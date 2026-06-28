బిగ్ షాక్ : సడెన్గా రిటైర్మెంట్ ఇచ్చేసిన స్టార్ క్రికెటర్
అంతర్జాతీయ క్రికెట్కు రిటైర్మెంట్ ప్రకటించిన ఇంగ్లాండ్ టెస్టు కెప్టెన్ బెన్ స్టోక్స్
Cricketer Retirement (Source : AFP)
Published : June 28, 2026 at 8:30 PM IST
Ben Stocks Retirement : ఇంగ్లాండ్ టెస్టు జట్టు, స్టార్ ఆల్ రౌండర్ కెప్టెన్ బెన్ స్టోక్స్ సంచలన నిర్ణయం తీసుకున్నాడు. అతడు అంతర్జాతీయ క్రికెట్ నుంచి తప్పుకుంటున్నట్లు ఇంగ్లాండ్ క్రికెట్ బోర్డు ప్రకటించింది. ప్రస్తుతం ట్రెంట్ బ్రిడ్జ్ వేదికగా న్యూజిలాండ్తో జరుగుతున్న మూడో టెస్టు అనంతరం స్టోక్స్ క్రికెట్కు వీడ్కోలు పలకనున్నాడు. ఈ టెస్టు మ్యాచ్ అతడి అంతర్జాతీయ కెరీర్లో ఆఖరిది కానుంది.