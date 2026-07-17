ETV Bharat / sports

రెండో వన్డేలో భారత్​పై గెలిచిన ఇంగ్లాండ్- సిరీస్ సమం

రెండో వన్డేలో ఓడిపోయిన టీమ్ఇండియా- రాణించిన జో రూట్- 1-1తో సమమైన సిరీస్

Ind vs Eng
Ind vs Eng (Source : AP News)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : July 17, 2026 at 1:24 AM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

Ind vs Eng : కార్డిఫ్ వేదికగా భారత్​తో జరిగిన రెండో వన్డేలో ఇంగ్లాండ్ 4 వికెట్ల తేడాతో గెలిచింది. భారత్ నిర్దేశించిన 234 పరుగుల టార్గెట్​ను ఆతిథ్య ఇంగ్లాండ్ 44.1 ఓవర్లలో 6 వికెట్లు కోల్పోయి ఛేదించింది. ఇంగ్లాండ్ బ్యాటర్లలో జో రూట్ (99 పరుగులు నాటౌట్) రాణించాడు. టీమ్ఇండియా బౌలర్లలో గుర్నూర్ బ్రార్ 2, బుమ్రా, ప్రసిద్ద్, దూబె, అక్షర్ తలో 1 వికెట్ దక్కించుకున్నారు. తాజా విజయంతో మూడు వన్డేల సిరీస్ 1-1తో సమం అయ్యింది. ఇరుజట్ల మధ్య మూడో వన్డే జులై 19న లార్డ్స్ వేదికగా జరగనుంది.

అంతకుముందు టాస్ ఓడి మొదట బ్యాటింగ్ చేసిన భారత్ 44 ఓవర్లలోనే 233 పరుగులకు ఆలౌటైంది. శ్రేయస్ అయ్యర్ (66 పరుగులు), విరాట్ కోహ్లీ (65 పరుగులు) హాఫ్ సెంచరీలతో రాణించారు. కెప్టెన్ శుభ్​మన్ గిల్ (31 పరుగులు), రోహిత్ శర్మ (26 పరుగులు) చేశారు. చివర్లో జస్ప్రీత్ బుమ్రా (20 పరుగులు నాటౌట్ 3 ఫోర్లు, 1 సిక్స్​) మెరుపులు మెరిపించాడు. మిగతా బ్యాటర్లంతా సింగిల్ డిజిట్ స్కోరుకే పరిమితమయ్యారు. ఇషాన్ కిషన్ (1), వాషింగ్టన్ సుందర్ (2), అక్షర్ పటేల్ (1), శిమమ్ దూబే (0), గుర్నూర్ బ్రార్ (7), ప్రసిద్ధ్ కృష్ణ (0) ఫెయిల్ అయ్యారు. ఇంగ్లాండ్ బౌలర్లలో జోఫ్రా ఆర్చర్, గస్ అట్కిన్సన్ చెరో 3, సాదిక్ మహ్మద్ 2, శామ్ కరన్, విల్ జాక్స్ తలో 1 వికెట్ పడగొట్టారు.

TAGGED:

IND VS ENG
IND VS ENG

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.