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ఆసియా క్రీడలపై తుఫాన్ ఎఫెక్ట్- గుర్రపుస్వారీ పోటీలు వాయిదా

జపాన్​లో డుజువాన్‌ తుఫాన్ బీభత్సం- ఆసియా క్రీడలపై ప్రభావం- గుర్రపుస్వారీ పోటీల వాయిదా

Typhoon Effect On Asian Games
ప్రతీకాత్మక చిత్రం (Source : IANS)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : September 21, 2026 at 11:20 AM IST

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Typhoon Effect On Asian Games : జపాన్ ఐచి - నాగోయా వేదికగా జరుగుతున్న ఆసియా క్రీడలకు అక్కడి వాతావరణ పరిస్థితులు కొత్త సవాల్ విసురుతున్నాయి. కొద్ది రోజులుగా అక్కడ భారీ తుఫాన్ (Typhoon) హెచ్చరికలు ఉన్నాయి. పోటీల నిర్వాహణపై దీని ప్రభావం ఉండే అవకాశం ఉన్నట్లు ఇప్పటికే కథనాలు వచ్చాయి. ముందు నుంచీ అనుకున్నట్లే పోటీలపై తుఫాన్ ప్రభావం పడింది. తుఫాన్ ప్రభావం కారణంగా ఈక్వెస్ట్రియన్‌ (గుర్రపుస్వారీ) పోటీలు వాయిదా పడ్డాయి.

భారీ తుఫాన్ హెచ్చరికలు
తూర్పు జపాన్ పసిఫిక్ తీరం వైపు సోమవారం ఒక భారీ తుఫాన్ కదులుతోందని దీనివల్ల భారీ వర్షాలు, బలమైన గాలులు, కొండచరియలు విరిగిపడే ప్రమాదం ఉందని జపాన్ వాతావరణ సంస్థ హెచ్చరించినట్లు క్యోడో న్యూస్ నివేదించింది. జపాన్ వాతావరణ సంస్థ ప్రకారం, డుజువాన్‌ తుఫాన్ సోమవారం సాయంత్రం నుంచి అర్ధరాత్రి వరకు టోక్యోకు తూర్పున ఉన్న చిబా ప్రిఫెక్చర్‌లోని బోసో ద్వీపకల్పం సమీపానికి చేరే అవకాశం ఉంది. తూర్పున ఉన్న కాంటో-కోషిన్, మధ్య జపాన్‌లోని టోకై ప్రాంతాల్లో కుండపోత వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉంది. దీనివల్ల ఇప్పటికే రవాణాకు తీవ్ర అంతరాయం కలుగుతోంది. జాతీయ రహదారులను సైతం మూసివేయవలసి వచ్చింది. హచిజో ద్వీపానికి పశ్చిమ-నైరుతి దిశలో సుమారు 110 కిలోమీటర్ల దూరంలో ఉన్న ఈ తుఫాన్ గంటకు 20 కిలోమీటర్ల వేగంతో ఈశాన్య దిశగా కదులుతోంది.

పోటీలు వాయిదా
అయితే ప్రస్తుతం ఈ ఆసియా క్రీడల వేదిక అయిన ఐచి- నగోయాలో ఇప్పటివరకు ఎలాంటి ప్రతికూల వాతావరణ పరిస్థితులు కనిపించలేదు. కానీ, ఇవాళ సాయంత్రానికి దీని ప్రభావం అక్కడ కూడా ఉంటుందని వాతావరణ శాఖ అంచనా వేస్తోంది. దీంతో ముందుజాగ్రత్త చర్యలో భాగంగా నిర్వాహకులు ఈక్వెస్ట్రియన్ ఈవెంటింగ్ పోటీలను మంగళవారానికి వాయిదా వేశారు. ఈ తుఫాను కారణంగా తూర్పు, ఈశాన్య జపాన్‌లో మంగళవారం వరకు భారీ వర్షాలు కురుస్తాయని జపాన్ వాతావరణ సంస్థ తెలిపింది.

ఈ క్రీడల్లో ఇప్పటిదాకా భారత్​కు ఆరు పతకాలు వచ్చాయి. ఇందులో నాలుగు రజతాలు, రెండు కాంస్యాలు ఉన్నాయి.

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జపాన్​లో తుఫాన్ ఎఫెక్ట్
CYCLONE IN JAPAN TODAY UPDATE
ఆసియా క్రీడలు పోస్ట్​పోన్
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