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ISSF వరల్డ్​కప్​లో భారత్ 'డబుల్ పోడియం'- స్వర్ణం ముద్దాడిన ఈషా, కాంస్యం గెలిచిన మను

హాంగ్‌జౌలో ISSF ప్రపంచ కప్‌లో స్వర్ణ పతకం నెగ్గిన భారత షూటర్ ఈషా సింగ్ - మను బాకర్​కు కాంస్యం- హర్షం వ్యక్తం చేసిన కేంద్రమంత్రి

Manu Bhaker - Esha Singh
Manu Bhaker - Esha Singh (Source : IANS (File))
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By ETV Bharat Sports Team

Published : July 27, 2026 at 6:05 PM IST

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India Medals ISSF World Cup 2026 : హాంగ్‌జౌలో జరుగుతున్న ISSF (ఇంటర్నేషనల్ షూటింగ్ స్పోర్ట్స్ ఫెడరేషన్​) ప్రపంచ కప్‌ 2026లో అద్భుత దృష్యం ఆవిష్కృతమైంది. 25 మీటర్ల పిస్టర్ ఈవెంట్​ పోడియంపై ఇద్దరు భారత షూటర్లు విన్నర్లుగా నిలిచారు. సోమవారం జరిగిన మహిళల 25 మీటర్ల పిస్టల్ ఈవెంట్‌లో భారత షూటర్లు అద్భుత ప్రదర్శనను కొనసాగించారు. ఇందులో ఈషా సింగ్ అగ్రస్థానంలో నిలిచి స్వర్ణ పతకం ముద్దాడింది. ఒలింపిక్ పతక విజేత సీనియర్ షూటర్ మను భాకర్ మూడో స్థానంలో నిలిచి కాంస్య పతకం దక్కించుకుంది.

ప్రపంచ రికార్డు హోల్డర్ ఈషా సింగ్ ఫైనల్‌లో ఆరంభం నుంచే ఆధిపత్యం ప్రదర్శించింది. ఆమె పోటీ అంతటా అద్భుతమైన ప్రదర్శన కనబరిచి, 50 షాట్‌లకు 40 పాయింట్లు సాధించింది. దీంతో ఆమె స్వర్ణ పతకం దక్కించుకుంది. 37 పాయింట్లతో రెండో స్థానంలో నిలిచిన ఆతిథ్య చైనా షూటర్ యూ జాంగ్‌ను రజత పతకం గెలుచుకుంది. ఇక రెండుసార్లు ఒలింపిక్ పతక విజేత అయిన మను భాకర్ కూడా ఈ పోటీలో ఫేవరెట్​గా దిగింది. అయితే ఆమె స్వర్ణం కోసం పోరాడగా, కాంస్యంతో సరిపెట్టుకోవాల్సి వచ్చింది. కాంస్య పతకం కోసం జరిగిన మ్యాచ్‌లో ఆమె ఉత్తర కొరియాకు చెందిన హ్యోన్ జియోంగ్ పాక్‌ను ఎదుర్కొంది. డబుల్ షూట్ ఆఫ్‌లో హోరాహోరీగా జరిగిన మ్యాచ్‌లో మను భాకర్ నెగ్గింది. దీంతో ఈ వరల్డ్​కప్​లో భారత్ పతకాల సంఖ్య మూడుకు చేరింది.

మంత్రి అభినందనలు
ఈ విజయంపై కేంద్ర క్రీడల మంత్రి మన్​సుఖ్ మాండవియా హర్షం వ్యక్తం చేశారు. 'పోడియంపై భారత షూటర్లు. ఈ పోటీల్లో స్వర్ణం సాధించిన ఈషాకు, కాంస్యం దక్కించుకున్న మను భాకర్​కు నా హృదయపూర్వక శుభాకాంక్షలు. మీ పట్ల భారతదేశం గర్వపడుతోంది' అని ఎక్స్​లో పోస్టు చేశారు.

రెండో స్వర్ణం
కాగా, ఈ సీజన్‌లో హాంగ్‌జౌలో ఈషా సింగ్‌కు ఇది రెండో ISSF ప్రపంచ కప్ స్వర్ణ పతకం కావడం విశేషం. ఆమె ఈ పోటీకి ముందు మే నెలలో జరిగిన మ్యూనిచ్ ప్రపంచ కప్‌లో 25 మీటర్ల పిస్టల్ ఈవెంట్‌లో గోల్డ్ మెడల్ గెలుచుకుంది. అదే పోటీల్లో 10 మీటర్ల ఎయిర్ పిస్టల్ ఈవెంట్‌లోనూ సత్తా చాటి రజత పతకాన్ని కూడా ముద్దాడింది. మరోవైపు, మను భాకర్‌కు ఈ సీజన్‌లో ఇదే వ్యక్తిగతంగా మొదటి పతకం. 2026లో ఆమె మ్యూనిచ్ ప్రపంచ కప్‌లో మహిళల 10 మీటర్ల ఎయిర్ పిస్టల్ టీమ్ ఈవెంట్‌లో పతకం సాధిచింది.

భారత్ రెండో స్థానంలో!
హాంగ్‌జౌ ప్రపంచ కప్‌లో ఇప్పటివరకు ఆతిథ్య చైనా ఆరు స్వర్ణాలతో సహా 14 పతకాలను గెలుచుకొని పతకాల పట్టికలో అగ్రస్థానంలో ఉంది. భారత్ మూడు పతకాలతో రెండో స్థానంలో కొనసాగుతోంది. తాజాగా ఇషా సింగ్ స్వర్ణం, మను భాకర్ కాంస్యం నెగ్గగా, ఈ ఇద్దరికంటే ముందు సైనియం 10 మీటర్ల ఎయిర్ పిస్టల్ ఈవెంట్​లో రజత పతకం దక్కించుకుంది. ఈ పోటీల్లో భారత షూటర్ల ప్రస్తుత ప్రదర్శన రాబోయే రోజుల్లో అంతర్జాతీయ స్థాయిలో పోటీలు, ప్రధాన టోర్నమెంట్‌లపై అంచనాలను పెంచుతోంది. హాంగ్‌జౌ వేదికగా జరుగుతున్న ఈ షూటింగ్ పోటీ, రైఫిల్, పిస్టల్, షాట్‌గన్ విభాగాలలోని అంశాలతో కూడిన ఒక సంయుక్త ISSF ప్రపంచ కప్. ఈ టోర్నమెంట్ రేపటి (మంగళవారం)తో ముగుస్తుంది.

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