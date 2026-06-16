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టీజీ20 లీగ్: 'మట్టిలో మాణిక్యాలను రామోజీ గ్రూప్ వెలికితీస్తోంది'- ఈటీవీ భారత్ డైరెక్టర్ బృహతి

టీజీ20 లీగ్ బ్రాండ్ అంబాసిడర్‌గా నియమితులైన ప్రముఖ సినీ నటుడు విజయ్ దేవరకొండ- టైటిల్ స్పాన్సర్‌గా శ్రీనిధి యూనివర్సిటీ

TG 20 League Brand Ambassador
TG 20 League, ETV Bharat Director Brihathi ((Etv Bharat))
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By ETV Bharat Telugu Team

Published : June 16, 2026 at 6:01 PM IST

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TG 20 League Brand Ambassador : హెచ్‌సీఏ ప్రతిష్ఠాత్మకంగా నిర్వహిస్తున్న టీజీ20 లీగ్ బ్రాండ్ అంబాసిడర్‌గా స్టార్ హీరో విజయ్ దేవరకొండ నియమితులయ్యారు. టైటిల్ స్పాన్సర్‌గా శ్రీనిధి యూనివర్సిటీ వ్యవహరించనుంది. బుధవారం ట్యాంక్‌బండ్‌పై ట్రోఫీ ఆవిష్కరణ కార్యక్రమం జరగనుంది. ఈ మేరకు మంగళవారం ఏర్పాటు చేసిన ప్రెస్​మీట్​లో హెచ్‌సీఏ కార్యదర్శి జీవన్‌రెడ్డి వెల్లడించారు. హైదరాబాద్ బేగంపేట్‌లో జరిగిన ఆ కార్యక్రమానికి రామోజీ గ్రూప్ ఫ్రాంచైజీ 'హైదరాబాద్ E ఛాంపియన్స్' టీమ్​ తరఫున 'ఈటీవీ భారత్' డైరెక్టర్ బృహతి హాజరయ్యారు. ఆమెతోపాటు ఇతర ఫ్రాంచైజీ యజమానులు కూడా పాల్గొన్నారు.

మీడీయా సమావేశంలో ఈటీవీ భారత్ డైరెక్టర్ బృహతి మాట్లాడుతూ, ఉషోదయ ఎంటర్​ప్రైజెస్, రామోజీ గ్రూప్ ఎప్పటి నుంచో మట్టిలో మాణిక్యాలను వెలికితీస్తోందని తెలిపారు. ఈనాడు స్పోర్ట్స్ లీగ్, ఈనాడు ఛాంపియన్స్ పేజీ రూపంలో ప్రతిభను వెలికితీస్తోందని చెప్పారు. టీజీ 20 లీగ్ రూపంలో అవకాశం రావడం ఆనందంగా ఉందని వెల్లడించారు. అందరం కలిసి టీజీ 20 లీగ్‌ను మరింత ముందుకు తీసుకెళ్దామని పిలుపునిచ్చారు.

టికెట్ రేట్లు ఎంతంటే?
ఈనెల 21 నుంచి ఉప్పల్‌లో మెగా క్రికెటింగ్ ఈవెంట్ ఉందని టీజీ 20 గవర్నింగ్ కౌన్సిల్ ఛైర్మన్ ఆగంరావు తెలిపారు. ప్రతిరోజు రెండు మ్యాచ్‌లు జరుగుతాయని చెప్పారు. ఉప్పల్ స్టేడియంలో తొలి మ్యాచ్‌కు ముందు వేడుకలు ఉంటాయని వెల్లడించారు. తమన్‌ మ్యూజిక్‌ కన్సర్ట్‌, లేజర్‌ షో ఉంటాయని పేర్కొన్నారు. "మొత్తం 28 లీగ్ మ్యాచ్‌లు, 4 ప్లే ఆఫ్ మ్యాచ్‌లు ఉంటాయి. జులై 12న టీజీ 20 లీగ్ ఫైనల్ మ్యాచ్. ఇంపాక్ట్ ప్లేయర్ రూల్ తప్ప ఐపీఎల్ అన్ని రూల్స్ ఉంటాయి. డిస్ట్రిక్ట్ యాప్‌లో టికెట్లు అందుబాటులో ఉన్నాయి. టికెట్ల ధరలు రూ50, రూ.100గా నిర్ణయించాం" అని ఆగం రావు తెలిపారు. ఆ తర్వాత నగదు బహుమతులు వివరాలు రివీల్ చేశారు.

  • టీజీ 20 లీగ్‌ విజేత జట్టుకు రూ.కోటి నగదు బహుమతి
  • టీజీ 20 లీగ్‌ రన్నరప్‌కు రూ.50 లక్షలు నగదు బహుమతి
  • టీజీ 20 లీగ్‌లో 3, 4 స్థానాల్లో నిలిచిన జట్లకు రూ.25 లక్షల చొప్పున బహుమతి

కాగా, జూన్‌ 21 నుంచి ప్రారంభం కానున్న TG 20 లీగ్‌ ఫైనల్ సహా అన్ని మ్యాచ్​లు కూడా ఉప్పల్ స్టేడియం వేదికగా జరగనున్నాయి. జూన్ 21న ప్రారంభ మ్యాచ్​లో పాలమూరు స్ట్రైకర్స్- అన్విత ఖమ్మం ఏస్ జట్లు తలపడనున్నాయి. ఆ మ్యాచ్ సాయంత్రం 7.15 నిమిషాలకు మొదలు కానుంది. కాగా, రోజుకు రెండు చొప్పున మ్యాచ్​లు నిర్వహించనున్నారు. మధ్యాహ్నం మ్యాచ్ 2.15 గంటలకు ప్రారంభం కానుండగా, సాయంత్రం మ్యాచ్ 7.15 గంటలకు స్ట్రార్ట్ అవుతుంది. హైదరాబాద్ E ఛాంపియన్స్ జట్టు జూన్ 23న తొలి మ్యాచ్ ఆడనుంది. పాలమూరు స్టైకర్స్​తో తొలి మ్యాచ్​లో తలపడనుంది. ఈ మ్యాచ్ మధ్యాహ్నం 2.15 గంటలకు ప్రారంభం అవుతుంది.

అయితే ఎనిమిది ఈ జట్లు టోర్నీలో తలపడనున్నాయి. ఫైనల్​తో సహా మొత్తం 32 మ్యాచ్​లు ఉండనున్నాయి. రౌండ్ రాబిన్ పద్ధతిలో మ్యాచ్​లు జరగనున్నాయి. ఒక్కో జట్టు మిగిలిన ఎడు టీమ్స్​తో ఒక్కో మ్యాచ్ ఆడతాయి. అలా చివరగా లీగ్ దశ ముగిసేసరికి పాయింట్ల పట్టికలో మూడు, నాలుగు స్థానాల్లో ఉన్న జట్లు తొలి ఎలిమిటర్​ మ్యాచ్​ ఆడతాయి. ఇందులో ఓడిపోయిన జట్టు నిష్క్రమిస్తుంది. ఆ తర్వాత పట్టికలో తొలి రెండు స్థానాల్లో నిలిచిన జట్ల మధ్య రెండో ఎలిమినేటర్ జరుగుతుంది. ఇందులో నెగ్గిన టీమ్ నేరుగా ఫైనల్ చేరుతుంది. ఓడిన జట్టు, తొలి ఎలిమినేటర్​లో నెగ్గిన టీమ్​తో పోటీ పడుతుంది. ఇందులో గెలిచిన జట్టు ఫైనల్​కు వెళ్తుంది.

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