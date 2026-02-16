ETV Bharat / sports

పోరాడి ఓడిన ఇటలీ- ఇంగ్లాండ్​ను వణికించిన బెన్ మనెంటి

T20 World Cup : మూడో విజయం నమోదు చేసిన ఇంగ్లాండ్​- గ్రూప్ సీ నుంచి ఇటలీ ఔట్- సూపర్ 8కు ఇంగ్లిష్ జట్టు

England vs Italy
England vs Italy (Source : Associated Press)
ETV Bharat Sports Team

February 16, 2026

Eng vs Italy T20 World Cup : టీ20 వరల్డ్​కప్​లో ఇంగ్లాండ్ మూడో విజయం నమోదు చేసి సూపర్ 8కు దూసుకెళ్లింది. గ్రూప్ దశలో భాగంగా సోమవారం ఇటలీతో జరిగిన మ్యాచ్​లో 24 పరుగుల తేడాతో నెగ్గింది. ఇంగ్లాండ్ నిర్దేశించిన 203 పరుగుల టార్గెట్​ను ఇటలీ ఓవర్లన్నీ ఆడి 178 పరుగులకు ఆలౌట్ అయ్యింది. బెన్ మనెంటి (60 పరుగులు, 25 బంతుల్లో) మెరుపు ఇన్నింగ్స్ వృథా అయ్యింది. ఇంగ్లాండ్ బౌలర్లలో శామ్ కరన్, జెమీ ఒవర్టన్ చెరో 3, జోఫ్రా ఆర్చర్ 2, విల్ జాక్స్, ఆదిల్ రషీద్ చెరో 1 వికెట్ దక్కించుకున్నారు.

తొలుత బ్యాటింగ్ చేసిన ఇంగ్లాండ్ నిర్ణీత 20 ఓవర్లలో 7 వికెట్ల నష్టానికి 202 పరుగులు చేసింది. విల్ జాక్స్ (53 పరుగులు, 22 బంతుల్లో) మెరుపు హాఫ్ సెంచరీ సాధించాడు. టామ్ బంటన్ (30 పరుగులు), ఫిల్ సాల్ట్ (28 పరుగులు), శామ్ కరన్ (25 పరుగులు), జాకబ్ బెతెల్ (23 పరుగులు) ఆకట్టుకున్నారు. ఇటలీ బౌలర్లలో గ్రాంట్ స్టీవార్ట్, క్రిషన్ కలుగమానే చెరో 2, జేజే స్మట్స్, అలీ హసన్, బెన్ మనెంటి తలో 1 వికెట్ దక్కించుకున్నారు.

కాగా, ఈ టోర్నీలో రెండో ఓటమితో గ్రూప్ సీ నుంచి ఇటలీ సూపర్ 8 రేసు నుంచి నిష్క్రమించింది. ఇప్పటిదాకా మూడు మ్యాచ్​లు ఆడగా, ఇటలీ ఒక మ్యాచ్​ (నేపాల్​తో)లోనే నెగ్గింది. ఇక లీగ్ స్టేజ్​లో చివరిదైన నాలుగో మ్యాచ్ ఫిబ్రవరి 19న వెస్టిండీస్​తో జరగనుంది. ఈ గ్రూప్​లో ఇప్పటికే వెస్టిండీస్ సూపర్ 8కు అర్హత సాధించింది.

