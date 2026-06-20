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'5ఏళ్ల నుంచే క్రికెట్ ఆడుతున్నా- నా ఫస్ట్ బౌలర్ మా నాన్నే'- హైదరాబాద్ ఈ ఛాంపియన్స్ కెప్టెన్ అభిరథ్ రెడ్డి

జూన్ 21 నుంచి ప్రారంభం కానున్న టీజీ20 లీగ్ టోర్నమెంట్- హైదరాబాద్ ఈ ఛాంపియన్స్ జట్టును దక్కించుకున్న ప్రతిష్టాత్మక రామోజీ గ్రూప్- ఈటీవీకి హైదరాబాద్ కెప్టెన్ కెప్టెన్ అభిరథ్ రెడ్డి స్పెషల్ ఇంటర్వ్యూ

Hyd E Champions
Hyd E Champions (Source : ETV Bharat)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : June 20, 2026 at 2:31 PM IST

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ETV Bharat Exclusive With E Champions Captain Abhirath : మొన్నటివరకు ఐపీఎల్​లో మునిగి తేలిన తెలుగు క్రికెట్ ఫ్యాన్స్ ఇప్పుడు మరో ఫ్రాంచైజీ క్రికెట్ తెలంగాణ టీ20 లీగ్​ను ఎంజాయ్ చేసేందుకు రెడీ అవుతున్నారు. జూన్ 21 నుంచి ప్రారంభం కానున్న ఈ మెగా క్రికెట్ సమరంలో రామోజీ గ్రూప్ ఉషోదయ ఎంటర్‌ప్రైజెస్ సారథ్యంలోని 'హైదరాబాద్ ఈ ఛాంపియన్స్' జట్టు భారీ అంచనాలతో బరిలోకి దిగుతోంది. ఉప్పల్ స్టేడియం వేదికగా జరగనున్న ఈ టోర్నీలో సత్తా చాటేందుకు తమ టీమ్ పూర్తి స్థాయి సన్నద్ధతతో ఉందని ఆ జట్టు కెప్టెన్ అభిరథ్ రెడ్డి ధీమా వ్యక్తం చేశాడు. ఈటీవీకి ఇచ్చిన ప్రత్యేక ఇంటర్వ్యూలో తమ జట్టు వ్యూహాలు, టోర్నీ ప్రిపరేషన్స్ సహా తన క్రికెట్ ప్రయాణం గురించి అభిరథ్ పలు ఆసక్తికరమైన విషయాలను పంచుకున్నాడు.

ఈటీవీ భారత్: మీ క్రికెట్ జర్నీ ఎలా ప్రారంభమైంది? ఫ్యామిలీ సపోర్ట్ ఎలా ఉండేది?
అభిరథ్ రెడ్డి : మా నాన్న ప్రేరణతోనే నేను ఐదేళ్ల వయసులోనే క్రికెట్ బ్యాట్ పట్టాను. ఇప్పుడు నా వయసు 29 ఏళ్లు కాగా, గత 24 ఏళ్లుగా నేను క్రికెట్ ఆడుతున్నాను. క్రికెట్ ప్రయాణంలో మా నాన్న నాకు ఎంతో సపోర్ట్ ఇచ్చారు. నేను బ్యాటింగ్ ప్రాక్టీస్ చేసేటప్పుడు ఆయనే స్వయంగా నాకు బంతులు విసిరేవారు. 2022లో తమిళనాడు జట్టుపై నా ఫస్ట్ క్లాస్ అరంగేట్రం జరిగింది. ప్రస్తుతం హైదరాబాద్ టీమ్‌కు కెప్టెన్‌గా వ్యవహరించడం చాలా ప్రౌడ్‌గా ఉంది. గతంలో 2018లో జరిగిన టీటీఎల్ టోర్నీలో వైస్ కెప్టెన్‌గా ఉంటూ ఆరు మ్యాచ్‌లకు కెప్టెన్సీ చేసిన అనుభవం కూడా నాకు ఉంది.

ఈ ఛాంపియన్స్ కెప్టెన్ అభిరథ్ రెడ్డితో ఈటీవీ భారత్ (Source : ETV Bharat)

ఈటీవీ భారత్ : హైదరాబాద్ ఈ ఛాంపియన్స్ జట్టు సెలెక్షన్, కోచింగ్ స్టాఫ్ గురించి ఏం చెప్తారు?
అభిరథ్ రెడ్డి: మా హైదరాబాద్ ఈ ఛాంపియన్స్ జట్టు చాలా బ్యాలెన్స్‌డ్‌గా ఉంది. టీమ్‌లో ఎక్కువ మంది ఆల్‌రౌండర్లు ఉండటం మాకు అతిపెద్ద ప్లస్ పాయింట్. ఐపీఎల్ తరహాలో ఈ టీజీ20 లీగ్‌లో ఇంపాక్ట్ ప్లేయర్ రూల్ లేదు కాబట్టి ఆల్‌రౌండర్ల పాత్ర చాలా కీలకం కానుంది. మా టీమ్‌లో ఉన్న యంగ్ ప్లేయర్స్ అంతా ఎలాంటి భయం లేకుండా ఫ్రీగా ఆడతారు. ఇక కోచింగ్ స్టాఫ్ కూడా చాలా క్వాలిటీగా ఉన్నారు. ఐపీఎల్ ఎక్స్‌పీరియన్స్ ఉన్న అనిల్ సర్, ఐసీఎల్ ఎక్స్‌పీరియన్స్ ఉన్న ఆల్‌ఫ్రెడ్ సర్ తమ టీ20 అనుభవాలను కుర్రాళ్లతో షేర్ చేసుకుంటూ మమ్మల్ని అద్భుతంగా గైడ్ చేస్తున్నారు.

ఈ ఛాంపియన్స్ కెప్టెన్ అభిరథ్ రెడ్డితో ఈటీవీ భారత్ (Source : ETV Bharat)

ఈటీవీ భారత్: ఈ లీగ్‌లో మీ టీమ్ ఎలాంటి వ్యూహాలతో ముందుకు వెళ్తోంది?
అభిరథ్ రెడ్డి: ఈ టోర్నీలో ప్రతి మ్యాచ్‌ను చాలా అగ్రెసివ్‌గా ఆడటమే మా మెయిన్ గోల్. టీ20 ఫార్మాట్ అనేది చాలా స్పీడ్‌గా మారిపోతుంది. ఒక్క ఓవర్‌లోనే మ్యాచ్ మొత్తం టర్న్ అయ్యే ఛాన్స్ ఉంటుంది కాబట్టి గ్రౌండ్‌లో పరిస్థితిని బట్టి ఎప్పటికప్పుడు ఫాస్ట్‌గా డెసిషన్స్ తీసుకోవాల్సి ఉంటుంది. ఉప్పల్ స్టేడియంలో నాకు మంచి రికార్డ్ ఉంది. ఆ అనుభవం ఈ టోర్నీలో మాకు తప్పకుండా హెల్ప్ అవుతుంది. ఇప్పటికే మేము రెండు మూడు ప్రాక్టీస్ మ్యాచ్‌లు ఆడాము. కప్పు గెలవడమే టార్గెట్‌గా మా ప్లాన్స్ అన్నీ సిద్ధం చేసుకున్నాము.

ఈ ఛాంపియన్స్ కెప్టెన్ అభిరథ్ రెడ్డితో ఈటీవీ భారత్ (Source : ETV Bharat)

ఈటీవీ భారత్: తెలంగాణలోని యువ క్రికెటర్లకు ఈ లీగ్ ఏ విధంగా ఉపయోగపడుతుంది?
అభిరథ్ రెడ్డి: తెలంగాణలోని యంగ్ క్రికెటర్స్‌కు ఈ టీజీ20 లీగ్ ఒక వండర్‌ఫుల్ ప్లాట్‌ఫామ్ అని చెప్పాలి. ఈసారి టైమ్ తక్కువగా ఉండటం వల్ల అన్ని జిల్లాల్లో సెలెక్షన్స్ పెట్టలేకపోయారు. కేవలం ఓపెన్ ట్రయల్స్ ద్వారానే టాలెంట్ ఉన్న ప్లేయర్స్‌ను ఎంపిక చేశారు. అయితే వచ్చే ఏడాది నుంచి ప్రతి ఫ్రాంచైజీ అన్ని జిల్లాలకు వెళ్లి రూరల్ టాలెంట్‌ను వెలికితీసేలా స్పెషల్ టాలెంట్ హంట్ ప్రోగ్రామ్స్ పెడుతుంది. దీనివల్ల విలేజ్ లెవెల్‌లో ఉండే ఎంతోమంది ప్రతిభావంతులైన ఆటగాళ్లకు తమ స్కిల్స్ చూపించుకునే మంచి అవకాశం దొరుకుతుంది.

ఈ ఛాంపియన్స్ కెప్టెన్ అభిరథ్ రెడ్డితో ఈటీవీ భారత్ (Source : ETV Bharat)

ఈటీవీ భారత్: టోర్నమెంట్ టైమ్‌లో ఫ్రీ టైమ్ దొరికితే ఏం చేస్తారు? ఫ్రాంచైజీకి ఎలాంటి భరోసా ఇస్తున్నారు?
అభిరథ్ రెడ్డి: టోర్నమెంట్ స్టార్ట్ అయ్యాక ఫ్రీ టైమ్ దొరకడం చాలా కష్టం. ఆ కాస్త సమయాన్ని కూడా మేము ప్రాక్టీస్ కోసమే ఉపయోగిస్తాము. మ్యాచ్‌లు ఆడేటప్పుడు రిజల్ట్ ఎలా ఉంటుందనేది మన చేతుల్లో ఉండదు కానీ గ్రౌండ్‌లోకి దిగాక వంద శాతం బెస్ట్ పర్ఫార్మెన్స్ ఇవ్వడమే ప్లేయర్లుగా మా బాధ్యత. మా టీమ్ మేనేజ్‌మెంట్ మాపై పెట్టుకున్న నమ్మకాన్ని కచ్చితంగా నిలబెట్టుకుంటాము. చివరగా మా హైదరాబాద్ ఈ ఛాంపియన్స్ టీమ్ స్లోగన్ 'సిక్సర్ మార్ సీటీ మార్' అంటూ అభిమానుల్లో జోష్ నింపాలనుకుంటున్నాను.

ఈ ఛాంపియన్స్ కెప్టెన్ అభిరథ్ రెడ్డితో ఈటీవీ భారత్ (Source : ETV Bharat)

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