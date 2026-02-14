రాణించిన టామ్ బంటన్- స్కాట్లాండ్పై ఇంగ్లాండ్ ఈజీ విన్!
T20 World Cup 2026 : రెండో విజయం నమోదు చేసిన ఇంగ్లాండ్- స్కాట్లాండ్పై 5 వికెట్ల తేడాతో విజయం
Published : February 14, 2026 at 6:34 PM IST
England vs Scotland : ఇంగ్లాండ్ కమ్బ్యాక్ ఇచ్చింది. గతమ్యాచ్లో వెస్టిండీస్తో ఓడిన ఇంగ్లిష్ జట్టు, తాజాగా స్కాట్లాండ్పై విజయం సాధించింది. శనివారం కోల్కతా వేదికగా జరిగిన మ్యాచ్లో స్కాట్లాండ్ నిర్దేశించిన 153 పరుగుల లక్ష్యాన్ని ఇంగ్లాండ్ 18.3 ఓవర్లలో 5 వికెట్లు కోల్పోయి ఛేదించింది. టామ్ బంటన్ (63 పరుగులు) హాఫ్ సెంచరీ సాధించగా, జకాబ్ బెతెల్ (32 పరుగుుల), శామ్ కరన్ (28 పరుగులు) రాణించారు. స్కాట్లాండ్ బౌలర్లలో ఒలివర్ డేవిడ్సన్, మైకెల్ లీస్క్, బ్రాడ్ వీల్, బ్రాడ్ క్యూరీ, బ్రండన్ మెక్ముల్లెన్ తలో 1 వికెట్ పడగొట్టారు.
ఇక తొలుత బ్యాటింగ్ చేసిన స్కాట్లాండ్ 19.4 ఓవర్లలో 152 పరుగులకు కుప్పకూలిపోయింది. కెప్టెన్ రిచీ బెరింగ్టన్ (49 పరుగులు), మైకెల్ జోన్స్ (33 పరుగులు) రాణించారు. టామ్ బ్రూస్ (24 పరుగులు), ఒలివర్ డేవిడ్సన్ (20 పరుగులు) ఫర్వాలేదనిపించారు. ఇంగ్లాండ్ బౌలర్లలో ఆదిల్ రషీద్ 3, జోఫ్రా ఆర్చర్, లియామ్ డాసన్ చెరో 2, జెమీ ఓవర్టన్, శామ్ కరన్ తలో వికెట్ దక్కించుకున్నారు.