), ఛాంపియన్స్ ట్రోఫీ (2013, 2025), టీ20 ప్రపంచ కప్ (2024) వంటి అన్ని ప్రధాన ఐసీసీ 'వైట్ బాల్' టోర్నమెంట్లలో విజేతగా నిలిచాడు. అయితే, ఐసీసీ వరల్డ్ టెస్ట్ ఛాంపియన్షిప్ ట్రోఫీని మాత్రం కోహ్లీకి అందలేదు.
ఐపీఎల్లోనూ అదే ఆధిపత్యం
ఐపీఎల్ ప్రారంభ సీజన్ (2008) నుంచి విరాట్ రాయల్ ఛాలెంజర్స్ బెంగళూరు జట్టుకే ఆడుతున్నాడు. విరాట్ ఇప్పటివరకు 283 మ్యాచ్లలో 9,336 పరుగులు చేశాడు. దీంతో ఐపీఎల్లోనూ అత్యధిక పరుగులు చేసిన బ్యాటర్గా టాప్లో ఉన్నాడు. ఇందులో 9 సెంచరీలు, 68 అర్ధ సెంచరీలు ఉన్నాయి.
Breaking a big record on your birthday? Most don’t even dream of it. But Virat Kohli did it. 😎🔥 #OnThisDay in '23, King Kohli slammed a 💯 🆚 South Africa in the #CricketWorldCup & equalled the record of most centuries in ODI cricket with his 4️⃣9️⃣th. ⚡️ #PlayBold #ನಮ್ಮRCB https://t.co/SQC5604xDD— Royal Challengers Bengaluru (@RCBTweets) November 5, 2026
ఇలా 18ఏళ్లుగా క్రికెట్ ప్రపంచంలో విరాట్ కోహ్లీ అనేక మైలురాళ్లను అధిగమించాడు. 38ఏళ్లలో కూడా ఈ ప్రస్థానాన్ని కొనసాగిస్తున్నాడు. ఇప్పటికే టీ20, టెస్టు ఫార్మాట్లకు రిటైర్మెంట్ ఇచ్చేసిన అతడు వన్డేల్లో మాత్రమే కొనసాగుతున్నాడు. వచ్చే ఏడాది వన్డే వరల్డ్కప్ గెలవడామే లక్ష్యంగా పెట్టుకొని ముందుకు సాగుతున్నాడు. ఈ క్రమంలో విరాట్ తన కెరీర్లో మరిన్ని విజయాలు సాధించాలని ఆకాంక్షిస్తూ, 'ఈటీవీ భారత్' తరఫున పుట్టినరోజు శుభాకాంక్షలు!
డబ్ల్యూపీఎల్ 2027 షెడ్యూల్ రిలీజ్- ఆ రెండు వేదికల్లోనే మ్యాచులు
విరాట్కు ఫ్యాన్స్ సర్ప్రైజ్- ఎయిర్పోర్ట్లో బర్త్డే విషెస్