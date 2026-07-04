భారత్కు షాక్- రెండో టీ20లో ఇంగ్లాండ్ విజయం
రెండో టీ20లో భారత్ ఓటమి- ఇంగ్లాండ్ను గెలిపించిన బెతెల్-
England vs India (Source : AP News)
Published : July 4, 2026 at 10:42 PM IST
Ind vs Eng : ఇంగ్లాండ్ పర్యటనలో భారత్కు రెండో టీ20లో ఓటమి ఎదురైంది. టీమ్ఇండియా నిర్దేశించిన 191 పరుగుల లక్ష్యాన్ని ఆతిథ్య ఇంగ్లాండ్ 19 ఓవర్లలో 6 వికెట్లు కోల్పోయి ఛేదించింది. జాకబ్ బెతెల్ (76 పరుగులు నాటౌట్) మెరుపు ఇన్నింగ్స్తో భారత్కు విజయాన్ని దూరం చేశాడు. హ్యారీ బ్రూక్ (39), టామ్ బాంటన్ (39) రాణించారు. భారత్ బౌలర్లలో అర్షదీప్ సింగ్ 3, హర్షిత్ రాణా, అక్షర్ పటేల్, వరుణ్ చక్రవర్తి తలో 1 వికెట్ దక్కించుకున్నారు.
తాజా విజయంతో ఐదు మ్యాచ్ల సిరీస్లో ఇంగ్లాండ్ 1-0తో లీడ్లోకి దూసుకెళ్లింది. ఇరుజట్ల మధ్య ఇటీవల జరిగిన తొలి టీ20 మ్యాత్ రద్దైంది. ఇక ఈ సిరీస్లో మూడో టీ20 మ్యాచ్ జులై 07న ఉండనుంది.