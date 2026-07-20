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హై స్కోరింగ్ మ్యాచ్​లో భారత్ ఓటమి- రోహిత్ శర్మ పోరాటం వృథా

ఇంగ్లాండ్ వర్సెస్ భారత్- మూడో వన్డేలో ఇంగ్లిష్ జట్టు విజయం- రోహిత్ పోరాటం వృథా

Ind vs Eng
Ind vs Eng (Source : AP News)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : July 20, 2026 at 12:04 AM IST

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Ind vs Eng 3rd ODI : లార్డ్స్ మైదానంలో ఇంగ్లాండ్​తో జరిగిన హై స్కోరింగ్ మ్యాచ్​లో భారత్ పోరాడి ఓడింది. 386 పరుగుల భారీ లక్ష్యంతో ఛేదనకు దిగిన టీమ్ఇండియా 50 ఓవర్లలో 360-7 స్కోరుకే పరిమితమైంది. రోహిత్ శర్మ (138 పరుగులు) భారీ సెంచరీకి తోడు విరాట్ కోహ్లీ (74 పరుగులు), శుభ్​మన్ గిల్ (77 పరుగులు) హాఫ్ సెంచరీలతో రాణించారు. కానీ చివర్లో వికెట్లు కోల్పోవడంతో టీమ్ఇండియాకు ఓటమి తప్పలేదు. ఇంగ్లాండ్ బౌలర్లలో శామ్ కర్రన్ 4, ఆదిల్ రషీద్, ఆర్చర్, బెతెల్ తలో 1 వికెట్ దక్కించుకున్నారు.

ఈ ఓటమితో ఇంగ్లాండ్ పర్యటనలో భారత్ వన్డే సిరీస్​ కూడా కోల్పోయింది. తొలి మ్యాచ్​లో టీమ్ఇండియా నెగ్గి సిరీస్​లో శుభారంభం చేసినా రెండో మ్యాచ్​లో ఓటమిపాలైంది. ఇక నిర్ణయాత్మక మూడో వన్డేలోనూ ఓడిపోవడంతో సిరీస్ 2-1 ఇంగ్లాండ్ వశమైంది.

టాస్ నెగ్గి మొదట బ్యాటింగ్ చేసిన ఇంగ్లాండ్ భారీ స్కోర్ చేసింది. నిర్ణీత 50 ఓవర్లలో ఇంగ్లాండ్ 387/3 నమోదు చేసింది. వన్డేల్లో భారత్‌పై ఇంగ్లాండ్‌కు ఇదే అత్యధిక స్కోర్‌ కావడం విశేషం. ఓపెనర్ బెన్ డకెట్‌ (141 పరుగులు, 135 బంతుల్లో) భారీ సెంచరీకి తోడు మరో ఓపెనర్ జాకబ్‌ బెతెల్‌ (91 పరుగులు) రాణించాడు. చివర్లో జో రూట్‌ (74 పరుగులు నాటౌట్), జోస్ బట్లర్ (41 పరుగులు నాటౌట్) మెరుపు ఇన్నింగ్స్ ఆడారు. భారత్‌ బౌలర్లలో ప్రసిద్ధ్‌ కృష్ణ 2 వికెట్లు, ప్రిన్స్‌ యాదవ్‌ ఒక్కో 1 వికెట్‌ తీశారు. ఈ మ్యాచ్​లో టీమ్ఇండియా బౌలర్ గుర్నూర్‌ బ్రార్‌ చెత్త రికార్డు మూటగట్టుకున్నాడు. తన 10 ఓవర్ల కోటాలో వికెట్ తీయకుండా 97 పరుగులు ఇచ్చుకున్నాడు.

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IND VS ENG ODI SERIES
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