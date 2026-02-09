ETV Bharat / sports

మెక్​కల్లమ్ 'వాకీ టాకీ' కాంట్రవర్సీ- మ్యాచ్ మధ్యలో అలా మాట్లాడొచ్చా?- నిబంధనలు ఏంటంటే?

T20 వరల్డ్​కప్ - ఇంగ్లాండ్ వర్సెస్ నేపాల్ మ్యాచ్- 'వాకీ టాకీ'తో కమ్యూనికేట్ చేసిన మెక్​కల్లమ్- ఇంగ్లాండ్ కోచ్​పై ట్రోల్స్- రూల్స్ ఏం చెబుతున్నాయంటే?

Brendon McCullum
Brendon McCullum (Source : AFP)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : February 9, 2026 at 1:35 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

Eng vs Nepal T20 World Cup : టీ20 వరల్డ్​కప్​లో ఆదివారం జరిగిన మ్యాచ్​లో బలమైన ఇంగ్లాండ్​కు పసికూన నేపాల్ చుక్కలు చూపించింది. ఆదివారం ముంబయి వేదికగా జరిగిన మ్యాచ్​లో ఇంగ్లాండ్​ను ఓడించినంత పని చేసింది. 185 పరుగుల టార్గెట్​తో బరిలో దిగిన నేపాల్ నిర్ణీత 20 ఓవర్లలో 6 వికెట్ల నష్టానికి 180 రన్స్ చేసి దాదాపు విజయం అంచుల దాకా వెళ్లింది. దీంతో కేవలం 4 పరుగులు స్వల్ప తేడాతో ఇంగ్లాండ్ గట్టెక్కింది. మ్యాచ్ అయితే గెలిచింది, కానీ ఇంగ్లాండ్ హెడ్ కోచ్ బ్రెండన్ మెక్​కల్లమ్ మాత్రం ఇప్పుడు విమర్శలు ఎదుర్కొంటున్నాడు. మరి అసలేం జరిగిందంటే?

185 లక్ష్య ఛేదనలో నేపాల్ అద్భుతంగా పోరాడింది. ఓపెనర్ ఆసిఫ్ షేక్ (7) త్వరగానే ఔటైనా కుషాల్ భుర్తేల్ (29 పరుగులు), రోహిత్ పౌడెల్ (39 పరుగులు), దీపేంద్ర సింగ్ (44 పరుగుల) రాణించడంతో నేపాల్ 14 ఓవర్లకే 120 పరుగులు దాటింది. ముఖ్యంగా రోహిత్- దీపేంద్ర 82 పరుగులు భాగస్వామ్యం నెలకొల్పి గెలుపునకు బాటలు వేశారు. ఇక చివర్లో లోకేశ్ బమ్ (39 పరుగులు, 20 బంతుల్లో) ధనాధన్ ఇన్నింగ్స్​తో ఇంగ్లాండ్​కు చెమటలు పట్టించాడు.

12 బంతుల్లో 24 పరుగులు కావాల్సిన దశలో మ్యాచ్​లో హై డ్రామా జరిగింది. నేపాల్​ను అడ్డుకునేందుకు ఇంగ్లాండ్ మాస్టర్ ప్లాన్​లు వేసినా వికెట్ తీయలేకపోయింది. దీంతో ఇంగ్లాండ్ కోచ్ మెక్​కల్లమ్ రంగంలోకి దిగాడు. 19వ ఓవర్లో డ్రెస్సింగ్​ రూమ్​ నుంచి మెక్​కల్లమ్ వాకీ టాకీ (Walkie - Talkie)లో మాట్లాడుతూ కనిపించాడు. కెప్టెన్ బ్రూక్​తో కమ్యూనికేట్ చేసేందుకు మెక్​కల్లమ్ వాకీ టాకీ వాడాడు! అయితే అందులో అతడు ఏం మాట్లాడాడో తెలియదు.

కానీ, తన సందేశాన్ని బ్రూక్​కు అందించాలని, డగౌట్​లో కూర్చొని ఉన్న ఎక్స్​ట్రా ప్లేయర్లకు మెక్​కల్లమ్ ఆదేశించాడని సోషల్ మీడియాలో ప్రచారం సాగుతోంది. దీనికి సంబంధించి ఫొటోలు సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అయ్యాయి. అయితే మ్యాచ్ జరుగుతుండగా ఒక కోచ్ వాకీ టాకీ వాడొచ్చా? మెక్​కల్లమ్ నిబంధనలు బ్రేక్ చేశాడు! అంటూ విమర్శలు వస్తున్నాయి. మరి ఐసీసీ రూల్స్ ఏం చెబుతున్నాయంటే?

ఇదీ రూల్
ఐసీసీ నిబంధన 4.3.1 ప్రకారం, మ్యాచ్ జరుగుతున్న సమయంలో గ్రౌండ్​లో ఆడుతున్న ప్లేయర్లు మాత్రం అస్సలు వాకీ టాకీ వాడకూడదు. కానీ, కోచింగ్ స్టాఫ్ వీటిని వాడవచ్చు. జట్టు మెడికల్ టీమ్, కోచ్ డగౌట్​లో ఉండే సిబ్బందితో కమ్యూనికేషన్ చేసుకునేందుకు వాకీ టాకీ వాడుకోవచ్చు. ఇందులో గేమ్ స్ట్రాటజీలు, మెడికల్ ఎమర్జెన్సీ సంబంధించి మాట్లాడుకోవచ్చు. ఇక్కడ కూడా మెక్​కల్లమ్ డగౌట్​లో ఉన్న ప్లేయర్లతోనే మాట్లాడాడు. అందుకే మెక్​కల్లమ్ తన పరిధి మేరకే వాకీ టాకీ వాడాడు. దీంతో ఈ విషయంలో అతడు ఐసీసీ రూల్స్​ బ్రేక్ చేయనట్లే!

ICC Rules walkie talkie
వాకీ- టాకీ వాడడంపై ఐసీసీ నిబంధన (Screenshot ICC website)

TAGGED:

BRENDON MCCULLUM WALKIE TALKIE
ENG VS NEPAL T20 WORLD CUP
ICC RULES FOR WALKIE TALKIE
T20 WORLD CUP

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.