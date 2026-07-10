సిరీస్ ఇంగ్లాండ్దే - నాలుగో టీ20లో టీమ్ఇండియా ఓటమి
తడబడిన టీమ్ఇండియా బ్యాటర్లు- నాలుగో టీ20లో 9 వికెట్ల తేడాతో ఓటమి- సిరీస్ను కైవసం చేసుకున్న ఇంగ్లాండ్- టూర్లో రెండో సిరీస్ కోల్పోయిన ఇండియా
Published : July 10, 2026 at 6:54 AM IST
England vs India 4th T20 : టీ20లో టీమ్ఇండియా మరో ఓటమిని చవిచూసింది. బ్రిస్టల్ వేదికగా ఇంగ్లాండ్తో జరిగిన కీలకమైన నాలుగో టీ20 మ్యాచ్లో ఘోర పరాజయాన్ని మూటగట్టుకుంది. శ్రేయస్ అయ్యర్ ఒంటరి పోరాటం చేసినా ఫలితం లేకుండా పోయింది. ఏకంగా తొమ్మిది వికెట్ల తేడాతో ఇంగ్లాండ్ విజయం సాధించి సిరీస్ను ఆధిక్యంతో కైవసం చేసుకుంది. ఇప్పటికే ఐర్లాండ్ సిరిస్ను కోల్పోయిన భారత్, తాజాగా ఇంగ్లాండ్పై ఘోర పరభావాన్ని చవిచూసింది. 2019 తర్వాత భారత్పై ఇంగ్లాండ్ గెలిచిన తొలి ద్వైపాక్షిక సిరీస్ ఇదే. ఈ ఏడాది మార్చిలో టీ20 ప్రపంచకప్ ట్రోఫీ గెలిచిన ఛాంపియన్ జట్టు ఆ తర్వాత వరుసగా సిరీస్లు ఓడిపోవడం అభిమానులను తీవ్ర నిరాశకు గురిచేస్తోంది. 80 పరుగులతో టీమ్ఇండియాలో శ్రేయస్ అయ్యర్ టాప్ స్కోరర్గా నిలిచాడు. 79 పరుగులతో బ్రూక్ ఇంగ్లాండ్లో టాప్ స్కోరర్. అలాగే, ఆర్చర్, టంగ్ చెరో రెడేసి వికెట్లు తీసుకున్నారు.
బ్యాంటింగ్లో తడబడిన టీమ్ఇండియా
తొలుత టాస్ గెలిచి బ్యాటింగ్ ఎంచుకున్న టీమ్ఇండియాను ఇంగ్లాండ్ బౌలర్లు కట్టడి చేశారు. పిచ్ మందకొడిగా ఉండటం, బంతి బౌన్స్ సరిగ్గా రాకపోవడంతో భారత బ్యాటర్లు పరుగులు చేయడానికి తీవ్రంగా కష్టపడాల్సి వచ్చింది. ఓపెనర్ వైభవ్ సూర్యవంశీని జోఫ్రా ఆర్చర్ మరోసారి షార్ట్ పిచ్ బంతితో బోల్తా కొట్టించగా, ఇషాన్ కిషన్ కూడా అదే బాటలో జోష్ టంగ్ పెవిలియన్ పంపాడు. కేవలం 32 పరుగులకే టీమ్ఇండియా రెండు కీలక వికెట్లను కోల్పోయి పీకల్లోతు కష్టాల్లో మునిగిపోయింది. దీంతో పవర్ప్లే ముగిసే సమయానికి టీమ్ఇండియా కేవలం 44 పరుగులు మాత్రమే చేసింది. ఆ తర్వాత అభిషేక్ శర్మ (16) కాసేపు పోరాడినా ఎక్కువ సేపు క్రీజులో నిలవలేకపోయాడు. అభిషేక్ శర్మను ఆదిల్ రషీద్ అవుట్ చేయడంతో భారత్ కోలుకోలేని స్థితికి చేరుకుంది.
IND vs ENG T20 series | Bristol: England (159/1) beat India (158/7) by 9 wickets in 4th T20I to seal the series 3-0. pic.twitter.com/bU8R7euzSx— ANI (@ANI) July 9, 2026
శ్రేయస్ అయ్యర్ ఒకే ఒక్కడు
జట్టు పీకల్లోతు కష్టాల్లో ఉన్న సమయంలో శ్రేయస్ అయ్యర్ కీలక ఇన్నింగ్స్ ఆడాడు. శివమ్ దూబేతో కలిసి నాలుగో వికెట్కు 53 పరుగుల భాగస్వామ్యాన్ని నెలకొల్పాడు. వికెట్లు పడకుండా జాగ్రత్తగా ఆడుతూనే, ఇన్నింగ్స్ చివరి దశలో గేర్ మార్చాడు. ముఖ్యంగా ఆదిల్ రషీద్ వేసిన 18వ ఓవర్లో శ్రేయస్ భారీ షాట్లు కొట్టాడు. ఆ ఓవర్లో రెండు సిక్సర్లు, ఒక ఫోర్తో మొత్తం 20 పరుగులు రాబట్టాడు. రషీద్ బౌలింగ్లోనే 16 బంతుల్లో 44 పరుగులు సాధించాడు. చివరకు శ్రేయస్ అయ్యర్ 49 బంతుల్లో 80 పరుగులతో నాటౌట్గా నిలవగా, భారత్ నిర్ణీత 20 ఓవర్లలో 158/7 పరుగులు మాత్రమే చేసింది.
విరుచుకుపడ్డ బ్రూక్, సాల్ట్
159 పరుగుల లక్ష్యంతో బరిలోకి దిగిన ఇంగ్లాండ్ను ఆదిలోనే దెబ్బతీయాలని టీమ్ఇండియా భావించింది. మూడో ఓవర్లోనే అర్ష్దీప్ సింగ్ కెప్టెన్ జోస్ బట్లర్ను అవుట్ చేయడంతో భారత్ ఆశలు చిగురించాయి. అయితే, ఆ తర్వాత ఇంగ్లాండ్ బ్యాటర్లు రెచ్చిపోయారు. హ్యారీ బ్రూక్ క్రీజులోకి వచ్చిన తర్వాత మ్యాచ్ పూర్తిగా ఏకపక్షంగా మారింది. అర్ష్దీప్ వేసిన ఓవర్లో బ్రూక్ కొట్టిన స్కూప్ సిక్సర్ టీమ్ఇండియా ఆత్మవిశ్వాసాన్ని దెబ్బతీసిందనే చెప్పాలి. రెండో వైపు ఫిల్ సాల్ట్ కూడా కుదురుకున్నాక, భారత బౌలర్లు భారీగా పరుగులు సమర్పించుకున్నారు. భారత స్పిన్నర్లు వాషింగ్టన్ సుందర్, అక్షర్ పటేల్లను లక్ష్యంగా బ్రూక్ రెచ్చిపోయాడు. బ్రూక్ కేవలం 21 బంతుల్లోనే అర్థసెంచరీ పూర్తి చేసుకున్నాడు. వీరిద్దరి దూకుడుకు ఇంగ్లాండ్ 13.5 ఓవర్లలోనే 159/1 పరుగులతో మ్యాచ్ను ముగించింది. హ్యారీ బ్రూక్ (79 నాటౌట్), ఫిల్ సాల్ట్ (59 నాటౌట్) అజేయంగా నిలిచి ఇంగ్లాండ్ను గెలిపించారు.
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