7, 7, 9, 3! టీ20 చరిత్రలో ఇదే తొలిసారి- ఇంగ్లాండ్ ఖాతాలో చెత్త రికార్డ్
Eng vs Aus 4th T20 : ఆస్ట్రేలియాతో జరిగిన నాలుగో టీ20లో ఇంగ్లాండ్ 7 పరుగుల తేడాతో విజయం సాధించింది. అయినప్పటికీ ఆ జట్టు చెత్త రికార్డును నమోదు చేశారు.
Published : November 29, 2026 at 8:21 PM IST
ఆస్ట్రేలియా పర్యటనలో ఉన్న ఇంగ్లాండ్ టీ20 సిరీస్లో హ్యాట్రిక్ విజయాలు నమోదు చేసింది. ఐదు మ్యాచ్ల సిరీస్లో భాగంగా సిడ్నీ వేదికగా ఆదివారం జరిగిన నాలుగో టీ20లో ఇంగ్లాండ్ 7 పరుగుల తేడాతో నెగ్గింది. దీంతో ఒక మ్యాచ్ మిగిలుండగానే సిరీస్ను దక్కించుకుంది. అయితే తాజా మ్యాచ్లో విజయం సాధించినప్పటికీ ఇంగ్లాండ్ క్రికెట్ జట్టు తమ టీ20 చరిత్రలో అత్యంత చెత్త రికార్డు నమోదు చేసింది. ఇంతకీ అందేంటంటే?
ఈ మ్యాచ్లో టాస్ నెగ్గిన ఇంగ్లాండ్ తొలుత బ్యాటింగ్ ఎంచుకుంది. అయితే ఆ జట్టుకు చెత్త ఆరంభం దక్కింది. రెండో ఓవర్ రెండో బంతికే ఓపెనర్ ఫిల్ సాల్ట్ (7) ఔట్ అయ్యాడు. తర్వాతి ఓవర్ తొలి బంతికి అనెరిన్ డొనాల్డ్ (7)ను రిలే మెరెడిత్ పెవిలియన్ చేర్చాడు. కాసేపటికే 3.3 ఓవర్ వద్ద కెప్టెన్ హ్యారీ బ్రూక్ (9)ను స్పెన్సర్ జాన్సన్ వేసిన షార్ట్ బాల్తో ఔట్ చేశాడు. మరుసటి ఓవర్లోనే ఇంగ్లాండ్కు మరో దెబ్బ తగిలింది. నాలుగో వికెట్గా టామ్ బంటన్ (3) పెవిలియన్ చేరాడు. అతడిని మెరిడిత్ ఔట్ చేశాడు. దీంతో ఇంగ్లాండ్ 4.2 ఓవర్లలో 32 పరుగులకే టాప్ నలుగురు బ్యాటర్లను కోల్పోయింది. అయితే ఇక్కడే ఇంగ్లాండ్ టీ20 క్రికెట్ చరిత్రలో అత్యంత చెత్త రికార్డు నమోదైంది. తమ జట్టులో తొలి నలుగురు బ్యాటర్లు సింగిల్ డిజిట్కే పెవిలియన్కు చేరారు. ఇలా ఔట్ అవ్వడం ఇంగ్లాండ్కు టీ20ల్లో ఇదే తొలిసారి కావడం గమనార్హం.
Crocombe defends 12 runs in the last over to win the T20I series for England! 🔥 #ENGvAUS #T20 #Cricket https://t.co/NzQauU7gcW— FanCode (@FanCode) November 29, 2026
ఆదుకున్న కర్రన్
కష్టాల్లో పడ్డ ఇంగ్లాండ్ను శామ్ కర్రన్ మెరుపు ఇన్నింగ్స్తో ఆదుకున్నాడు. 28 బంతుల్లో 50 పరుగులు చేశాడు. అతడితోపాటు జేమ్స్ కోల్స్ (33 పరుగులు), లియామ్ డాసన్ (23 పరుగులు, 14 బంతుల్లో), జెమీ ఓవర్టన్ (20 పరుగులు, 9 బంతుల్లో) రాణించారు. దీంతో ఆ జట్టు నిర్ణీత 20 ఓవర్లలో 7 వికెట్ల నష్టానికి 181 పరుగులు చేసింది. ఆసీస్ బౌలర్లలో స్పెన్సర్ జాన్సన్, రిలే మెరిడిత్ చెరో 2, ఆడమ్ జంపా, జాక్ ఎడ్వర్డ్స్, నిఖిల్ చౌదరి తలో 1 వికెచ్ దక్కించుకున్నారు.
SERIES WIN IN SYDNEY 😍 https://t.co/UemjwMnNnZ— England Cricket (@englandcricket) November 29, 2026
మార్ష్ సెంచరీ వృథా
ఛేదనను ఆస్ట్రేలియా మెరుగ్గానే ఆరంభించింది. అయితే ఆట సాగుతున్నా కొద్ది తడబడింది. 12.5 ఓవర్లకు ఆ జట్టు 114-4తో పటిష్ఠ స్థితిలోనే నిలిచింది. అయితే ఆ తర్వాత ఇంగ్లాండ్ బౌలర్లు కట్టుదిట్టంగా బంతులేయడంతో ఆసీస్ పరుగులు రాబట్టడం కష్టమైంది. అయినప్పటికీ ఓపెనర్ మిచెల్ మార్ష్ ఒక్కడే పోరాడాడు. దీంతో ఆఖరి ఓవర్లో ఆసీస్ విజయాని 12 పరుగులు రావాల్సింది. ఈ ఓవర్లో క్రోకామ్బ్ అద్భుతంగా బౌలింగ్ చేశాడు. తొలి మూడు బంతుల్లో మూడు పరుగులే ఇచ్చాడు. నాలుగు, ఐదో బంతికి వికెట్ తీశాడు. ఆరో బంతికి ఒకే పరుగు రావడంతో ఇంగ్లాండ్ 7 రన్స్ తేడాతో నెగ్గింది. మార్ష్ (57 బంతుల్లో 119 పరుగులు) పోరాటం వృథా అయ్యింది.
లిస్ట్ A క్రికెట్లో స్లోయెస్ట్ సెంచరీలు- లిస్ట్లో విధ్వంసకర బ్యాటర్లు కూడా