ETV Bharat / sports

బాక్సింగ్ డే టెస్టు 'ఇంగ్లాండ్​'దే- రెండు రోజుల్లోనే ముగిసిన మ్యాచ్

బాక్సింగ్ డే టెస్టు ఇంగ్లాండ్​దే- యాషెస్​లో ఇంగ్లీష్ జట్టుకు తొలి విజయం- నాలుగు వికెట్ల తేడాతో గెలుపు

Aus vs Eng
Aus vs Eng (Source : AP News)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : December 27, 2025 at 1:08 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

Aus vs Eng 4th Test : యాషెస్​ సిరీస్​లో ఇంగ్లాండ్​ ఎట్టకేలకు విజయం సాధించింది. మెల్​బోర్న్ క్రికెట్ గ్రౌండ్ వేదికగా జరిగిన బాక్సింగ్ డే టెస్టులో ఆస్ట్రేలియాపై ఇంగ్లాండ్ నాలుగు వికెట్ల తేడాతో నెగ్గింది. 175 పరుగుల లక్ష్యంతో దిగిన ఇంగ్లాండ్ ఆరు వికెట్లు కోల్పోయి ఛేదించింది. ఓపెనర్లు జాక్‌ క్రాలీ (37 పరుగులు), (బెన్ డకెట్‌ 34 పరుగులు), జాకబ్‌ బెథెల్‌ (40 పరుగులు) రాణించారు. ఆస్ట్రేలియా బౌలర్లలో స్కాట్‌ బోలాండ్‌, రిచర్డ్‌సన్‌, మిచెల్‌ స్టార్క్‌ తలో 2 వికెట్లు పడగొట్టారు.

అంతకుముందు ఓవర్​నైట్ స్కోర్ 4-0తో ఆసీస్ రెండో ఇన్నింగ్స్ బ్యాటింగ్ కొనసాగించింది. సెకండ్ ఇన్నింగ్స్​లో 34.3 ఓవర్లలో 132 పరుగులకు ఆలౌట్ అయ్యింది. తొలి ఇన్నింగ్స్​లో 42 పరుగుల ఆధిక్యం కలుపుకొని ఇంగ్లాండ్​కు 175 పరుగుల టార్గెట్​ను నిర్దేశించింది. తొలి ఇన్నింగ్స్​లో మొదట ఆస్ట్రేలియా 152 పరుగులకు ఆలౌట్ కాగా, ఇంగ్లాండ్ 110 రన్స్​కు కుప్పకూలింది. దీంతో ఈ టెస్టులో తొలి రోజే 20 వికెట్లు కూలాయి. ఇక రెండో రోజూ బౌలర్ల ఆధిపత్యం కొనసాగడంతో రెండు రోజుల్లోనే టెస్టు మ్యాచ్ ముగిసింది.

కాగా, ఈ యాషెస్​లో హ్యాట్రిక్ ఓటముల తర్వాత ఇంగ్లాండ్​కు ఇదే తొలి విజయం. ఇప్పటికే సిరీస్​ను ఆసీస్ 3-1తో సొంతం చేసుకుంది. ఇక ఇరుజట్ల మధ్య ఐదో టెస్టు మ్యాచ్ సిడ్నీ వేదికగా 2026 జనవరి 04న జరగనుంది.

TAGGED:

AUS VS ENG 4TH TEST
AUS VS ENG BOXING DAY TEST
ASHES SERIES 2025

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.