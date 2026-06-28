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బిగ్ షాక్ : సడెన్​గా రిటైర్మెంట్ ఇచ్చేసిన స్టార్ క్రికెటర్

అంతర్జాతీయ క్రికెట్​కు రిటైర్మెంట్ ప్రకటించిన ఇంగ్లాండ్ టెస్టు కెప్టెన్ బెన్ స్టోక్స్

Cricketer Retirement
Cricketer Retirement (Source : AFP)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : June 28, 2026 at 8:30 PM IST

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Ben Stocks Retirement : ఇంగ్లాండ్ టెస్టు జట్టు, స్టార్ ఆల్ రౌండర్ కెప్టెన్ బెన్ స్టోక్స్​ సంచలన నిర్ణయం తీసుకున్నాడు. అతడు అంతర్జాతీయ క్రికెట్ నుంచి తప్పుకుంటున్నట్లు ఇంగ్లాండ్ క్రికెట్ బోర్డు ప్రకటించింది. ప్రస్తుతం ట్రెంట్ బ్రిడ్జ్‌ వేదికగా న్యూజిలాండ్​తో జరుగుతున్న మూడో టెస్టు అనంతరం స్టోక్స్ క్రికెట్​కు వీడ్కోలు పలకనున్నాడు. ఈ టెస్టు మ్యాచ్ అతడి అంతర్జాతీయ కెరీర్​లో ఆఖరిది కానుంది.

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BEN STOCKS LAST MATCH
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BEN STOCKS

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