బట్లర్, బ్రూక్ విధ్వంసం- ఐదో T20లోనూ భారత్ ఓటమి
ఐదో టీ20లోనూ భారత్ ఓటమి- టీమ్ఇండియాకు ఘోర పరాభవం
Published : July 12, 2026 at 1:09 AM IST
Ind vs Eng 5th T20 : ఇంగ్లాండ్తో ఐదో టీ20లోనూ టీమ్ఇండియా తీరు మారలేదు. ఈ మ్యాచ్లో కూడా భారత్ ఓడిపోయింది. ఇంగ్లాండ్ నిర్దేశించిన 258 పరుగుల భారీ ఛేదనలో ఓవర్లన్నీ ఆడిన 8 వికెట్లు కోల్పోయి 201 రన్స్ మాత్రమే చేసింది. ఫలితంగా 56 పరుగుల తేడాతో ఇంగ్లాండ్ విజయం సాధించింది. ఛేజింగ్లో ఇషాన్ కిషన్ (56), తిలక్ వర్మ (53) మాత్రమే చెప్పుకోదగ్గ ఇన్నింగ్స్ ఆడారు. బ్యాటర్లు మరోసారి విఫలమయ్యారు. ఇంగ్లాండ్ బౌలర్లలో శామ్ కరన్ 3, ఆదిల్ రషీద్ 2, ఆర్చర్, టంగ్, డాసన్ తలో 1 వికెట్ పడగొట్టారు.
తాజా విజయంతో ఇంగ్లాండ్ సొంత గడ్డపై ఐదు మ్యాచ్ల టీ20 సిరీస్ను 4- 0తో దక్కించుకుంది. తొలి మ్యాచ్ వర్షం కారణంగా రద్దు అవ్వగా, ఆ తర్వాత వరుసగా జరిగిన నాలుగు టీ20ల్లో ఆతిథ్య ఇంగ్లాండ్ నెగ్గింది. అలాగే 2026 టీ20 వరల్డ్కప్ తర్వాత భారత్ వరుసగా రెండో టీ20 సిరీస్ కోల్పోవడం గమనార్హం. పొట్టి కప్పు ఫైనల్ తర్వాత టీమ్ఇండియా ఆడిన ఏడు టీ20ల్లో ఏ ఒక్కదాంట్లోనూ నెగ్గలేదు.
అంతకుముందు బ్యాటింగ్ చేసిన ఇంగ్లాండ్ 20 ఓవర్లలో 3 వికెట్ల నష్టానికి 257 పరుగుల భారీ స్కోర్ చేసింది. జాస్ బట్లర్ (131), హ్యారీ బ్రూక్ (95 నాటౌట్) చెలరేగిపోయారు భారత బౌలర్లలో శిమమ్ దూబే 2, ప్రసిద్ధ్ కృష్ణ 1 వికెట్ దక్కించుకున్నారు.