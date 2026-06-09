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భారత్ x ఇంగ్లాండ్ T20 సిరీస్- మనోళ్ల కోసం మ్యాచ్​ టైమింగ్స్​ మార్చేశారుగా!

జూలైలో ఇంగ్లాండ్ పర్యటనకు భారత్- T20 సిరీస్‌లోని కొన్ని మ్యాచ్‌ల సమయాల్లో మార్పులు- ఇండియన్ ఫ్యాన్స్ కోసమే

Ind vs Eng T20 Series
Ind vs Eng T20 Series (Source: IANS)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : June 9, 2026 at 11:29 AM IST

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Ind vs Eng T20 Series 2026 : క్రికెట్​లో ఏ సిరీస్​ అయినా భారత్​లో క్రేజ్ వేరే లెవెల్​లో ఉంటుంది. ముఖ్యంగా టీ20 మ్యాచ్​లకు వ్యూవర్​షిప్​ అయితే పీక్స్​లో ఉంటుంది. అయితే వచ్చే నెల భారత క్రికెట్ జట్టు ఇంగ్లాండ్ పర్యటనకు వెళ్లనుంది. ఈ టూర్​లో భాగంగా ఆతిథ్య జట్టుతో టీమ్ఇండియా మొదటగా 5 మ్యాచ్​ల టీ20, తర్వాత 3 వన్డేల సిరీస్​ల్లో తలపడనుంది. టీ20 సిరీస్​లో రెండో మ్యాచ్ మినహా మిగిలిన అన్ని మ్యాచ్‌లు రాత్రి 11:00 గంటలకు (భారత కాలమానం ప్రకారం) ప్రారంభం కావాల్సి ఉంది. దీంతో టైమింగ్స్ విషయంలో టీమ్ఇండియా ఫ్యాన్స్ నిరాశ చెందారు. అయితే ఇక్కడి అభిమానులను దృష్టిలో పెట్టుకొని ఇంగ్లాండ్ క్రికెట్ బోర్డు కీలక నిర్ణయం తీసుకుంది. మ్యాచ్​ల టైమింగ్స్​లో మార్పులు చేసింది. దీంతో ఫ్యాన్స్ ఖుషీ అవుతున్నారు.

ఈ పర్యటనలో జరగాల్సిన టీ20 మ్యాచ్​లు అక్కడి లోకల్ టైమింగ్స్ ప్రకారంగా షెడ్యూల్ చేశారు. దీంతో పలు మ్యాచ్​లు భారత్ టైమింగ్ ప్రకారం రాత్రి 11 గంటలకు ప్రారంభం అవుతాయి. దీంతో మ్యాచ్ ముగిసేసరికి భారత్​లో అర్థరాత్రి దాటిపోతుంది. ఇది వ్యూవర్​షిప్​పై ప్రభావం చూపిస్తుంది. అందకే ఈబీసీ పలు మ్యాచ్​ల టైమింగ్స్ మారుస్తూ కీలక నిర్ణయం తీసుకుంది. భారత్​లోని ఫ్యాన్స్​ సౌలభ్యం కోసం ఒక గంట ముందుగానే మ్యాచ్​ ప్రారంభించాలని నిర్ణయించింది. దీంతో మ్యాచ్‌లు రాత్రి 10:00 గంటలకు ప్రారంభమవుతాయి. అయితే సాయంత్రం 7:00 గంటలకు జరగాల్సిన రెండో టీ20లో సమయంలో ఎలాంటి మార్పు లేదు.

వన్డే మ్యాచ్​ల్లోనూ మార్పులు!
అదేవిధంగా వన్డే సిరీస్​లోనూ టైమింగ్స్​లో మార్పులు చేశారు. తొలి వన్డే సాయంత్రం 5:30 గంటలకు ప్రారంభం కావాల్సి ఉండగా, ఆ సమయాన్ని మధ్యాహ్నం 3:30 గంటలకు మార్చారు. ఇక రెండు, మూడో వన్డే మ్యాచ్​ల సమయాల్లో ఎలాంటి మార్పు లేదు. రెండో వన్డే సాయంత్రం 5:30 గంటలకు, మూడోది మధ్యాహ్నం 3:30 గంటలకు ప్రారంభం కానున్నాయి. అయితే ఈ సిరీస్​లో రోహిత్ శర్మ, విరాట్ కోహ్లీ బరిలోదిగే ఛాన్స్ ఉండడంతో నెల ముందుగానే ఈ మూడు మ్యాచ్‌లకు సంబంధించిన టిక్కెట్లు ఇప్పటికే అమ్ముడైపోయాయని తెలుస్తోంది. ఈ సిరీస్​కు సంబంధించిన టికెట్లు మళ్లీ అందుబాటులోకి వస్తాయా? లేదా అనేది ఇంకా స్పష్టంగా తెలియదు. అయితే ఈ సిరీస్​కు భారత జట్టును బీసీసీఐ ఇంకా ప్రకటించలేదు.

T20 సిరీస్ షెడ్యూల్

  • తొలి మ్యాచ్ - జూలై 1, చెస్టర్-లె-స్ట్రీట్
  • రెండో మ్యాచ్ - జూలై 4, మాంచెస్టర్
  • మూడో మ్యాచ్ - జూలై 7, నాటింగ్‌హామ్
  • నాలుగో మ్యాచ్ - జూలై 9, బ్రిస్టల్
  • ఐదో మ్యాచ్ - జూలై 11, సౌతాంప్టన్

వన్డే సిరీస్

  • మొదటి మ్యాచ్ - జూలై 14, బర్మింగ్‌హామ్
  • రెండో మ్యాచ్ - జూలై 16, కార్డిఫ్
  • మూడో మ్యాచ్ - జూలై 19, లార్డ్స్

ఇంగ్లాండ్‌తో T20 సిరీస్ కోసం భారత జట్టు
శ్రేయస్ అయ్యర్ (కెప్టెన్), అభిషేక్ శర్మ, సంజు శాంసన్, ఇషాన్ కిషన్, శివమ్ దూబే, తిలక్ వర్మ (వైస్ కెప్టెన్), నితీశ్ రెడ్డి, అక్షర్ పటేల్, వాషింగ్టన్ సుందర్, వరుణ్, విష్ణు, మహ్మద్ సిరాజ్, హర్షిత్ సింగ్, ప్రిన్స్ యాదవ్, అర్షదీప్ సింగ్, హర్షిత్ రాణా

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IND VS ENG T20 TIMINGS
INDIA TOUR OF ENGLAND 2026
IND VS ENG 2026

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