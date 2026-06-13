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ఫిఫా వరల్డ్​కప్​లో 'దొంగతనం!'- ఇంగ్లాండ్ ఆట సామగ్రి మొత్తం చోరీ- అమెరికాలో భద్రతపై ప్లేయర్ల ఆందోళన!

2026 ఫిఫా ప్రపంచ కప్ కోసం ఇంగ్లాండ్ సన్నాహాలకు భారీ ఎదురుదెబ్బ- ఆ జట్టు ఆట సామగ్రిని ఎత్తుకుపోయిన దొంగలు- ప్రాక్టీస్​కు తీవ్ర అంతరాయం!

England Equipment Stolen
England Equipment Stolen (Source : Associated Press)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : June 13, 2026 at 3:46 PM IST

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England Equipment Stolen : ప్రపంచంలోనే అత్యంత ఆదరణ ఉన్న ఫిఫా వరల్డ్​కప్​కు ఇప్పుడు దొంగల భయం పట్టుకుంది. ఈ మెగా టోర్నీలో తొలి మ్యాచ్​ కోసం సన్నద్ధమవుతున్న ఇంగ్లాండ్ జట్టు ఆట సామగ్రి తాజాగా చోరీకి గురైంది. ఈ సంఘటన ఫిఫా ప్రపంచ కప్​లో భద్రతా ఏర్పాట్లలోని లోపాలను బయటపెట్టింది. తొలి మ్యాచ్​కు ముందు జట్టు కిట్లు, ఆట సామగ్రి చోరికి గురి కావడంతో ఇంగ్లాండ్​కు పెద్ద దెబ్బ తగిలినట్లైంది. దీంతో ఆటగాళ్లతోపాటు ఇతర జట్లు కూడా ఆందోళనకు గురవుతున్నాయి. ఇంతకీ ఏం జరిగిందంటే?

ప్రాక్టీస్​కు కొన్ని గంటల ముందే
ఈ టోర్నీలో ఇంగ్లాండ్​ తన తొలి మ్యాచ్​ను క్రోషియాతో ఆడాల్సి ఉంది. ​జూన్ 18న డల్లాస్​ మైదానం వేదికగా ఇరుజట్లు తలపడనున్నాయి. అయితే మ్యాచ్​కు సన్నద్ధతలో భాగంగా ఇంగ్లాండ్​ జట్టు మిస్సోరిలో ప్రాక్టీస్ చేయాల్సి ఉంది. ఈ క్రమంలో తొలి సెషన్​ ప్రాక్టీస్​ కోసం ఆట సామగ్రి , ఇతరత్రా పరికరాలను ఫ్లోరిడాలోని వెస్ట్ పామ్ బీచ్ నుంచి మిస్సోరిలోని స్వోప్ సాకర్ విలేజ్ బేస్‌కు వ్యాన్లలో ​లో తరలించారు. అయితే ​కాన్సాస్ సిటీలో దొంగలు ఒక వ్యాన్​లోకి చొరబడి ఆటగాళ్ల సామగ్రి దొంగిలించినట్లు సమాచారం. అలా తొలి ప్రాక్టీస్​ సెషన్‌కు కొన్ని గంటల ముందు ఇంగ్లాండ్ జట్టుకు సంబంధించిన వస్తువులు చోరికి గురయ్యాయి.

ఫుట్​బాల్ అసోసియేషన్ స్పందన!
ఈ ఘటనపై ఫుట్‌బాల్ అసోసియేషన్ (FA) స్పందించింది. ఈ చోరీలో తాము ఎదుర్కొన్న నష్టాల తీవ్రతను అంచనా వేస్తోంది. అలాగే దర్యాప్తు జరిపించడం కోసం స్థానిక పోలీసులతో సంప్రదింపులు జరుపుతోంది. చోరీకి గురైన అన్ని వస్తువులను వీలైనంత త్వరగా తిరిగి రాబట్టడానికి ప్రయత్నాలు చేస్తోంది. ఏదేమైనా ఈ దొంగతనంతో ఇంగ్లాండ్ సన్నాహాలకు అంతరాయం కగిలిందనే చెప్పవచ్చు!

ఏమేం చోరీ అయ్యాయంటే?
వ్యాన్​లో దాదాపు మొత్తం వస్తువులను దొంగలు చోరీ చేసినట్లు తెలుస్తోంది. ప్రాక్టీస్ కోసం ఆ జట్టు ఏర్పాటు చేసుకున్న మొత్తం ఆట పరికరాలు గల్లంతైనట్లు స్థానిక మీడియా పేర్కొంది. వ్యాన్​లో ఒకే ఒక్క ఫుట్​బాల్ మాత్రమే ఉందని, మిగతా ఎక్విప్​మెంట్ అంతా మాయమైందని ఆ మీడియా నివేదిక పేర్కొంది. ఇందులో బూట్లు, ఫుట్​బాల్స్​, జెర్సీలు, కోచింగ్ పరికరాలతోపాటు ఆటగాళ్లకు సంబంధించిన ఇతర ముఖ్యమైన వస్తువులు చోరీకి గురైనట్లు తెలిసింది. అంతేకాకుండా గల్లంతైన సామగ్రిలో సీనియర్ ఆటగాళ్లు హ్యారీ కేన్, జూడ్ బెల్లింగ్‌హామ్‌ల షూలు ఉన్నాయని నివేదికలు సూచిస్తున్నాయి.

గ్రూప్ ఎల్​లో ఇంగ్లాండ్
ఇంగ్లాండ్, క్రొషియా, ఘానా, పనామా జట్లు గ్రూప్ ఎల్‌ (L) లో ఉన్నాయి. ఈ గ్రూప్​లో భాగంగా జూన్ 18న ఇంగ్లాండ్- క్రొషియా మ్యాచ్ ఆడాల్సి ఉంది. ఆ తర్వాత ఘానాతో తలపడనుంది. జూన్ 28న జరిగే మ్యాచ్‌తో ఇంగ్లాండ్ జట్టు తమ గ్రూప్ దశను పూర్తి చేసుకుంటుంది.

కాగా, ఫిఫా టోర్నమెంట్ చరిత్రలో ఇంగ్లాండ్ కేవలం ఒకే ఒక్కసారి ఛాంపియన్​గా నిలిచింది. అది కూడా ఆతిథ్య జట్టు హోదాలో 1966లో ఫిఫా టైటిల్ గెలుచుకుంది. ఆ తర్వాత ఇప్పటిదాకా ఇంగ్లాండ్ టైటిల్ నెగ్గలేదు. ఇప్పటివరకు మొత్తం 17 ఎడిషన్లలో పాల్గొన్న ఇంగ్లాండ్ 1966లో విజయం మినహా ఆ జట్టు అత్యుత్తమ ప్రదర్శనలు 1990 (ఇటలీ), 2018 (రష్యా)లో నాలుగో స్థానంలో నిలవడమే.

ఇంగ్లాండ్ ఫుట్‌బాల్ అసోసియేషన్ ఈ టోర్నమెంట్ కోసం ఒక సమగ్రమైన లాజిస్టికల్ ప్రణాళికను రూపొందించింది. అయితే, ఈ దొంగతనం జట్టు సహాయక సిబ్బందికి ఒక పెద్ద సవాలుగా మారింది. అంతకుముందు ఫ్లోరిడాలోని వెస్ట్ పామ్ బీచ్‌లో శిక్షణా శిబిరం తర్వాత, ఇంగ్లాండ్ జట్టు యునైటెడ్ స్టేట్స్‌కు చేరుకుంది. అక్కడ వారు టాంపాలో న్యూజిలాండ్‌పై, ఓర్లాండోలో కోస్టారికాపై స్నేహపూర్వక మ్యాచ్‌ (Friendship Matches) లను గెలుచుకున్నారు.

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